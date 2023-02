'Baraye', en persa, significa Por. Este es el nombre de la canción que ganó a la mejor canción por el cambio social en la 65ª edición de los Grammy.

Dicha canción se hizo viral primero en las redes sociales y después se convirtió en el himno de las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini, la mujer iraní de origen kurdo, de apenas 22 años, que en septiembre del año pasado fue arrestada y torturada por la policía religiosa islámica por no usar su hiyab correctamente. Tras su muerte, Mahsa es una de las víctimas más recordadas de agresión y violencia contra las mujeres en Irán.

“Ganamos”, afirmó de manera escueta el autor de dicha canción, Shervin Hajipour, en su cuenta de Twitter, la cual tiene más de 300.000 seguidores.



Conforme a lo informa a la agencia EFE, Hajipour era un casi desconocido músico de 25 años cuyo mayor logró había sido alcanzar la final de un concurso de música en la televisión iraní.



La vida de Hajipour cambió cuando escribió 'Baraye', compuesta con tuits publicados por iraníes acerca de la muerte de Amini, lo que desató protestas inéditas en el país persa.



La canción se hizo viral con unas 40 millones de reproducciones solo en Instagram en apenas dos días y de alguna manera capturó el espíritu de las protestas.



“Por bailar en las calles”, “por el miedo de un beso de mi amante en la calle”, “por los prisioneros políticos”, “por la vergüenza de los bolsillos vacíos” o “por el deseo de una vida normal”, reza la canción, que hila motivos por los que protestar.



Y el estribillo de la canción repite “mujer, vida, libertad”, eslogan de las protestas que piden el fin de la República Islámica.



Hajipour fue detenido en septiembre del año pasado, días después de publicar la canción, acusado de propaganda contra el Gobierno e incitación a la violencia, y fue puesto en libertad bajo fianza a principios de octubre, fecha desde la cual guarda silencio.



A pesar de la detención de su autor, del borrado de la canción de Instagram y de la fuerte censura de internet en Irán, 'Baraye' resonó en redes sociales y en los trancones del pesado tráfico de la capital iraní.



También se escuchó desde las ventanas de las casas al caer la noche, cuando muchos vecinos gritaban "Muerte al dictador” en referencia al líder supremo de Irán, Ali Khamenei.



Cabe recordar que las autoridades iraníes han respondido a la revuelta protagonizada por jóvenes que piden el fin de la República Islámica con una fuerte represión que ha causado cerca de 500 muertos, y 20.000 detenidos, de los que varios cientos han sido condenados a penas de prisión y 17 a la horca.



Hasta ahora cuatro manifestantes han sido ejecutados, uno de ellos en público, lo que ha provocado que las protestas hayan perdido fuerza de manera notable.

https://t.co/t8jbqatELv Himno de protesta en Irán ganó por mejor canción social en los Premios Grammy 2023. — Fernando Umaña Mejía (@ferumapress) February 7, 2023

Hace semanas que 'Baraye' ya no suena por miedo a las represalias.



Fernando Umaña Mejía*

*Con información de EFE

