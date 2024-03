'Oppenheimer' arrasó en los Premios Óscar 2024: estos fueron todos los ganadores

Este domingo el Dolby Theatre de Los Ángeles, en Estados Unidos, dispondrá de su espacio para realizar uno de los eventos anuales más destacados en la industria del cine, es la ceremonia de los Premios Óscar, en los cuales se reconocen a las mejores películas, directores y actores.

Este año la gala número 96ª contará con Jimmy Kimmel quien será el conductor del evento por cuarta ocasión.

Esta importante gala reúne a cientos de personalidades quienes aprovechan el momento para desfilar exclusivas piezas de diseñadores, lo que hace que los Premios Óscar también sea un importante evento de moda.

El minuto a minuto de la gala

9:25 p.m. Oppenheimer es la mejor película

No fue una gran sorpresa, todo daba para que la cinta de Christopher Nolan se llevara el gran premio de la noche. Así fue. Los productores agradecieron la confianza en este filme que fue el gran protagonista de los Óscar de este año.

9:18 p.m. Emma Stone lo logró

Emma Stone salió llorando, con el vestido roto y feliz por su grandioso papel de Bella, en la cinta Pobres criaturas. Era una de las favoritas y su talento fue el encargado de llevarla al premio.

9:09 Nolan se lleva la estatuilla dorada

Steven Spielberg fue el encargado de entregar el premio a mejor director, que fue también para Christopher Nolan, por su trabajo en Oppenheimer. "Ser parte de las películas significa lo más importante para mí", dijo el realizador al recibir el premio.

Cilliam Murphy, en su papel de Oppenheimer. Foto:Universal Compartir

9:02 p.m. La grandeza de ser el mejor actor

No había nada que hacer Cillia, Murphy tenía cantado el premio a su interpretación en Openheimer. El actor inglés ganó su primer Óscar. "Me siento abrumado", dijo mientras agradeció el viaje como artista que tuvo en esta cinta. "Le quiero dedicar esto a todos los que buscan la paz en todo el mundo".

8:55 p.m. Recordando a lo que se fueron

Con Andrea Bocelli cantando, se recordó a los artistas del cine que se fueron: William Friedkin, Tina Turner, Chita Rivera, Tom Wilkinson, Jane Birkin, Riyiuchi Sakamoto, entre otros.

8:45 p.m. Las películas también se cantan

Cinthya Erivo y Ariana Grande fueron las encargadas del premio musical. La mejor banda sonora fue premiada por lo escuchado en la cinta 'Oppenheimer'. Luego las artistas dieron el Óscar a What Was I Made For?, la canción de 'Barbie', que fue recibida por una nerviosa Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connell.

8:35 Ken se robó el show

Ryan Goslng cantó la canción I'm Just Kent, de la cinta 'Barbie', en una de las presentaciones más colorida de la gala. Hasta hubo tiempo para ver a Slash tocando la guitarrra y al actor mostrando que puede cantar y robarse el show.

8:22 p.m. Wes Anderson, el Óscar y el mejor sonido

El director ganó por el premio a mejor cortometraje con 'La maravillosa historia de Harry Sugar', su primer Óscar. Mientras que en la categoría de mejor sonido el premio fue indiscutiblemente para 'The Zone of Interest'.

8:15 El mejor momento del documental

El corto documental ganó el premio 'The Last Repair Shop'. mientras que en la categoría principal de este apartado el premio fue para el doloroso filme 21 días en Mariupol, dirigido por Mstyslav Chernov, en el que muestra la brutalidad de la guerra en Ucrania.

7:57 p.m. La mejor edición de la noche

Schwarzenneger y Danny Devito, entregaron también el premio a mejor montaje, que fue para 'Oppenheimer', que recibió la editora Jennifer Lame.

7:49 p.m. Godzilla rugió y ganó un Óscar

Arnold Schwarzenneger y Danny Devito, bromearon acerca de su haber sido vencidos por Batman, antes de entregar el premio a mejores efectos visuales. En esta ocasión la cinta japonesa Godzilla Minus One, fue la vencedora. Es la primera vez que el famoso Godzilla gana un Óscar.

7:43 p.m. El primer Óscar para Robert Downey Jr.

"Quiero agradecerle a mi terrible infancia y a la Academia", comenzó diciendo Robert Downey Jr, que se ganó el premio en la categoría de mejor actor de reparto por su inmenso trabajo en Oppenheimer. Estaba en todas las apuestas.

7:31 p.m. Un tributo a los dobles de cine

Emily Blunt (Oppenheimer) y Ryan Gosling (Barbie) bromearon acerca de la rivalidad entre sus películas y le ridieron homenaje a los dobles del cine, las personas que se arrriesgan en las escenas más peligrosas que se hacen en los rodajes.

7:27 p.m. El gran reconocimiento al cine internacional

Dwayne Johnson y Bad Bunny entregaron el premio a mejor película internacional. Ganó la cinta hablada en alemán 'La zona de interés', un impactante filme acerca de dos mundos alrededor de un gran conflicto. El director, Jonathan Glazer, hizo referencia a a la guerra en Gaza y agradeció su estatua dorada.

7:14 p.m. Un superheroe desnudo y un gran vestuario

Jimmy Kimmel recordó un episodio donde un hombre desnudo apareció de la nada en los premios. Ahora El premio a mejor vestuario fue entregado por John Cena, quien apareció como 'Dios lo trajo al mundo' para anunciar al ganador. "Y el premio regresó a Pobres criaturas, mientras John Cena salió con una tela cubriéndolo.

7:12 p.m. El gran valor de un diseño de producción

De nuevo Pobres criaturas fue nombrado en los premios en la categoría de mejor diseño de producción.

Escena de 'Pobres criaturas', la cinta que ha ganado varios apartados técnicos. Foto:Suministrado Compartir

7:10 p.m. El mejor maquillaje y peinado estaba cantado

Tras una emotiva interpretación de Billie Eilish de la canción de Barbie What Was I Made for? vino el premio de mejor maquillaje y peinado. Un apartado técnico que ha alcanzado una gran importancia en los premios y que en la gala fue reconocido a la cinta Pobres Criaturas.

El pasado mes de enero, la Academia reveló el listado de los nominados en las diferentes categorías que serán galardonadas este 2024 y algunas de las favoritas son: ‘Oppenheimer’, con 13 nominaciones, ‘Pobres Criaturas’, con 11 nominaciones, ‘Los asesinos de la luna de flores’, con 10 nominaciones, ‘Barbie’ con ocho nominaciones y ‘La sociedad de la nieve’.

6:51 p. m. Mejor guion adaptado

En el apartado de mejor guion adaptado, el premio fue para el extraño y complejo mundo editorial que hizo la cinta 'American Fiction', cuyo guion fue escrito por Cord Jefferson.

6:45 p. m. La 'anatomía' del mejor guion original

Octavia Spencer y Melissa McCarthy bromearon y entregaron el premio a mejor guion original, una de las categorías más competidas de la gala de los Óscar. El premio fue para 'Anatomía de una caída', escrita por Justine Troe y Arthur Harari.

6:25 p. m. El premio para Hayao Miyazaki

En el apartado a mejor película animada ganó El niño y la garza, la gran cinta de Hayao Miyazaki. Por encima de Robot Dreams o Spider-Man en el Multiverso o Elemental.

6:34 p. m. El mejor corto animado con sello Lennon

En la categoría de mejor corto animado, el premio fue entregado por Chris Hemsworth y Anya- Taylor Joy. La ganadora fue 'War is Over', basado en la música de John Lennon y Yoko Ono. Fue la única producción en tercera dimensión que se presentó en esa categoría

6:16 p. m. Una huelga y el primer premio de la gala

Jimmy Kimmel habló de la próxima categoría que será parte de las nominaciones: logros en casting. Recordó la huelga, de la Inteligencia artificial y de cómo las personas más jóvenes que van a reemplazar a las estrellas más viejas. Más allá de eso, pidió un aplauso para la gente tras bambalinas que hacen posible el show del Óscar. El primer premio de la noche fue en la categoría de mejor actriz de reparto, que fue para Da' Vine Joy Randolph por Los que se quedan (The Holdovers).

6:05 p. m. Jimmy Kimmel y Messi

"Jimmy Kimmel dijo que iba a ser una noche muy larga, a pesar de que los premios comenzaron a las 6:05 p.m. (hora Colombia), saludó a los nominados y sobre todo a Messi, de la cinta Anatomía de una caída. Hizo chistes con Robert Downey Jr., Emma Stone, Margot Robbie y hasta se burló de lo larga que es Asesinos de la luna, de Martin Scorsese.

Comienza la alfombra roja de los Premios Óscar 2024

Anya Taylor-Joy, llega a la alfombra roja de los Premios Óscar 2024 luciendo un vestido DIOR personalizado inspirado en el icónico "vestido de Junon".

Anya Taylor-Joy llega a la 96ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Los Ángeles, EE. UU. Foto:EFE Compartir

Brendan Fraser (L), ganador del Óscar del año pasado a Mejor Actor hace presencia en la alfombra roja en compañía de Jeanne Moore.

Brendan Fraser (L) y Jeanne Moore llegan a la 96ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Los Ángeles Foto:EFE Compartir

El reconocido actor Enzo Vogrincic quien aparece en 'La sociedad de la nieve' ya se encuentra en la alfombra roja. El uruguayo espera que su película reciba una estatuilla dorada.

Taylor Zakhar Pérez llega a la 96ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre en el barrio de Hollywood de los Ángeles, California, EE. UU., 10 de marzo de 2024.

Taylor Zakhar Pérez en los Premios Óscar 2024 Foto:EFE Compartir

Billie Eilish, artista de la canción 'What Was I Made For?', que forma parte de la banda sonora de la película 'Barbie' llega a la alfombra roja de los Premios Óscar 2024.

Billie Eilish luciendo hermosa en la alfombra roja de los #Oscars2024 pic.twitter.com/mi49pS0tvR — Billie Eilish Argentina Oficial (@BiIlieEilishARG) March 10, 2024

AVANCE