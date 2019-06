‘La Nación’ del Huila celebra este viernes sus 25 años

Sin parar, así ha sido el crecimiento de 'La Nación', periódico del Huila que este viernescelebra 25 años.

“Nos hemos comprometido de manera decidida no solo a hacer un periódico independiente, con todos los estándares de calidad, servicio y objetividad, siendo actores claves en los acontecimientos de los huilenses”, dice Jesús Oviedo Pérez, uno de los fundadores de La Nación, con los fallecidos Yadira Mendiwelson Jaime y Fermín Segura Trujillo, y José Ignacio Ortiz Pascuas.



Y se refiere no solo a su parte impresa, sino también a la fortaleza de su edición digital, así como de mercadeo y negocios.



La sede del periódico es una casa patrimonial de Neiva donde todos los días hay un gran movimiento en la parte periodística y todas las áreas. “Innovamos a diario hacia lo positivo; sabemos que estamos inundados de las redes sociales, pero para seguir siendo el número uno de la región tenemos nuestras prioridades: ser confiables, serios, creíbles y darle mucho énfasis a la investigación”, añade Jesús Oviedo.



El primer número de 'La Nación' circuló el 15 de junio de 1994, en la celebración del cumpleaños 89 del Huila como departamento. “Desde ese momento representamos la pluralidad de ideas, el análisis agudo de los acontecimientos, la construcción de identidad, la conservación de nuestra historia y una alternativa informativa”, agrega.



Por supuesto, en estos 25 años han sido muchas las noticias difíciles y duras que ha tenido que dar La Nación sobre su región, “como el secuestro en la torre Miraflores de Neiva y el de Jorge Eduardo Géchem Turbay; muchos crímenes en la zona de Algeciras, el desarragio de gran cantidad de huilenses debido a los embates de la guerrilla...”, dice.



“Hay que decir que la situación ha mejorado en los últimos años, dormimos más tranquilos; hay otras cosas malas que pasan, pero estamos mejor”.



Además, está orgulloso de su equipo de trabajo. “Tenemos una escuela de formación no solo en lo periodístico, sino en lo administrativo. Aquí, todos somos personas exitosas porque lo más importante para La Nación es la parte humana; una empresa es exitosa por su gente y por los líderes que impulsan a los grupos, de ahí que siempre invitemos a todos nuestros colaboradores a ser líderes”.



La celebración será este viernes, desde las 10 a. m., en el centro de convenciones José Eustasio Rivera de Neiva, y se entregarán los premios La Vorágine, que otorga La Nación y este año serán para el presidente Iván Duque, el científico Manuel Elkin Patarroyo, el constructor huilense Aníbal Rodríguez y el periodista Néstor Morales.



“Seguiremos con nuestra labor, donde lo bueno se apoya y se investiga lo que sea necesario para ayudar a erradicar la corrupción. El objetivo es darle al Huila cosas importantes, como el premio Mingo Pinzón, que apoya el deporte y a las nuevas generaciones de deportistas, entre otros”, agrega.



