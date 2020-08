Cine recomendado: ¿recuperar a su ex o dejarla libre?

El cineasta colombiano Juan David Blanco, realizador audiovisual de EL TIEMPO, propone estos títulos, entre los muchos que están en la plataforma de pago para ver cine, que ofrece ahora ELTIEMPO.COM.

¿Quién no disfruta de una buena comedia romántica para pasar el fin de semana? Sea cual sea su gusto, queremos recomendarles estas dos películas que pueden ver en línea.



(Antes de estas recomendaciones, aquí hay más cine de diferentes géneros:)

'A faithful man' (2018)

Empezamos con un tema bastante problemático y doloroso para el ser humano: la tusa. Nuestra primera recomendación es una película que cuenta la historia de Abel, quien recibe una noticia de su novia: está embarazada. Pero resulta que el hijo no es de él sino de su mejor amigo. Es decir, doble tusa.



Todo se complica cuando el mejor amigo muere y una fuente bastante confiable le cuenta a Abel que la posible responsable es su exnovia.



La película se centra en el ir y venir de este personaje que aún después de mucho tiempo sigue amando a esta mujer y le sigue siendo fiel.



Usted debería ver esta película…

Si le gusta el humor francés. Si quiere explorar el concepto de fidelidad.

Para ver el tráiler de esta película haga clic en la imagen que está a continuación. Si decide verla completa, haga clic en el botón 'alquilar' o en el de 'comprar'.

'Recuperando a mi ex' (2018)

Pero si no le interesa nada de esto, también está ‘Recuperando a mi ex’, una cinta mexicana que evoca un poco las tradicionales telenovelas de ese país.



Cuenta la historia de Francisco, un actor desempleado que no ve su vida sin la presencia de su exesposa. Al enterarse que ella planea casarse otra vez, pone en marcha un plan para detener la boda.



Francisco se alía con su hija para abrirle los ojos a su ex, pero no la va a tener tan fácil.



Es una historia que, en principio parece común, pero tiene un par de giros en su trama que la hacen bastante disfrutable. Y por supuesto, es bastante cómica.



Usted debería ver esta película…

Si le gustaban las telenovelas mexicanas. Si le gustan las historias familiares.

Para ver el tráiler de esta película haga clic en la imagen que está a continuación. Si decide verla completa, haga clic en el botón 'alquilar' o en el de 'comprar'.

Ver cada una de estas películas le costará entre 5.000 y 10.000 pesos.



