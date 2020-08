"Pregúntele a Mercedes"

Decía García Márquez cuando le consultaban qué hacer con cualquier cosa. Sabía perfectamente que ella lo resolvía todo.

Su despedida nos deja tristes y perplejos. Como dijo Roberto Pombo: “Pensábamos que Mercedes Barcha era eterna”, y él y Juanita, su amorosa señora, tenían por qué saberlo: fueron las personas más cercanas a los García Márquez en los últimos 20 años de su existencia.



A esa conclusión llegó Gerald Martin, el escritor y periodista que más ha estudiado la vida de García Márquez, autor de una biografía espléndida; cuando se lee esa semblanza, uno se contagia del deseo de repasar toda su obra literaria.



Lamentablemente, Roberto y Juana estaban equivocados. Mercedes se fue y deja muchos huérfanos; además de Rodrigo y Gonzalo, dos señorazos, quienes hacen honor a la tradición familiar García Barcha, los huérfanos somos muchos.



Mercedes era como las mujeres fuertes del Evangelio. El Libro de la Sabiduría las define con precisión: en todas las circunstancias de la vida saben hacer lo oportuno y volverse un apoyo insustituible, una fuente espiritual para los demás.

Es como si Mercedes supiera que el papel de su vida, programado por Dios, era el de comprender que su responsabilidad era respaldar lo que Gabo calificaba de irresponsable oficio de escritor. “Me parece que se necesita una enorme irresponsabilidad para ser escritor”, le dijo al periodista Ernesto Schoo, en Buenos Aires.



Cuando García Márquez salía para París, por vez primera, y la vio “esbelta y lejana, como una estatua sentada en el portal de su casa en Barranquilla, con un vestido verde de encajes dorados, no pudo eludir el bramido de que iba a perderla para siempre”. Le

escribió, entonces, desde el avión una nota en una hoja de esquela azul celeste para darle la noticia de su viaje y la envió desde Montego Bay, en la escala aérea. Solo que, al final agregó: “Si no recibo contestación a esta carta antes de un mes, me quedaré

a vivir para siempre en Europa”. Se jugó los restos como los apostadores cuando se ven perdidos, aunque nunca sabremos si estaba “cañando”. Cuando llegó a Ginebra, en el hotel estaba la respuesta. No sé qué decía la misiva de Mercedes, pero por el final feliz de la película se puede deducir “la buena onda” de quien, siempre dijo, sería su compañera

para toda la vida.



Mercedes “esperó varios años a Gabo en Colombia” y él, “como un estudiante de provincia, había clavado en la pared del hotel Flandes, que apestaba a tabaco, el retrato de su novia Mercedes, la muchacha de cuello largo y ojos adormilados, descrita en Cien años de soledad, que se había quedado en Barranquilla”.



Le fascinaba bailar y lo hacía con una gracia y una picardía cinematográfica. Ponía a su pareja en aprietos porque se tomaba todo el espacio físico al alcance para recorrerlo en su totalidad con paso rítmico y acelerado. Una actitud de “burla cordial”. Se divertía montones cuando Julio Sánchez la imitaba gambeteando como ella.

Fumaba con un gusto enorme. Saboreaba el cigarrillo y lo aspiraba para dominar la tos. Su cuñado Yiyo contó que recién casada hablaba sin parar y fumando en la sala, en la cocina y en la cama, “cada uno con un cenicero y hasta tres paquetes de cigarrillos”. Fumó hasta que quiso. Gabo, en cambio, había dejado de fumar, no obstante el hábito de hacerlo al mismo ritmo de Mercedes. Desde entonces, cuando una persona buscaba un cenicero para apagar el cigarro, Gabo le decía: “Aproveche para dejarlo del todo”.



Muy original en la vestimenta, casi siempre manta guajira con zarcillos que jugaban con las facciones del rostro, muy atractiva, su cara era un referente de elegante sencillez.



Cuando estaba en confianza hablaba con desparpajo. No dejaba que Gabo interviniera y él se molestaba. A mis hijas les daba instrucciones de comportamiento en la vida, que no olvidan con gran melancolía.



Entre sus muchas virtudes se destacan la seguridad y la habilidad con las cuales se jugó en la crisis previa a la gloria. Manejó e hizo famoso al licenciado Urruchurtu, propietario de la casa donde vivían y en la que se escribió Cien años de soledad, según reza la placa que el licenciado hizo poner antes de morir. Fue ella la que negoció el plazo para pagar los arriendos atrasados y unos meses más, sin ninguna garantía distinta a la palabra de Mercedes. Esa es “la Palabra” que se fue.

POR: ALBERTO CASAS SANTAMARÍA

FOTO: PABLO SALGADO

REVISTA BOCAS

EDICIÓN 98 AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020