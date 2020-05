Campanella ya se ganó un Óscar, pero siempre adora hacer TV

Cuando el director argentino Juan José Campanella fue a recibir el Óscar por El secreto de sus ojos en el 2010 –como mejor película extranjera–, muy cerca de él estaba la actriz Mariska Hargitay, protagonista de la serie La ley y el orden.

Ya eran amigos, de hecho, antes de la avalancha de reconocimiento, el realizador la había dirigido en el episodio 5 de la segunda temporada de la que ahora es una de las producciones más longevas de la televisión estadounidense.

El Óscar llegó, Campanella hizo más películas, pero quiso el destino que se reencontrara con Hargitay de nuevo en La ley y el orden: UVE. en el rodaje del último episodio de la temporada 21. The Things We Have to Lose es el nombre del capítulo, que se estrena el próximo martes, a las 9 p. m., por el canal Universal TV.



Ahora, el director argentino reconoce que se siente como en casa, ya que en toda la historia de este policíaco él ha dirigido 17 episodios; sin embargo, hace diez años que no se encontraba con “estos grandes amigos”, como él llama a todo el equipo.

Luego de ver su trabajo en la comedia cinematográfico El cuento de las comadrejas y mientras prepara otra serie de proyectos para la televisión. Campanella habló con EL TIEMPO de lo que significaba volver a la serie, que ahora cierra abruptamente su temporada por el coronavirus.



¿Cómo encontró ahora la serie?



La encontré muy interesante como director. Al comienzo, cuando empecé a trabajar, era un policíaco, o procedural (como lo dicen en inglés), acerca del procedimiento policial para atrapar a un asesino o una persona que ha cometido abusos sexuales, pero ahora el foco está justamente en las repercusiones del trabajo de este equipo en la víctima.



Tiene que ver más con cosas como el miedo a denunciar, con la identidad de género; justo en el episodio que hice hay una historia de un trans. Sin dejar de ser un policial, hay que decir que ahora es más un drama. Ya no es solo encontrar un culpable.



¿Por qué regresó?



Tiene que ver como volver a trabajar con un grupo de amigos, con gente a la que quiero mucho y en una serie sólida. Lo que me encontré fue con una serie revitalizada. Tengo muchas ganas de seguir por el camino dramático que continuó la serie.

Desde su perspectiva, ¿qué la ha hecho tan popular y tan duradera?



Cuando ocurre una cosa así, la verdad es que no es algo que se pueda pensar. De hecho, si hablabas con cualquiera hace diez años (cuando rodó su último episodio) de que esto iba a durar once años más, te habrían dicho que estabas loco. Son cosas que se unen a la evolución de una sociedad y que van funcionando.



Muchas series han intentado evolucionar para mantenerse y se van al tacho, han perdido la esencia, pero La ley y el orden: UVE ha crecido bien (...) como la gente de bien. Han tratado los temas con mucho respeto y, se me ocurre que ahora, a pesar de los límites de la TV abierta, no es pacata ni cae en lo escabroso ni en la explotación. Yo la veo con mi hijo de 12 años. Además, puedes volver a ella sin tener la sensación de que te perdiste algo, eso no pasa con otra.



¿Cómo fue el reencuentro con Mariska Hargitay, la columna vertebral de toda la serie?



Fue maravilloso. Con ella siempre tuve una gran amistad. Ella estaba dos filas adelante de mí cuando El secreto de sus ojos ganó el Óscar y siempre mantuvimos el contacto. El reencuentro fue buenísimo (...) su hijo nació el mismo año que nació el mío, así que nos juntamos y a largo del tiempo nos mandamos fotos de ellos; es una gran amiga. Lo que ha hecho al mantener su entusiasmo por la serie y el personaje es impresionante.

Imagino que hay planes de volver a la serie, claro...



Por supuesto, este no iba a ser el último, pero es un capítulo fortísimo, una historia que ahora queda como una especie de ‘continuara’. Tengo que volver y quiero volver.

