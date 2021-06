'Pasión de Gavilanes 2' no ha confirmado los mismos protagonistas

La telenovela lanzada en 2003 volvió a tener el mismo éxito inicial hace unos meses cuando el Canal Caracol relanzó la producción. También fue una de las más vistas en 2020 en Netflix, según la plataforma. Y ahora, los seguidores de este drama podrán continuar con la historia, según anunció Telemundo. ¿Pero contará con los mismos protagonistas?

El canal Telemundo confirmó que habrá una nueva parte de la exitosa novela e incluso dieron algunas pistas de su trama que tendría lugar 20 años después. "Esta nueva generación de Pasión de Gavilanes está predestinada a empezar con otro trágico crimen que sacude a la familia hasta lo más profundo. La subsecuente investigación de la misteriosa muerte de un profesor apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, lo que desencadena una dramática serie de eventos para demostrar su inocencia” señalaron.



Recordemos que la primera parte desarrollaba la historia de tres hermanos Reyes (Juan, Franco y Óscar) que en un intento de venganza por el suicidio de su hermana, se involucran en la vida de la familia Elizondo. Al final, el amor surge en medio de miles de obstáculos entre los Reyes y las hermanas Elizondo: Jimena, Sara y Norma.



Hoy después de 18 años, los actores ya no son los mismos jóvenes de la primera edición. El cubano Mario Cimarro, quien protagoniza al galán Juan Reyes, tiene hoy 49 años; el argentino Michel Brown, quien le da vida a Franco, tiene 44 años, al igual Juan Baptista u Oscar Reyes.

Juan Alfonso Baptista. Más conocido como 'Gato', Baptista ha participado en otras producciones como 'Sin senos sí hay paraíso' (2018) y en la telenovela 'La venganza de Analía'. Foto: Archivo EL TIEMPO / Instagram: @juanbaptistad

Los seguidores se preguntan si los reconocidos actores continuarán en esta nueva edición. En una reciente edición de la revista Vea, se dio a conocer que de los hermanos, Juan Baptista ya estaría confirmado, al igual que Natasha Klauss (Sarita Elizondo), Ana Lucía Domínguez (Ruth Uribe-Libia Reyes), Jorge Cao (el abuelo Martin) y Paola Rey (Jimena Elizondo). “Es una historia muy bonita que quedó como marcada para todos nosotros y, obviamente, me encantaría volver a estar en esta producción”, le contó Rey a la revista People en Español.



Sin embargo, para tristeza de muchos, Michel Brown declinó estar en el nuevo proyecto, una declaración que ya había hecho para People en español. “Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas, o sea, así como hay que saber disfrutarlas y sacarles ese jugo, me parece que hay que dejarlas volar también y que tiene mucho riesgo”, contó.



Respecto a Mario (Juan Reyes) y Danna (Norma Elizondo), la revista Vea señaló que siguen en negociación. Así que la única pareja original confirmada sería la de Paola y Juan Baptista, es decir, Jimena y Óscar. Habrá que esperar si los colombianos renacerán el romance entre los Reyes y Elizondo con los mismos rostros o habrá que buscar nuevos protagonistas. ¿Esto podría cambiar la recepción de los colombianos frente a esta nueva parte?

