Película china superó a Venom y James Bond en taquilla

Las tres películas se estrenaron durante el mismo fin de semana: 'James Bond: sin tiempo para morir' va por los 120 millones de dólares de taquilla mundial; 'Venom Carnage liberado' acumula 90 millones de dólares por ahora en Estados Unidos, y 'The Battle at Lake Changjin' suma 235 millones de dólares solamente en China, claramente uno de los mercados cinematográficos más grandes e importantes del mundo.

'The Battle at Lake Changjin' se centra en la batalla del lago Changjin durante la Guerra de Corea, en 1950, en donde el bando chino superó al ejército estadounidense. Se estima que la superproducción china alcance los 800 millones y se convierta en una de las películas chinas más taquilleras de la historia, sumándose a 'Wolf Warrior 2' que en el 2017 llegó a los 870 millones de dólares.



Las cifras son alentadoras en cuanto al regreso masivo a las salas de cine, pero para el cine de Hollywood representa un golpe bajo. 'The Battle at Lake Changjin' es un relato bélico de claro corte nacionalista que seguramente ha motivado a los chinos para verlo en los teatros.



Este 7 de octubre termina la semana celebración del Día Nacional de China que es período de vacaciones que empezó el pasado primero de octubre.

