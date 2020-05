¿Se atreve a ver estas películas de terror?

El cineasta colombiano Juan David Blanco, realizador audiovisual de EL TIEMPO, propone estos tres títulos, de los que están en la plataforma de pago Eyelet, que trae ahora ELTIEMPO.COM.

¿Qué tienen en común las películas de terror y jugar a las escondidas? Pues está comprobado científicamente que el ser humano recurre a estas actividades para sentir dosis de adrenalina y miedo en un entorno seguro. Nos gusta sentir miedo, pero sabiendo que nada nos va a pasar.



Esta nota es para quienes comparten ese sentimiento. Son tres películas de terror que se salen de lo que normalmente vemos y que son un poco retorcidas.

'Somos lo que somos' (2013)

El director estadounidense Jim Mickle presenta en esta película a la familia Parker que, al inicio de la historia, pierde a uno de sus integrantes. Lo que puede empezar a tejerse como un drama acerca del duelo familiar, se retuerce para ir develando secretos que han guardado por mucho tiempo. Nos hace pensar también en esas herencias familiares que todos tenemos y que a veces no nos gustan. Bueno, ojalá no una como la de esta familia.



Alcanzando el nivel de psicopatía, y usando a la religión como justificación, es una película que construye el terror de una forma cuidadosa y sin exagerar. Usa muy bien los recursos clásicos del género pero no abusa de ellos.



Usted debería ver esta película si…

Está dispuesto a dejar sus creencias religiosas a un lado Sospecha que su familia tiene una herencia macabra Le asustan más los vivos que los muertos

'Knife + Heart' (2018)

Dirigida por el francés Yann González, nos cuenta la historia de Anne, una productora de películas eróticas que vive en el París del 79. Todo se complica cuando, uno a uno, los actores que participan en las películas de Anne empiezan a morir. Es aquí donde la historia se retuerce y entra en una especie de realidad onírica en la que todo parecer ser otra cosa, mejor dicho, en la que nunca estamos seguros de qué es real y qué no. Es algo así como "terror fantástico".



Tiene unos giros bastante fuertes dentro de la trama, pero lo más interesante es cómo logra convertir el erotismo en un personaje más, alejándose de lo vulgar.



Usted debería ver esta película si…

Le gusta no saber qué es lo que está viendo Está dispuesto a abrir su mente… bastante Le encuentra el lado divertido a lo estrafalario

'Una chica vuelve a casa sola de noche' (2014)

Se trata de la ópera prima de la directora estadounidense Ana Lily Amirpour. La historia sucede en Bad City, un pueblo fantasma ficticio en el que no parece pasar mucho. Hasta que, una noche, una mujer sale vestida de negro atacando a sus víctimas, al mejor estilo vampiresco.



Lo que ocurre en esta película es que sitúa al espectador en territorios desconocidos, tiene unos personajes que al final no terminamos de conocer muy bien, está grabada en un blanco y negro que la hace bastante sombría, y hablada en persa, lo que la hace mucho más difícil de encasillar.



Usted debería ver esta película si…

Le gustó alguna de las miles de adaptaciones de Drácula Le asusta más el silencio que el ruido Cree que los villanos tienen sentimientos

