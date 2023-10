Análisis reveló la que sería la escena más aterradora en la historia del cine

Las películas de terror tienen millones de aficionados en el mundo. Este género es lo máximo para quienes les gusta experimentar sensaciones de miedo al frente de la pantalla grande. Un estudio acaba de escoger la escena más aterradora de la historia del cine.



Según el portal Pulzo, desde el 2020, el Science of Scare Project (SSP) publica los listados de las películas y escenas más aterradoras. Acaba de presentar las de este año.



Ese proyecto realiza estudios con las cintas de terror más conocidas y también con los nuevos estrenos.



Para SSP, la película más aterradora es ‘Siniestro’, estrenada en 2012 y dirigida por Scott Derrickson (Doctor Strange y El teléfono negro). No obstante, la escena que produce más terror es de otra película. El análisis concluyó que la escena de la película ‘Insidious’, estrenada en 2010, es la más aterradora.



La escena se escogió con base en la medición de la frecuencia cardíaca y entre otras variables de 250 espectadores.



De acuerdo con el estudio, esa escena es la que causa mayor estrés, aumento del ritmo cardíaco y variación en el mismo, en las personas.



“Con la frecuencia cardíaca (BPM), cuanto mayor es el número, más rápido la película hace que la sangre de nuestro público bombee, un indicador de emoción y miedo como parte de su instinto de lucha o huida”, señalaron los realizadores del estudio a Daily Mail.



Por su parte, MoneySuperMarket broadband, empresa que realiza el proyecto, comentó: "Este año, las métricas del estudio se volvieron más exactas con la implementación del Science of Scare Score".



'Insidious' trata sobre “una familia que busca ayuda para su hijo, Dalton, que cayó en coma tras un misterioso incidente en el ático”, de acuerdo a la sinopsis de Internet Movie Database (IMDb).

La mejor escena de terror en el cine.

Fernando Umaña Mejía

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

