Star Plus: precio de suscripción en combo con Disney+ y dónde se puede ver

A partir de este 31 de agosto los interesados se podrán suscribir a Star Plus o Star+, la plataforma de contenidos en streaming propiedad de Disney, la cual contendrá las series y películas de lo que se conocía como Fox, así como los eventos y programas deportivos de Espn.



Por el lanzamiento, las personas podrán adquirir la suscripción a Star Plus de manera independiente o si lo desea en combo con Disney Plus.

En Star Plus las personas podrán disfrutar de series icónicas de la antigua Fox como The Walking Dead, Nomadland, Los Simpsons y Family Guy, entre otras, aunque el gran atractivo estará concentrado en los programas y eventos deportivos de la antigua Espn y Fox Sports como: - LaLiga (España)

- Premier League (Inglaterra)

- Champions League (Europa)

- Serie A (Italia)

- Superliga de Argentina

- UFC (peleas)

- NBA (baloncesto)

- NFL

- MotoGp

- Copa Libertadores

- Copa Sudamericana

- Los torneos grand slam de tenis

- Boxeo

- Carreras de ciclismo

¿Cuánto cuesta Star Plus en Colombia?

Star Plus tiene tres opciones de pago por suscripción para Colombia:



- Star+ y Disney+ por $38.900 mensuales

- Star+ únicamente por $31.900 mensuales

- Star Plus anual por $319.000



Star Plus se podrá disfrutar a través de dispositivos de streaming conectados al TV como Amazon Fire, Android TV, Apple TV, Chromecast y en apps para TV Samsung y LG.



También podrá tener Star+ en computadores vía navegador (Windows, Mac, Chrome OS); en app a través de celulares y tabletas; y en consolas de videojuegos como PS4, PS5, Xbox One, Xbos Series S y Xbox Series X.