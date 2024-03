Los Óscars bajo la mirada del productor Axel Kuschevatzky y la presentadora Lety Sahagun

El pasado 10 de marzo se llevó a cabo la 96ª entrega de los Premios Óscar, en el Teatro Dolby en Ovation Hollywood, Los Ángeles.

En medio de una gala repleta de momentos emocionantes, como la inolvidable presentación de Ryan Gosling cantando I'm Just Ken, y conmovedores momentos como los protagonizados por el adorable perrito Messi, quien hizo su aparición desde Anatomía de una caída, se llevaron a cabo la entrega de galardones en diversas categorías.

Los encargados de presentar a las estrellas que estuvieron presentes en la alfombra roja, fueron el productor argentino Axel Kuschevatzky y la presentadora mexicana Lety Sahagun.

Kuchevatzky, por su parte, es un productor de cine con una extensa trayectoria que abarca más de 90 créditos en largometrajes. Posee una amplia experiencia en periodismo cinematográfico, producción televisiva y redacción de guiones. Ha participado en proyectos destacados como la aclamada película de Juan José Campanella El Secreto de sus ojos, galardonada con el premio Óscar a la Mejor Película en Lengua Extranjera en 2010.

Además, ha colaborado en producciones como Argentina, 1985, Relatos Salvajes, y Neruda, entre muchas otras.

Sahagún es, por otro lado, presentadora y referente influyente en los medios digitales. Inició su carrera en la televisión y ha conducido entrevistas a algunas de las personalidades más destacadas en el ámbito del entretenimiento, la moda y el deporte a nivel mundial.

Ambos hablaron con EL TIEMPO días antes de la gala, no solo para contar sus expectativas, sino para profundizar un poco en la lista de nominados, sus opiniones al respecto, el rumbo que pueden estar tomando las películas producidas por plataformas como Netflix y más.

¿Qué película creen que faltó en la lista de nominados y por qué?

Lety Sahagun: "Hay dos películas que me emocionaron más allá de lo que yo te pueda explicar. Me pasó con Poor Things, que si está nominada en varias categorías, y me pasó con Spider-Man: Across the Spider-Verse; siento que a esa película le faltaron más nominaciones. Me faltó también Tortugas Ninja, creo que fue una gran película, y All of Us Strangers".

Axel Kuschevatzky: "Los Delincuentes, Los Colonos y Tótem son tres películas que me hubiese gustado ver en la categoría de Mejor película internacional. Yo siempre siento que esta categoría tiende a ser muy eurocéntrica (...) Pero la ausencia de May December, que la película no estuviese entre las 10 nominadas a mejor película, me llamó poderosamente la atención".

¿Por qué 'May December'?

Axel Kuschevatzky: "Hizo una muy buena campaña para los Óscar. Además, también tengo que decir algo muy raro, y es que no todo el mundo se dio cuenta que era una comedia. Es una comedia negra, es cínica, pero lo es. Igual, es una película que hace parte de esas que, uno a ojos cerrados, hubiese dicho que definitivamente estarían nominadas a algo".

¿Qué tendencias vieron en las nominaciones de este año?

Lety Sahagun: "Yo creo que la tendencia de este año se encaminó a la diversidad. Tanto en los géneros, como en los estilos y ofertas de películas. Entre las 10 películas nominadas en la categoría principal, podría haber algunas que me gusten a mí, otras que le gusten a mi papá, e incluso algunas que le gusten a mi sobrino de 15 años. Son tan diversas las películas entre sí, que creo que también un poco ahí está la magia del cine, y a los Óscares ya les hacía falta un año así".

Axel Kuschevatzky: "Yo tengo un hijo de 15 y una hija de 12 años, y fue el primer año en el que, incluso antes de las nominaciones, pudimos ver películas nominadas mejor película. Con mi hija vi Barbie y con mi hijo vi Oppenheimer; y normalmente, no te pasa eso, porque la segmentación de las películas son más adultas".

'Past Lives' fue una de las películas de las cuales más se habló en redes sociales por su ritmo y trama. ¿Qué opinan de su nominación?



Lety Sahagun: "Sentí el ritmo similar al de varias películas. En particular estaba pensando en la película japonesa Drive my car, la cual tiene un ritmo que va lento y yo Past lives lo sentí como un dulcecito que lo vas disfrutando poco a poco. Me emociona que esta película tenga un lugar en la lista".

Axel Kuschevatzky: "Agreguemos algo. Generalmente, cuando hablamos de las películas solemos centrarnos en temas como los actores y directores, pero rara vez mencionamos a los productores, quienes son los arquitectos del trayecto de la película. Past lives tiene una productora maravillosa, Christine Vachon, quien también fue la productora de May December, y es considerada la gran productora del cine independiente norteamericano de los últimos 20 años".

Los premios se llevaron a cabo después de una serie de protestas por parte de varios gremios. ¿Qué opinan sobre el poco reconocimiento que se les da a quienes trabajan detrás de escena?

Axel Kuschevatzky: "Dos cosas. En una película, se pueden distinguir dos grandes grupos: lo que conocemos como above the line y below the line. El primero tiene a las cabezas de equipo, mientras que en el segundo se encuentran todos los equipos técnicos. Este año, los equipos de below the line están discutiendo si va a haber una en los próximos meses. No está cerrado el tema de la discusión sindical en la industria".

Lety Sahagun: "No, y creo que también la lucha. No tiene que ver con aparecer en la portada de una revista, sino en un pago justo, porque sí necesitan una paga más equitativa. Ven en la noticia que algún actor, por el trabajo de su película, recibió millones de dólares y llegan a casa y ven su cheque y hay una gran disparidad".

Ahí es donde la conversación por la aparición de las plataformas también sale a colación...

Axel Kuschevatzky: "Hay un cambio de sistema con la aparición de las plataformas. Antes tú sabías cómo le había ido a una película porque mirabas la taquilla, los boletos que vendió y el dinero que recaudó. Pero como las plataformas no hicieron esta información, los trabajadores se empezaron a preguntar si la producción había sido un éxito o no, o si podían reclamar".

Lety Sahagun: "Al ser una industria, yo creo que esta información debería ser pública".

Axel Kuschevatzky: "Eventualmente, va a suceder, porque ahora que las plataformas tienen publicidad, los anunciantes van a pedir eso. El hacer películas y series de televisión es una conversación en el tiempo, el sistema conversa, charla y discute estos temas".

Hablando de las plataformas, ¿cómo creen que estas cambiarán el mundo de la producción cinematográfica?

Lety Sahagun: "Bueno las películas para poder ser consideradas nominables al Óscar tienen que forzosamente ir a la sala de cine, aunque después estén disponibles en la plataforma, ese es un requisito. Pero ahora veo que este año se rompió la idea de que las películas solamente se iban a consumir en plataformas y no es así. Eso lo vimos con Barbie, por ejemplo".

Axel Kuschevatzky: "Incluso, las mismas plataformas se están volviendo un modelo mixto. Por ejemplo, Netflix tiene películas en un territorio y en otro no. May December tuvo en los otros lugares otros distribuidores. Ahora muchas variantes son posibles y lo celebro, porque cada película es un mundo".

