Tejiendo lazos con las manos productoras y chefs invitados por tequila Don Julio, la serie 'Por amor a la mesa' presenta las historias de amor que hay detrás de los no tan comunes ingredientes, para realizar cócteles inspirados en la cultura colombiana.



De esta manera, se busca regresar a las raíces colombianas y darle significado a la esencia de las cosas por medio de tres capítulos, en los que se celebra la vida, la devoción por la tierra, la gente y los productos elaborados con las manos, contando con los ingredientes perfectos para que productores, chefs y mixólogos reconocidos de nuestro país cuenten una increíble historia.



Con esta serie, tequila Don Julio celebra el hacer las cosas por amor con sus agaves, sus jimadores y cultivos en las tierras mexicanas, y hoy, invita a hacerlo en Colombia, desde las raíces latinas, lo artesanal, el amor por la tierra, el saber ancestral.



La serie está compuesta de tres capítulos en los que se resaltan los ingredientes colombianos. Foto: Cortesía Don Julio

Los capítulos están divididos así:



Guayaba agria x Alquímico



El reconocido restaurante Alquímico en Cartagena y #10 de los 50 best bars en Sur América llega hasta los Montes de María en el municipio de Tolú Viejo. Allí, el chef Jean Thrinh y Ajá Chechi, líder de opinión, son recibidos por Rosa Bertel y Edilma Rodríguez, productoras de guayaba agria para lograr encontrar la evolución de las frutas, combinando la química con el arte de la cocina.



Búfalas x Humonegro y La Huerta



El chef Jaime Torregrosa que en 2022 fue el ganador de la 2da edición de Bogotá Marcando Estilo, Rodrigo Pazos que en su recorrido por la alta cocina ha trabajado en varios de los mejores restaurantes del mundo cómo MUGARITZ (No.9 The world’s 50 best) y la líder de opinión Claudia Ledezma viajan a los llanos del Meta a conocer a Disney Baquero, vaquera pionera en la ganadería regenerativa, para descubrir su pasión por las búfalas. Juntos recorrerán los extensos campos donde se inspirarán para preparar un cóctel donde la leche de búfala será la protagonista.



Guatila x Minimal y Elektra



En las montañas de Sibaté, en Cundinamarca, Judith y Jairo cultivan con pasión más de 100 productos en su huerta salvaje. Entre ellos se encuentra la guatila, un fruto con sabor y propiedades sin igual. Antonuela y Eduardo, chefs detrás de Minimal, y Denise Monroy, de Elektra, conocerán este proyecto y a sus productores logrando la fusión perfecta para servirlo en una mesa de celebración.



Para ver y conocer más de la serie 'Por amor a la mesa', tanto el tráiler como los episodios podrán encontrarlos en el canal de YouTube ‘Don Julio Colombia’ y sus diferentes redes sociales. Los capítulos serán subidos cada 20 días, y por ahora se encuentra disponible el primero: Guayaba agria x Alquímico.



