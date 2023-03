A Heidi Abderhalden, de baja estatura y de cuerpo menudo, la acompañan habilidades que ha convertido en herramientas de trabajo. Una de ellas es la de manipular su cabello que trenza en coquetos moños, irrepetibles coletas, atrevidos turbantes y despeinados peinados que contribuyen a fijar y expandir su personalidad histriónica.

“El pelo lo vuelvo objeto de juego, otro instrumento de mi expresión. Una prenda más en mi atuendo”, confiesa con regocijo. Su aspecto, gracias a esos tocados, es tan disruptivo como los proyectos que, con su carismático y sensible hermano, y unos pocos colegas más, desarrolla con paciencia durante ciclos que pueden tomar varios años y hasta de décadas.



Heidi también es simpática y empática. De toda la vida muy teatral, de conversación inteligente, entretenida y larga, muy dada a armar grupos y cotorros en donde la risa y la lucidez verbal no se hacen esperar. Fue la menor del hogar que formó un ingeniero textil, proveniente de Suiza, que llegó a la ciudad de Manizales, un pueblo grande por los años cincuenta, para ayudar a la creación de la fábrica de Tejidos Única. Fundó con dos amigos El Refugio para la práctica del esquí en el nevado del Ruiz y ahí encontró el amor de su vida.

“Mi padre fue muy feliz en Manizales”, recuerda Heidi. Del matrimonio suizo-caldense nacieron Rolf, Elizabeth y Heidi. El padre les repetía a los tres que una vez salieran del colegio tendrían que irse a vivir a Suiza, trabajar, estudiar en la universidad pública, conseguir becas y, en la medida de lo posible, volver realidad sus sueños.



Sus dos hermanos mayores viajaron sin demasiados prolegómenos. Para Heidi fue más difícil la partida. Su padre murió de un infarto, en los años setenta, a los 53 años. Su madre, empleada pública, abandonó la casa familiar y se fue a vivir con su hija menor en un apartamento de las recién inauguradas Torres del Parque.



Heidi terminaba su secundaria en el poco convencional Juan Ramón Jiménez, después de haber pasado por el Helvetia, colegio suizo en el que hizo la mayor parte de sus estudios. Allí se lució como artista de un grupo de teatro del que fue inspiradora permanente. Llegar al village bogotano, en ese 1973, fue para ella como haber aterrizado, guardadas proporciones, en París, en Nueva York o en el Madrid del destape.



Artistas plásticos, dramaturgos, periodistas, escritores, cantantes, músicos y locos poblaban los edificios concebidos por el irremplazable arquitecto Rogelio Salmona. Los sitios de rumba como la Teja Corrida, Casa Colombia, el Café de los Poetas, los restaurantes, las librerías y las galerías de arte se convirtieron en su segunda casa porque ahí llegaba a vender unas tarjetas que pintaba con gracia y arte.



Recuerda con picardía que buscaba conocer la noche de rumba y de tertulia que se vivía en esos sitios, así como entablar relación con sus habituales clientes y que ese fue el mejor pretexto para que su madre la dejara entrar y salir por su cuenta y riesgo, a pesar de su juventud. “En esos años aprendí a hablar en público, me amigué con personas diversas y entablé relaciones extraordinarias que sigo conservando”.



Desprenderse de ese hábitat de parceros y parceras, de su misma edad o un poco mayores, con quienes descubriría aficiones que hasta hoy la acompañan, como el cine, la lectura, la música, la tertulia al calor de buenos vinos, las caminatas, no fue fácil. Pero no podía eludir ese mandato paterno, casi que autenticada en notaría y partió.

La modernidad

Cuando llegó a Suiza, su hermano Rolf ya le llevaba una década y había terminado su formación profesional de arte terapia, psicología, siquiatría. Heidi estudió en la Universidad Pública de Ginebra y ganó una beca para la afamada Escuela Internacional de Teatro Jacques Lecoq, en París, gracias a Rolf que ya había pasado por ahí y la impulsó. “Me especialicé en el manejo del cuerpo y mi hermano en el del espacio”, dice. Ambos coincidieron en que querían volver a Colombia y hacer un proyecto teatral distinto.



“No sabíamos bien cómo sería, qué queríamos. Teníamos muy claro lo que nunca haríamos: comprar una sede, fundar una institución, adquirir deudas bancarias, formar un grupo estable, hacer teatro convencional”. Un día cualquiera fundaron el grupo Mapa Teatro y regresaron en 1983. Escogieron para vivir una casa en el barrio La Candelaria.



Rolf entró como maestro a la Universidad Nacional y Heidi a la Escuela Nacional de Arte Dramático, Enad. En simultánea trabajaron en su primer montaje. Su hermana Liz, que se ocuparía del vestuario, se dedicó a la actividad de venta de ropa.



Época convulsa. Mucha huelga y revuelta social. Mucho teatro de denuncia. Ellos, sin enarbolar banderas partidistas, se atrevieron a presentar un trabajo inédito en el medio.

Casa Tomada

Casa Tomada sería la puesta en escena de ese hermoso y nostálgico cuento de Julio Cortázar, su debut, que dejó sin aliento a un público acostumbrado a parlamentos y puños muy en alto. Su trabajo gestual y corporal se emparentaba con el de los actores del Teatro Negro de Praga o con las obras de Marcel Marceau.



Se presentaron en el Teatro Colón en una puesta de escena moderna, con escenografía mínima, pero con detalles inolvidables y preciosas; un fondo musical heterodoxo (desde piezas clásicas hasta jazz) y un vestuario de factura original. Una vez se subía el telón cobraba vida esa historia de despojo a la que se ven sometidos dos hermanos argentinos, en una casa grande de un barrio como Palermo de Buenos Aires.



No eran necesarias las palabras. Los asistentes no demoraban en revivir esas interminables horas rutinarias, de semanas y meses, hasta que los intrusos, los victimarios, los desalojan. Los gestos del cuerpo se hacían uno para configurar ese lenguaje poético, que desde esos años es su sello de distinción.



Fue un montaje inolvidable. Elogiado a borbotones, que hizo parte del repertorio del primer Festival Iberoamericano de Teatro. De ahí en adelante siempre fueron invitados en esas citas mágicas, ya que sus obras eran de las más apetecidas. Como “deslumbrante e inspirador” fue calificado ese montaje por el a su vez singular artista y curador José Alejandro Restrepo.

Ese fue su arranque. Éxito artístico logrado gracias a su trabajo y creatividad simbióticas que, sin embargo, no fue leído con la misma equidad.



“En esta sociedad tan machista ha sido muy doloroso el poco reconocimiento que tuve en esos años. Se hacía distinción entre el trabajo de Rolf y el mío. Rolf era el director, el escritor, el intelectual y yo la que llevaba las cuentas y seguía sus instrucciones. Abundaron lecturas de ese estilo o invisibilidad sin ningún recato. Con el correr de los años y porque me he peleado mí lugar es claro ya que los dos somos codirectores, coescritores, coorganizadores”, recuerda con el orgullo de haber ganado una batalla en ese largo camino para acabar con la discriminación de género que sigue dándose en el siglo XXI, a pesar de significativos avances por mujeres como ella que no callaron y se sublevaron.

Triunfos y lágrimas

En esos primeros años se dieron a la par satisfacciones artísticas como las luchas por no perecer. “Carecíamos de recursos propios. Fuimos nómadas por 15 años, tuvimos varias sedes, los amigos nos recibían las escenografías y las guardaron por ese largo tiempo, la contabilidad se llevaba nuestras casas. Nunca hemos recibido financiación del Estado. Ganamos unas becas del Ministerio de Cultura hasta que nos dejamos de presentar porque nos decían que las propuestas eran excelentes pero que no podían seguir premiándonos. Nos autofinanciamos vendiendo las funciones”.



Heidi sigue enumerando esos momentos de crisis dura y de economía complicadísima, hasta que desde Berlín les llegó un salvavidas. “Nos comisionaron una obra que a su vez se llevó por ciudades europeas, creando un circuito que comenzó a comprarnos y que ha se ha mantenido”.



En los años del covid-19 recibieron financiación de un organismo europeo que, por primera vez, les permitió crear sin tener que pensar en cómo cubrir el presupuesto.“Mapa Teatro tiene una estructura mínima, pero muy sólida, que lleva años: mis hermanos y yo, una revisora fiscal, una contadora, un par de actores de planta, somos la base. Todo lo hacemos en grupo”.

La vida diaria



Esa práctica teatral original y versátil, sin sueldo, ha permeado su vida personal.

“Mi esposo, durante 24 años, fue mi beca, me apoyó económicamente. Ayuda fundamental que siempre agradeceré y reconoceré”.



Hace un par de décadas alquilaron una casa en la calle 23 con carrera Séptima. En los últimos años, es su sede administrativa, por así decirlo, y la de artistas que tienen en el segundo piso sus talleres. La alquilan en ocasiones para grabaciones y con ese dinero hacen reparaciones locativas porque la casa está muy desbaratada. Ya no la abren al público como sucedió hace unos años.



Heidi trabajó, durante doce años, en la maestría interdisciplinar de Teatro y Artes Vivas, que dirige su hermano Rolf en la Universidad Nacional. Realizó talleres del cuerpo y tutorías a proyectos más de mujeres que de hombres.



“Formamos una generación para que sea libre en el concepto de artes vivas. Sin a priori ideológico. Siempre nos ha interesado lo político y lo público. Instauramos un método transdisciplinar, lenguaje teatral contemporáneo. Un laboratorio con muchos imaginarios”.



De ese tránsito da cuenta la exposición que se inauguró el año pasado en el museo Miguel Urrutia del Banco de la República y que, por su acogida, ha sido extendida hasta mayo de este año.



Exposición que, como su trabajo, no es convencional ni lineal. Atrae a diario a decenas de jóvenes que no necesitan leer los textos de sala que explican la exposición, ni siquiera el catálogo, porque de inmediato se conectan con esos proyectos que han visto y repetido.



Esta muestra recibió mención como una de las 10 de las mejores exposiciones del mundo, lo que les ha dado la posibilidad para llevarla a la Bienal de Cuenca, en México. “Espero que el impacto de esta exposición genere nuevos proyectos, porque de eso vivimos”.



El catálogo está escrito por los integrantes del grupo, el prólogo y la coordinación editorial estuvo a cargo de la excelente escritora y curadora Carolina Ponce de León, quien se encargó de la curaduría de la exposición, ya que es una de las personas que más cerca ha estado de Mapa Teatro en estas cuatro décadas.



“Cada uno de nosotros decidió, para este catálogo, establecer un diálogo con quien quisiera. Yo lo hice con el libro de la coreógrafa española Isabel de Naverán. Hago de copista”.



En estos meses, Heidi ha sido una de las más activas anfitrionas de la muestra. Recrea con lujo de detalles esos experimentos sociales y políticos que se exhiben. Y sigue tejiendo coreografías con su cabello ya cano.

