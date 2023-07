'God of War' es una serie de videojuegos de acción y aventura creada por el estudio de desarrollo de videojuegos Santa Monica Studio y publicada por Sony Interactive Entertainment. El primer juego de la serie fue lanzado en 2005 para la consola PlayStation 2 y desde entonces han habido varias secuelas y spin-offs.

De acuerdo con el diario peruano 'El Comercio', PlayStation Studios se encuentra en un momento de gran éxito en cuanto a producción, y su popularidad está en auge gracias a la exitosa serie de HBO 'The Last of Us'.



Sin embargo, eso no es todo, ya que Amazon Prime Video ha adquirido los derechos de Kratos, uno de los personajes más icónicos en la historia de los videojuegos.

En el año 2022 se confirmó que Prime Video tiene los derechos sobre Kratos, siendo esta plataforma la encargada de la primera adaptación a live action del videojuego de 'God of War'.

OFICIAL: Se confirma que la serie de God of War producida por Amazon adaptará la historia del juego del 2018. pic.twitter.com/H0YXY8uBu9 — Info PlayStation (@InfoPlayStation) December 14, 2022

¿Cuándo se estrenará la serie de 'God of War'?

Según el portal web 'VidaExtra', sitio especializado en videojuegos, la serie de 'God of War' se estrenará a partir de 2024 o posiblemente en 2025 si se establece un paralelismo con la serie 'Fallout' de Amazon, otra gran producción basada en una saga de videojuegos.

Sin embargo, es importante destacar que se trata de fechas especulativas ya que el guión debe escribirse y se deben realizar los castings, aunque ya hay quien se postula para el papel titular.

No obstante, la buena noticia es que las entregas recientes de 'God of War' tienen un enorme componente cinematográfico, lo que ayudará notablemente al proceso de adaptación de la trama. Algo que ya se ha podido ver en la versión de 'The Last of Us' para la pequeña pantalla y en secuencias específicas de la película de 'Uncharted'.

'God of War': el exitoso videojuego da un salto a la plataforma de streaming

Según el medio mencionado anteriormente, la descripción que se le ha dado a la serie en el comunicado de prensa oficial, PlayStation Productions adaptará la historia de 'God of War' a partir del juego de 2018, el cual funcionó tanto de secuela como a modo de reboot de las entregas anteriores.

De acuerdo con la sinopsis ofrecida, la serie preservará tanto la ambientación nórdica como la compleja relación entre padre e hijo de las entregas más recientes.

Además, La adaptación del exitoso videojuego 'God of War' de 2018 tiene un gran sentido, ya que fortalece la dirección actual de la saga y presenta a los personajes principales a una audiencia más amplia.

Y aunque aún no está claro qué dirección tomará el proyecto, Amazon Prime Video ha anunciado la adaptación utilizando la icónica portada del 'God of War' para PS4 y PC, generando expectativas entre los fans de la franquicia.

El Tiempo en vivo: Playstation 5 y la magia del dualsense



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

