Los poemas son una composición oral o escrita en forma de versos. Eso significa que el conjunto de palabras debe tener un ritmo en su escritura y estar sujetas a una entonación.



Gabriel García Márquez decía que la poesía tiene la habilidad de informar sobre todas las artes y que este género literario, con un dejo de nostalgia, puede cautivar a cualquier amante.

Estas composiciones pueden ser cortas y largas, dependiendo de la intención de quien las escriba, y pueden hablar de cualquier tema que encarne sentimientos, desde el amor hasta el posible destierro.



Dentro de los referentes más distinguidos en la poesía que simbolizan dedicatorias de afecto se encuentran el Nobel de literatura Pablo Neruda, la poetisa Piedad Bonett, Rubén Darío y muchos otros. ​

Estos son tres poemas de amor recomendados para leer y, por qué no, también para dedicar. ​

Poema I



Este soneto de Pablo Neruda, llamado Poema I, es el primero de la colección 'Veinte poemas de amor y una canción desesperada', publicado por primera vez en 1924, cuando el autor tenía 19 años.



Esta es una pequeña muestra del poema, que refiere al cuerpo y gracia de una mujer amada y la misma parece no corresponderle. "Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos,

te pareces al mundo en tu actitud de entrega.

Mi cuerpo de labriego salvaje te socava

y hace saltar el hijo del fondo de la tierra.

Fui solo como un túnel. De mí huían los pájaros

y en mí la noche entraba su invasión poderosa.

Para sobrevivirme te forjé como un arma,

como una flecha en mi arco, como una piedra en mi honda.

Pero cae la hora de la venganza, y te amo".

Armonía

Este escrito de la poetisa colombiana Piedad Bonett, se puede leer en la compilación de poemas de la autora, publicado recientemente por Lumen.



Este soneto completo narra el amor de dos amantes, que como su nombre lo indica se enlazan entre sí en un intimidad similar a la selva y en completa armonía."Oye cómo se aman los tigresy se llena la selva con sus hondos jadeosy se rompe la noche con sus fieros relámpagos.Mira cómo giran los astros en la eternadanza de la armonía y su silenciose puebla de susurros vegetales.Huele la espesa miel que destilan los árboles,la leche oscura que sus hojas exudan.El universo entero se trenza y destrenzaen infinitas cópulas secretas.Sabias geometrías entrelazan las formasde dulces caracoles y de ingratas serpientes.En el mar hay un canto de sirenas.Toca mi piel,temblorosa de ti y expuesta a las espinas,antes que el ritmo de mi sangre calle,antes de que regrese al agua y a la tierra".

El amenazado

Este poema, que habla de los efectos desventurados que conlleva en algunas ocasiones el estar enamorado, es del escritor argentino Jorge Luis Borges.



"Es, ya lo sé, el amor: la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo.

Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles.

Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar.

Ya los ejércitos me cercan, las hordas.

(Esta habitación es irreal; ella no la ha visto.)

El nombre de una mujer me delata.

Me duele una mujer en todo el cuerpo".



Fragmento corto del El amenazado publicado en el poemario "El oro de los tigres" en 1972.



Finalmente, hay otro títulos recomendados como 'La novia de Sandro' de Camila Sosa Villada o 'El sol y sus flores', de Rupi Kaur, para poesía emergente. Pero si desea volver a los clásicos también está 'Sonetos de amor oscuro' de Federico García Lorca y 'Antología de poemas' de Alejandra Pizarnik.

