Cada vez más se acerca el día de la celebración de los premios Óscar 2023, un evento que llena de emoción a los fanáticos del cine y el arte en todo el mundo, pues allí se le rinde tributo al trabajo de las grandes estrellas de Hollywood.

Sin embargo, en vísperas de este evento, se conoció una nueva noticia que implica al presidente de Ucrania y el productor de esta academia, ¿de qué se trata?



Desde el 2022, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha presentado a través de videoconferencias, pregrabados y videos para darle un mensaje de apoyo a su país en los festivales de cine de Cannes, Venecia, los premios Grammy, los Globos de Oro y la apertura del evento de la bolsa de valores de Nueva York.

Sin embargo, esto no fue posible en los premios Óscar, los cuales se llevarán a cabo el próximo 12 de marzo. Según la revista Variety, Mike Simpsons, el director de la agencia de talentos William Morris (WME), habló con la academia para que dejara participar a Zelensky, aun así, el productor del evento no lo permitió.



Hasta el momento no se sabe la razón por la cual Packer, el productor de los premios Óscar, rechazó la propuesta. Sin embargo, esto no es extraño, ya que la academia no suele tratar temas políticos en sus eventos.

Según la revista citada, fuentes cercanas a Packer aseguraron que él no estaba de acuerdo en la posición que había tomado Hollywood frente a este conflicto, ya que en comparación a otras guerras, la de Ucrania ha sido más visibilizada porque “su gente es blanca”. No obstante, cabe aclarar que el productor no se ha pronunciado de manera oficial hasta el momento.



Estos no son los únicos premios que han rechazado la participación de Zelensky, ya que un agente del festival de Toronto lo rechazó porque no quería involucrar el evento en asuntos políticos. Sin embargo, finalmente el festival demostró su apoyo mostrando el trabajo de algunas producciones ucranianas.

