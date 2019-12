Slipknot le ganó la guerra al frío en el Knotfest

No hubo frío ni cansancio que frenara la avalancha roquera que entregó el Knotfest 2019 el 6 de diciembre en el Hipódromo de los Andes. Mientras en la carretera algunos trancones formaron una fila de pesadilla, en el escenario del lugar del evento la famosa mancha negra que formaron los fanáticos conforme pasaron las horas se movía sin contratiempos entre dos escenarios casi pegados que dieron una dinámica más rápida a las presentaciones.

Aunque era un concierto de puro y duro metal, lo cierto es que la atención se la robó Slipknot, la banda estadounidense que fue artífice de todo el festival y que decidió regresar al país (por tercera vez) para estar más allá de las bambalinas o el negocio, para sentir de nuevo a ese público que ya conocen y adoran.



En el día, el sabor fue de experiencia con presentaciones que marcaron un interesante viaje entre la nostalgia y la batalla por la relevancia y el aguante. Reencarnación tuvo el honor de recordar por qué es considerada como uno de los proyectos más respetados y casi que más arriesgados dentro del metal nacional, mientras que Testament, Stratovarius y Accept configuraron un entramado de clásicos e himnos de batalla roquera con Into the Pit; Hunting High and Low y Balls to the Wall, respectivamente.



Había que dar un poco de carnada conocida a unos fanáticos hambrientos que respondieron al unísono a la convocatoria de roquear sin control.



Igual pasó con Behemoth, que imprimió un poco más de brutalidad profunda gracias a la sazón de black metal y death que se llevó un aplauso agradecido y más emocional con canciones como Wolves of Siberia, Ora Pro Nobis Lucifer o Blow your Trumpet Gabriel.



En contraste con W.A.S.P. que pudo dar una cátedra de un heavy más clásico pegajoso y pudo tocar clásicos como I Wanna Be Somebody (de hecho con esa cerraron); The Idol o Wild Child. El cantante, bajista y líder del grupo, Blackie Lawless, saldó una vieja deuda con sus fanáticos y le dio el paso a Slipknot.



A pesar de horas de música y algo de cansancio que se notó tras el toque de W.A.S.P. el público pareció recibir una dosis de energía con la salida de Slipknot. Con sus atuendos rojos, su parafernalia escénica y una energía que se reflejaba en una profunda base rítmica de bajo y percusión, el cantante Corey Taylos saludó emocionado y sin mucho preámbulo comenzó a cantar People=Shit, en ese momento un grito de la multitud hizo temblar el piso: una dinámica que se mantuvo con Unsainted, The Heretic Anthem, Psychosocial o Vermilion.

Aspectos de la presentación de Slipknot. Foto: Mauricio León/EL TIEMPO

Promesa cumplida

El show de Slipknot cumplió con esa premisa física que siempre lo ha definido y no se complicó con muchas sorpresas. Poco a poco cada éxito fue revelado a una velocidad brutal y la respuesta fue impactante.



“Colombia es uno de los países más locos y estamos felices de regresar”, dijo Taylor a unos 10 mil asistentes que se volcaron a ganarle la batalla a la baja temperatura saltando y moviendo sus cabezas.



La gente se emocionó al recordar Wait and Bleed y disfrutó con el caos controlado de All Out Life, Duality, Spit it Out y Surfacing, que cerró con una explosión de fuegos artificiales.



Corey Taylor y sus compañeros se sentían emocionados a pesar de que las máscaras escondían sus rostros. “Ustedes son mi familia”, gritó varias veces el cantante antes de una divertida y macabra carcajada con la que dejaba ver que todo estaba bien. La segunda edición del Knotfest fue un encuentro un poco más calmado en general, en comparación a lo que se experimentó el año pasado. Esta vez fue más denso el tono sonoro y la vieja escuela brilló principalmente a la mitad del espectáculo.



