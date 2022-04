La dramática escena tuvo lugar al borde de una carretera. La familia caminaba desde Cheongju, una pequeña ciudad cerca de la montaña Namsan, en la mitad de Corea del Sur. Como los otros, huían de la devastación de la guerra. Eran parte del éxodo. Como los otros, cargaban en sus espaldas las pocas cosas de una vida que se perdía en la niebla. Era el año 1951, enero, marchaban bajo el invierno. Los comunistas del norte habían transgredido el paralelo 38 y avanzaban reforzados por medio millón de soldados chinos.



La mujer, como algunas otras del éxodo, daría a luz en medio del enfrentamiento; con los brazos rodeaba su abultada panza y caminaba con más valentía que fuerzas. El padre, que ya empezaba a perder el color de los vivos, reconoció, tras seis meses de penuria, que la situación era insostenible y que debían partir. El hombre se había empleado en una empresa agraria de Cheongju, pero las noticias que llegaban del norte hablaban de una brutal ofensiva contra los aliados, de la ocupación irremediable de los soldados comunistas, y eran pocos los dispuestos a quedarse para comprobarlo. Así desaparecieron los empleos, la comida y los vecinos.



Cuando el tormento y el hambre se hicieron cotidianos, el padre empacó los últimos víveres, ropa y algunas cosas que la madre podría necesitar después del parto. Aunque procuró no transmitir angustia a sus dos hijos pequeños, las circunstancias no daban tregua. Los niños ayudaron a cargar lo que pudieron y, en la realidad de la supervivencia, dejaron de comportarse como niños; el de seis años, el que llora con un llanto sordo, es Ban Ki-moon.



Cuando las contracciones de la madre no les permitieron seguir, se apresuraron a pedir ayuda en la primera casa que encontraron sobre el camino. La casa estaba habitada y los desconocidos se condolieron y les permitieron entrar, a la mujer la llevaron a uno de los cuartos.

En sus memorias, Ban Ki-moon narra los escalofriantes gritos de su madre pariendo, la palidez del padre, la extrema vulnerabilidad de un tiempo en que parir era una forma de jugarse la vida y lo único que se podía hacer era prender incienso y orar. La madre, que viviría cien años (murió en 2019), consiguió ponerse en pie a los tres días y reanudar la marcha. Envolvieron a la inconsolable criatura en ropa limpia y continuaron hacia Jeungpyeong en busca de refugio en casa de los abuelos maternos, donde al menos estarían a salvo de los bombarderos en una modesta casa construida sobre una ladera al borde de un bosque.



Por su valor simbólico, los partos en medio de guerras tienen lugar tanto en narraciones mitológicas como en los recientes reportajes de la invasión de Putin a Ucrania, es decir que desde siempre han conmovido la imaginación humana. Representan el encuentro de los ríos de la vida y de la muerte.



Para Ban Ki-moon no fue una ficción ni una noticia lejana, fue un hecho que dejó una impronta y dio forma a unas memorias en las que cuenta de qué manera se convirtió en uno de los hombres más poderosos del orbe. Como diplomático y estadista, destaca a su favor una voluntad de poder forjada en la superación de la guerra, de la pobreza y una relación sensible con el mundo rural.

Editorial Columbia University Press 376 páginas

El libro, que fue publicado en inglés por Columbia University Press en 2021, está construido como un mismo hilo de experiencias personales, de hechos de la historia contemporánea de Corea del Sur, su país, y sorprendentes historias de la política mundial cuando fue elegido secretario general de la ONU por un periodo de diez años.



Ahora que Corea del Sur es el país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, recomiendo su lectura, no solo porque Ban Ki-moon tendrá un evento especial en la Filbo, sino porque en él hay permanentes claves para poner en contexto y dimensión una cultura lejana y fascinante y de la que apenas tenemos noticias de este lado del planeta. Sorprendente, por ejemplo, su relato del momento en que Corea del Sur, víctima implacable de la crisis financiera asiática de 1997, tuvo que negociar un rescate económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos términos el ex secretario general de la ONU no duda en calificar de humillantes. El mismo Ban Ki-moon fue nombrado por el presidente Kim Yong-sam para negociar, ya al final del proceso, términos más aceptables. Pero el presidente del FMI, Michael Camdessus, no movió un centímetro las condiciones, fue tan implacable que llegó a pedir al saliente presidente firmar compromisos de cumplimiento del pago de la deuda extensivos a todos los candidatos a sucederlo en el cargo. Ban Ki-moon hizo todo lo que pudo para renegociar con el FMI, pero ya era tarde y la misión naufragó. El leonino acuerdo de rescate rozaba la pequeña suma de sesenta mil millones de dólares. Hasta ese momento, Corea del Sur era ejemplo de resiliencia. El país agrario e inestable de la historia de la mujer pariendo en medio de la guerra se había vuelto una economía dinámica que formaba parte de los tigres asiáticos, cuya prosperidad e industrialización fueron ejemplo para los países en vías de desarrollo, como el nuestro.

Todavía recuerdo las comparaciones y los debates de aquella época en las ágoras colombianas. Sin embargo, a finales de los años noventa, los tigres asiáticos, Tailandia, Malasia, Indonesia y Corea del Sur, fueron cayendo como piezas de dominó.



Los entendidos sostienen que el problema se originó en una regulación bancaria deficiente, especulación de divisas y concesión de préstamos de alto riesgo. La primera chispa reventó en Tailandia, cuando el Gobierno malayo tuvo que devaluar el baht, su moneda, por una salida masiva de capitales de inversión y la divisa perdió hasta un 80 por ciento de su valor, lo que en cuestión de días disparó las deudas. Todos quedaron ahorcados en la movida, y el desplome de los tailandeses afectó a los vecinos. El won, moneda de Corea del Sur, se depreció rápidamente y los crecimientos del PIB registraron cifras negativas, perdieron cientos de miles de empleos y el Estado entró en crisis, la prosperidad se había evaporado tan rápido como había llegado. Durante ese año, al presidente Kim Yong-sam lo sucedió Kim Dae-jung, cuyo liderazgo invocó en los coreanos un sentido comunitario y de sacrificio que, confieso, me cuesta creer, no porque cuestione su veracidad, sino porque es claro que en Occidente privilegiamos el individualismo, el ego, y nos resultan difíciles de creer ciertas expresiones culturales de lo comunitario entre los países asiáticos.

Facebook Twitter Linkedin

Ban Ki-moon fue ministro de Relaciones Exteriores y Comercio de Corea del Sur entre 2004 y 2006.

El Gobierno necesitaba oro, y el llamado a la gente fue el de privilegiar el patriotismo sobre los sentimientos y entregar al Estado sus joyas, su oro, en lugares especiales para la recolección. Ban Ki-moon cuenta que estuvo al borde de las lágrimas al ver las filas y filas de personas que dejaban sus anillos y medallas, sacrificando objetos preciados para salvar al país. Él y su esposa, Soon-taek, donaron sus anillos de matrimonio, y muchos se desprendieron de un pequeño anillo de oro, el doljanchi o ‘aniversario’, que es costumbre regalar a los niños coreanos en su primer año de vida. De esta manera, Corea del Sur recolectó 226 toneladas métricas de oro que fundía en lingotes y vendía en el mercado internacional, con lo que la deuda total con el FMI se pagó en tiempo récord, para 2001 ya estaba saldada. Ban Ki-moon es el hijo de un modesto agricultor que a punta de disciplina –ahora comprendo que alemanes y coreanos se reconozcan en su ética del trabajo– logró graduarse de Administración Pública de la Universidad de Harvard, construir una meteórica carrera como dignatario del Gobierno coreano, superar crisis profesionales y personales y ser elegido en el máximo cargo de la ONU, lo que le permitió tener una amplia influencia en la política internacional y por tanto en los destinos del mundo. Una vida sin duda sorprendente, en la que aprendió el lenguaje de la diplomacia, las sutilezas y los protocolos de la política, la intuición para descifrar a los líderes del mundo y cuya particular voluntad de poder se expresa como una deuda con la paz, la equidad y el cambio climático.



Su libro de memorias, Resolved. Uniting Nations in a Divided World, que aparece en un momento en que retorna el fantasma de las grandes guerras y fue publicado originalmente en inglés y coreano, será traducido al español por la editorial de la Universidad de los Andes y estará disponible en las primeras librerías a mediados de julio de este año.



El ex secretario general de la ONU visitará Colombia como resultado de un esfuerzo conjunto entre la Cancillería de Colombia, la Universidad de los Andes y el Ban Ki-moon Center for Global Citizens. Además, gracias al auspicio de la Filbo 2022, participará en un evento junto a la rectora de la Universidad de los Andes, Raquel Bernal, el próximo sábado 30 de abril, a las 5 p. m., en el auditorio José Asunción Silva de Corferias.



JUAN CAMILO GONZÁLEZ GALVIS

* Editor general de la Universidad de los Andes

Para EL TIEMPO