La celebración del título de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 ha dado para todo. Desde millones de personas que esperaron ver a Lionel Messi y compañía llegando al Obelisco, en Buenos Aires, el martes pasado, pasando por los helicópteros que evacuaron de esa ciudad a los jugadores de la selección por motivos de seguridad, hasta disturbios y saqueos tras el fallido recibimiento en el emblemático lugar de la capital argentina.



Sin embargo, los festejos han dejado momentos anecdoticos como el que tuvo como protagonista principal a un periodista alemán, en las calles de Buenos Aires.

El diario argentino La Nación contó los particulares momentos que, en medio de un grupo de eufóricos hinchas de los campeones del mundo, vivió el periodista Matthias Ebert, corresponsal de ARD.

El comunicador fue enviado a cubrir la celebración de los argentinos, pero con lo que no contaba es que iba a quedar en medio de los festejos y los hinchas literalmente , como se decide en Colombia, se lo gozaron. Y eso no le ocurrió eso una vez, sino en dos ocasiones.



Reseñó el periódico argentino, que al mediodía del martes pasado, Ebert hizo un primer reporte desde el centro porteño, mientras los fanáticos de La Scaloneta se aglomeraban en puntos como la 9 de Julio o la autopista 25 de Mayo a la espera de que llegara el bus con los jugadores de la Argentina.



En el transcurso del reportaje, en el que Ebert dialogaba en vivo con otra periodista alemana, los hinchas, eufóricos a más no poder, fueron acercándose más y más al periodista, a quien le gritaban y cantaban casi al oído. Además, comenzaron a poner cosas frente a la cámara.



En las imágenes de ese singular momento se ve cuando algunos seguidores mostraban sus camisetas de fútbol y otros se paseaban con total libertad delante del camarógrafo.



Sin embargo, Ebert mantuvo su compostura mientras recibía empujones, espuma y abrazos de los hinchas en el minuto y medio que duró la salida al aire.

MIENTRAS ESTABA AL AIRE. El periodista Matthias Ebert, corresponsal de ARD que fue enviado a cubrir la celebración de los argentinos tras el triunfo de la selección, quedó en medio de los festejos de los hinchas y se hizo viral. pic.twitter.com/5wYhkMIOvK — LA NACION (@LANACION) December 21, 2022

Segundo capítulo

Después de ese primer en vivo en el que los hinchas por poco no lo dejan terminar, el periodista buscó otro sitio para hacer un reporte. Llegó al Obelisco, horas antes de que se produjeran enfrentamientos entre la policía y fanáticos que se resistían a desalojar el lugar.



Quizas, Ebert creyó que esa vez sí lo iban a dejar hacer su reportaje con calma, pero se encontró con un grupo de hinchas igual de jocosos a los primeros. Después de entonar dos canciones futboleras y ver como el periodista seguía haciendo su trabajo sin desconcentrarse, optaron por levantarlo en el aire. La acción desató risas en el estudio alemán al que transmitía su reporte.



Mientras subían y bajaban al comunicador, que no ya no podía contener la risa, los fanáticos cantaban el himno de la tercera copa mundo de Argentina: "Muchaachooos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial”.



Fernando Umaña Mejía

Tendencias EL TIEMPO

