Sebastián Yatra será el primer colombiano en interpretar una Canción Original nominada en una noche de entrega de los premios Óscar. Lo hará el próximo domingo 27 de marzo, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, cuando cante Dos oruguitas, la exitosa balada escrita por el neoyorkino Lin-Manuel Miranda, que hace parte de la película Encanto.

La canción, una de las ocho que completan la producción número 60 de estudios Disney –todas ellas compuestas por Miranda–, será, según la Academia de Hollywood, la cuarta canción en presentarse en la noche de premiación y competirá contra las composiciones Be Alive del filme King Richard; Down to Joy de Belfast; No Time to Die de No Time to Die y Somehow You Do de Four, Good Days.



Dos Oruguitas, para orgullo colombiano y latinoamericano, será, además, la segunda canción nominada e interpretada totalmente en lengua castellana en los Premios Óscar. La primera fue Al otro lado del río, cantada y escrita por el uruguayo Jorge Drexler, para la película Diarios de Motocicleta, por la que ganó la estatuilla en 2005.



Yatra habló en exclusiva con la revista BOCAS de todo lo que ha sido este fenómeno que no solo envuelve el éxito de las canciones Dos Oruguitas y No se habla de Bruno, el triunfo mundial de la película Encanto y suceso del atípico matrimonio Disney-Colombia, sino que hoy escribe, literalmente, una página fantástica para la cultura de este país.

El cantante nació en Medellín en 1994. Foto: Erick Fernando

Antes que otra cosa, ¿el 27 va a cantar la canción en español o en inglés?

Voy a cantar en español, por supuesto.



¿Cuándo y cómo tuvo el primer contacto con esta canción, con Encanto y con Disney?

Esto fue hace ocho o nueve meses, yo estaba en Medellín, en mi finca y me llamó mi manager y me dijo: “Sebas, me están llamando de Disney de esta película Encanto, que Lin-Manuel está haciendo la música”. Y yo: “Sí, lo que sea, lo que sea que te digan, dí sí”. Yo quería hacer parte de Encanto porque yo era uno de los millones de colombianos que habíamos visto ese adelanto que decía que Disney estaba haciendo una película animada sobre nuestro país. Uno de los tantos que nos emocionamos viendo esa casa mágica. Yo ya había hecho doblajes en el pasado, hice Pie pequeño, el personaje principal que es Migo e hice, también, Jesper en la película Klaus, de Netflix. Entonces yo decía: “¡Uy!, qué cool hacer alguno de los personajes en la nueva película de Disney”. Lo que no me imaginé fue que me llamarán para hacer esta canción.



¿Hubo algún tipo de audición?

Yo ya sabía que había más gente involucrada, otros artistas involucrados, pero tampoco es que uno pueda llamar a Disney y decirles: “¡Hey, parce!, métame en la película”. No, eso pasa o no pasa. Y no fue una audición. O mejor, creo que hice una audición sin saber que estaba haciendo una audición, porque lo que pasó es que algunos de los ejecutivos de Disney, más Lin-Manuel, escucharon una canción mía que saqué el año pasado, que está en mi álbum Dharma y que se llama Adiós. Es una balada súper honesta, quitando todas las capas y directa y como muy conversada y contada. Ellos escucharon esa interpretación y dijeron: “¿Quién es este chico?, queremos que esta sea la voz que cuente la historia de Dos Oruguitas en esta película”, que además es la canción que está en el momento más importante de la película, en el nudo y el desenlace. La que todos hemos visto desde pequeños en las películas de Disney, que es el momento donde llorás o por lo memos la persona que tenés al lado la ves llorando. Y para nosotros los colombianos, pues es donde vemos un montón de cosas: desde ese primer amor en los pueblos, la inocencia y el hacer parte de una comunidad familiar tan bonita, hasta esos momentos de tenernos que irnos de nuestras casas por la inseguridad.

La versión en español terminó quedando en la escena de la película en todos los países del planeta Tierra. Es la primera vez que pasa algo así

TWITTER

Está claro que el mensaje de Dos Oruguitas es la necesidad de dejar ir a nuestros seres queridos y de sobreponerse ante la adversidad, sin embargo, cuando sucede la canción, vemos que esa ausencia refiere al fenómeno del desplazamiento en Colombia. ¿Qué opinión le merece que Disney haya retratado de tal manera parte sustancial del conflicto armado colombiano?

A mí me parece muy importante que lo hayan hecho, porque no haberlo metido e incorporado en la película era como tratar de tapar el sol con un dedo. Y hacer una película sobre algún lugar, sin contar todas las partes de ese lugar, entonces no era hacer una película sobre ese lugar. Es importante contar la realidad de las cosas y cada país del mundo tiene sus claroscuros: hay cosas increíbles y hay oscuridad. Hay enseñanzas y aprendizajes. Colombia, en particular, ha tenido que superar muchos obstáculos. Por eso me pareció muy bonito que hayan retratado eso ahí. Lo hicieron de una forma bacana, sutil pero diciente.



Volvamos a la canción. ¿Lin-Manuel Miranda le dijo a usted alguna vez por qué lo escogió entre tantas voces colombianas?

No me la ha dicho pero, en las entrevistas que le he visto, me parece muy loco que hable tanto de mi voz, del instrumento que tengo, de la capacidad de transmitir. Yo simplemente traté de dar lo mejor de mí y de contar la historia como pude. Me inspiré en la forma de cantar de mi papá y de mi tío que es compositor. Yo escuchaba sus canciones desde pequeño y cómo iba contando las canciones, no cantándolas.



¿Cuándo fue la primera vez que escuchó la canción? ¿Le mandaron una pista? ¿Interpretada por quién?

La escuché un par de días antes de hacer una primera grabación en Miami, que, creo, fue la verdadera audición. Era una pista interpretada por Lin-Manuel. Él la escribió y la grabó en su voz y su guitarra.



¿Usted le metió mano a la letra o a la música de alguna manera?

No. Solo en la interpretación metí mano, haciendo ciertos cambiecitos, algunas pequeñas melodías, pero en general, siendo muy fiel a lo que había hecho él. Puedo decir que Lin-Manuel me dejó opinar sobre los instrumentos, sobre qué podría sonar más colombiano y qué no. Estaba muy abierto a escuchar y por eso es tan bonita la canción, porque realmente investigó y se tomó todo el tiempo y el trabajo del mundo.

La película Encanto recibió tres nominaciones en los premios Óscar: Mejor Banda Sonora, Mejor Canción Oríginal y Mejor Película animada. Foto: istock

Yo me siento muy afortunado de representar a Colombia, de representar el español, el idioma español

TWITTER

¿Dónde grabó la canción?, ¿en los estudios Disney?

La grabé en Capitol Studios, en Los Ángeles. Fue muy bonito porque la grabamos en la sala A, que es una locura, que es dónde grabó Frank Sinatra y todos esos grandes artistas que vos no podés imaginar. Un día grabé la versión en español y el otro día grabé la versión en inglés. Uno escucha la canción y es como todo muy sencillo. Pero fue grabar un montón de veces cada parte, las armonías, ver qué funciona y ver qué no. La intención de cada palabra, la intención que tienes detrás de lo que dices. Yo soy muy de eso al grabar, puede que cante una frase y que suene muy bonita, pero si no tiene intención, si no tiene algo detrás, entonces la vuelvo a hacer. Y ellos también son muy perfeccionistas, entonces nos entendimos en ese sentido.



Y esa intención inicial, que es casi un susurro, es idea de Lin o idea de Yatra.

Es como una Lin-Yatra, somos dos oruguitas, acordate.



¿Usted sabía que tenía que grabar en español y en inglés?

No realmente. Me mandaron la canción en español y yo me adelanté en hacerla en inglés porque yo quiero que la gente escuche mi voz en todo el mundo y yo canto en inglés. Luego yo les dije: “Si quieren se la cantamos en inglés”. Y me dije: “de pronto en la China y en muchos otros países funciona en este idioma”. Lo más impresionante de todo es que la versión en español terminó quedando en la escena de la película en todos los países del planeta Tierra. Es la primera vez que pasa algo así. En inglés solamente suena en los créditos finales de todas las versiones en todas las lenguas.



¿Dónde estaba usted cuando recibió la noticia el día que nominaron la canción de los premios Óscar y cómo recibió la noticia?

Otra vez estaba en mi finca en Medellín, en Colombia. Fue muy bonito porque todo esto ha estado en casa, en nuestra casa. En serio ha sido la ‘casita’.



¿Cuándo y cómo le avisaron que usted va a cantar en la noche de la entrega de los premios Óscar?

Hace como tres semanas nos llegó el primer e-mail ya oficial de los Óscar diciendo: “Hola, ¿cómo estás?, estamos aquí contactándolos para hablar sobre la presentación de Sebastián en los Óscar…”. Un e-mail de alguien que se arrobaba con @academia. Y entonces es cuando uno dice: “esto es una realidad”.

A Lin-Manuel le gusta más como canto yo que como canta él, él lo ha dicho

TWITTER

¿Se olía la noticia?

Pues, como que sí puede pasar. Pero todavía no puedo creer que vaya a suceder algo así. Yo me siento muy afortunado de representar a Colombia, de representar el español, el idioma español. De hacer parte de la entrega de los premios más reconocida del planeta, donde realmente están personas geniales de todo lo que es el arte, desde la música, los efectos especiales, el baile, la dirección, hasta el maquillaje, todo, absolutamente todo. Donde todos se juntan a celebrar la excelencia en el arte.



Entiendo que la nominación al Óscar es exclusiva para Lin-Manuel Miranda. Él hubiese podido decir “yo quiero cantar esa noche”, pero prefirió darle esa vitrina a usted.

Yo creo que ellos siempre planearon que yo la cantara. A Lin-Manuel le gusta más como canto yo que como canta él, él lo ha dicho [Risas].



¿Por qué cree que Dos Oruguitas fue nominada a los Óscar y no No se habla de Bruno, la canción número uno, a lo largo de cinco semanas, en la lista Billboard?

Dos Oruguitas lleva mucho el mensaje que tiene esta película, esa esperanza. Tiene mucho de Colombia y tiene mucho de la emoción de Disney. Y habla del amor, pero del amor como algo que trasciende y algo que es incondicional; no solo el amor de pareja sino el amor de familia, el amor hacia nosotros mismos. Y esa es la intención que tenía Disney con la película. Entonces por eso creo que le apostaron a Dos Oruguitas. Lo de No se habla de Bruno es un fenómeno tan impresionante que era imposible imaginárselo por más buena que fuera la canción. Es que, ¿hace cuánto no pasaba que la canción de un musical –y Lin lo decía–, que sea la canción del grupo, del dance symbol, del cast, sea la canción que se pega? Nunca pasaba. Entonces desde un comienzo hubo como esa intención de darle ese lugar tan especial a Dos Oruguitas. Pero claro, lo de Bruno es algo fenomenal y pienso que Encanto debería tener dos nominaciones al Óscar.



Es la decisión del estudio, porque tranquilamente hubieran podido haber postulado dos canciones. De hecho no está prohibido.

Sí, el estudio postuló Dos Oruguitas y supongo que es para no poner a competir dos productos de su misma película porque se dividen los votos. Esto es como en las elecciones.

Facebook Twitter Linkedin

Yatra ha recibido una nominación al GRAMMY (1), nominaciones al Latin GRAMMY (8), Latin American Music Awards (4), Latin Billboard (4), Premio Lo Nuestro (3) y MTV EMAs (3). Foto: Erick Fernando

¿Qué es lo que más le conmueve de Encanto y cuántas veces la ha visto?

Yo la he visto solo dos veces. Soy muy malo para ver películas varias veces. Es más, creo que es de las pocas películas en mi vida que he visto dos veces. A mí me conmueve y me impresiona un montón la capacidad, en toda la música de Encanto, de ir entre cantar y contar. Cantan y paran y hablan, y todo esto es animado, y cada movimiento tiene una planeación impresionante… Es como esa capacidad de contarlo y que se vea todo tan natural, tan fluido. Y que además, lo que se está cantando, no solo te atrapa desde la la melodía, sino que estás prestándole mucha atención a las palabras. Lin-Manuel es un tipo que se ha reinventado los musicales, como el creador del musical moderno y acá lo demuestra más que nunca con Encanto.



¿Ya escogió la pinta que lucirá en el 27?

Tengo dos y una de ellas es muy especial porque representa a Colombia, que me encanta.



¿Quién la diseñó?

No me dejan decir nada.



Ya debe tener más que afinada esa canción, ¿o no?

Ahorita tengo clase de canto. Me tengo que montar en un carro e ir al estudio a hacer clase de canto.



¿Está nervioso?

Estoy nervioso, por supuesto. Ando ensayando la canción y me la quiero disfrutar. Sé que la voy a disfrutar.

En esta edición celebramos a tres personalidades de la música con tres portadas. Una de ellas es Sebastián Yatra, el primer colombiano que cantará en los premios Óscar. Portada digital. Foto: Revista Bocas

​La próxima edición de BOCAS (#115) empezará a circular a partir del domingo 27 de marzo.





