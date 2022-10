Pocos actores británicos gozan del respeto, popularidad y éxito que tiene Patrick Stewart. Así lo demuestran sus prestigiosos papeles, sus inagotables contratos y sus millones de seguidores en redes sociales. Hoy, a sus 82 años, el hombre que se grabó en la memoria del público mundial al interpretar al capitán Jean-Luc Picard, vuelve con Star Trek: Picard, la serie que ya va por su tercera temporada. Entrevista con un artista polifacético que ha saltado, sin problemas, del repertorio de William Shakespeare a la cabina de USS Enterprise y a la fantasía de las películas de X-Men. Un legendario intérprete que, además, fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico en la lista honorífica del 2001.

(Le recomendamos: Tulio Recomienda confiesa en BOCAS sus secretos para convertirse en un influencer gastronómico)

Facebook Twitter Linkedin

La edición #121 de la Revista BOCAS está en circulación desde el domingo 25 de septiembre de 2022. Foto: Revista BOCAS

Patrick Stewart se grabó en la memoria del público mundial como el capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation, una exitosa serie televisiva que empezó en septiembre de 1987 –con un total de 178 episodios, repartidos en siete temporadas– y que llegó a su fin en mayo de 1994.



Así, con su característico aplomo, se convirtió en un personaje icónico para los amantes de la ciencia ficción en los cuatro puntos cardinales del planeta. Sin embargo, y para su fortuna, la carrera de Stewart ha sido mucho más amplia y variada que un exprimido Viaje a las estrellas, al punto que ha sabido saltar, sin ningún tipo de problemas, del amplio repertorio de las obras de William Shakespeare a la fantasía de las películas de X-Men, en el traje del Profesor Xavier. Todo un caballero que, además, fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico en la lista honorífica del 2001.



Una estelar trayectoria actoral que ha sido definida por una dura infancia que él mismo ha hecho pública en diferentes ocasiones. Ha dicho que su padre, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, maltrataba repetidamente a su madre y que su vida durante su infancia fue difícil, incómoda y temerosa. “Los primeros años no fueron nada fáciles, ya que estuvieron marcados por la violencia doméstica que sufrimos en casa por parte de mi padre, y eso fue un elemento catalizador para buscar en la actuación una forma de escape a esa vida tan dura que mi padre nos daba”, recuerda el actor de 82 años de edad. De hecho, en una editorial en el periódico británico The Guardian recordó esos duros momentos que dejaron una huella indeleble en su vida. “Mi padre era, en muchos sentidos, un hombre disciplinado, organizado y carismático, nada menos que un sargento mayor de regimiento. Uno de los últimos hombres en ser evacuados de Dunkerque, lanzado en paracaídas sobre Creta e Italia, ambas veces bajo fuego, que luchó en Montecassino y que fue mencionado dos veces en despachos. Pero en la vida civil era una historia diferente. Era un hombre enojado, infeliz y frustrado que no era capaz de controlar sus emociones ni sus manos. De niño fui testigo de su violencia repetida contra mi madre”, escribió.



Fue entonces que, desde muy joven, sintió que esa vida malograda podía ser controlada, de alguna manera, al intentar ser otras personas, algo que solo podía encontrar en la actuación. Y eso fue precisamente lo que se propuso como misión de vida.

(Le sugerimos: El director de célebres cintas como 'Elvis', 'El gran Gatsby', 'Moulin Rouge' y más habló en BOCAS)

Cuando tenía 12 años me enamoré de la actuación, porque una de las cosas que descubrí fue que el escenario era el lugar más seguro en el que había estado. FACEBOOK

TWITTER

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire (Inglaterra), Stewart comenzó a actuar desde los 12 años, para luego asistir a la prestigiosa escuela de teatro Bristol Old Vic. Se unió a la Royal Shakespeare Company a mediados de sus veinte, actuando con futuras estrellas como Ben Kingsley y Helen Mirren. Hizo su debut en la pantalla en un episodio de Story Parade (1964), pero se concentró principalmente en su carrera teatral hasta principios de la década de 1970.



Después de llamar la atención por sus actuaciones teatrales en Julius Caesar y Antony and Cleopatra, su trabajo en el escenario también pasó a la pantalla cuando recreó su aclamada interpretación de Enobarbus para Antony and Cleopatra en 1974. En televisión, protagonizó la miniserie North & South (1975) y apareció como Sejanus en Yo, Claudio en 1976.



Mientras actuaba regularmente en las tablas continuó trabajando ocasionalmente en televisión, incluyendo una producción de Hamlet, príncipe de Dinamarca (1980) y se unió al elenco de la película épica del rey Arturo Excalibur (1981).



Stewart también apareció en la adaptación de gran presupuesto de David Lynch de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert Dune (1984). Sin embargo, pronto encontraría un papel que lo catapultaría a una fama duradera. Después del éxito de las películas de Star Trek de la década de 1980, el creador de la serie de televisión original, Gene Roddenberry, creó una secuela, Star Trek: The Next Generation, en 1987, con Stewart como el capitán Jean-Luc Picard de la nave Starship Enterprise.



La serie obtuvo algo de resistencia por parte de la audiencia al comienzo, para finalmente encontrar una fanaticada muy amplia y leal, gracias, en gran parte, a la actuación dominante de Stewart. Así, se convirtió en uno de los programas más exitosos en la historia de la televisión mundial, ganando numerosos premios y aún en transmisión en muchos países del mundo.



Mientras aparecía en Next Generation continuó haciendo interpretaciones en teatro, incluyendo protagonizar una adaptación unipersonal de A Christmas Carol, de Charles Dickens, que se convertiría en una parte recurrente de su carrera. Después de que terminó su serie, el actor siguió el papel en la pantalla grande en Star Trek Generations (1994) y tuvo la oportunidad de aparecer en la pantalla con su predecesor en Star Trek, William Shatner como el capitán James T. Kirk. Volvió a interpretar a Picard en la película Star Trek: First Contact (1996) para seguir con otro regreso a la Enterprise en Star Trek: Insurrection (1998).



Cuando llegó el siglo XXI, Stewart encontró otro papel que casi igualaría la popularidad alcanzada con Picard: el profesor Charles Xavier, líder de un grupo de superhéroes mutantes, en X-Men (2000), película basada en el popular cómic de Marvel. Así, durante un tiempo, estuvo al frente de dos franquicias cinematográficas, apareciendo en Star Trek: Nemesis (2002) y X2: X-Men United (2003).

Facebook Twitter Linkedin

Patrick Stewart fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico en la lista honorífica de año nuevo de 2001. Foto: Getty

(Lea también: El actor Tom Cruise, el hombre dorado de Hollywood, contó su historia en BOCAS)

Después de más de tres décadas de encarnar al legendario capitán Jean-Luc Picard de la Flota Estelar en las series de Star Trek, Sir Patrick Stewart dice que, finalmente, aprendió a que más de sí mismo haga parte de su amado personaje en la serie Star Trek: Picard, cuya tercera temporada está programada para ser emitida a comienzos del 2023: “El enfoque de mi trabajo ha sufrido cambios significativos en los últimos años”, comenta. “Y ha cambiado y se ha desarrollado porque he llegado a confiar en mí más que antes, porque descubrí que mis instintos, impulsos, sentimientos y emociones son auténticos”.



En última instancia, el actor ayudó a trazar un curso inesperado para el papel que daría forma a tres temporadas: “Picard tuvo que enfrentarse a una realidad sobre su infancia, su vida familiar y sus padres a la que nunca antes se había enfrentado. ¿Por qué? Porque tenía miedo, y un Jean-Luc asustado es una criatura bastante rara, pero tener ese trasfondo de emoción inesperada durante la segunda temporada y llegar a un clímax, por supuesto, en la tercera temporada, fue muy satisfactorio y espero que lo sea para la audiencia cuando lo vean”.

Siempre estuve feliz de sacrificar a Patrick Stewart para ser Jean-Luc Picard o ser Charles Xavier, y así es como he sido, creo, desde la segunda mitad de mi carrera de 60 años FACEBOOK

TWITTER



Su trabajo ha sido una gran inspiración para muchos tras una carrera tan increíble. ¿Cómo mantiene viva esa pasión?

Me encanta mi trabajo. Realmente lo hago. Cuando tenía 12 años me enamoré de la actuación, porque una de las cosas que descubrí fue que el escenario era, de hecho, el lugar más seguro en el que había estado. Y ese sentimiento de confianza y seguridad nunca me ha abandonado. Y a medida que pasó el tiempo descubrí que he podido tomar más riesgos, pero cada uno de esos riesgos los he aceptado con audacia, pasión y fe, y eso es lo que marca la diferencia.



Usted ha interpretado dos de los personajes de ficción más queridos por millones en las franquicias de Star Trek y X-Men. ¿Cómo sería una hipotética interacción entre Jean-Luc Picard y el Profesor X?

Dejé la escuela a los 15 años de edad, y he estado aprendiendo guiones desde aquel tiempo. No podía estar seguro de que lo que estaba haciendo afuera el Profesor X con elementos de Patrick Stewart como parte de ello. Pero siempre estuve feliz de sacrificar a Patrick Stewart para ser Jean-Luc Picard o ser Charles Xavier, y así es como he sido, creo, desde la segunda mitad de mi carrera de 60 años.



Usted ha tenido la oportunidad de interpretar muchos personajes en teatro, cine y televisión, y cada uno de ellos se ha convertido en una parte de usted. ¿Encuentra eso satisfactorio?

Definitivamente, porque cada uno de los personajes que he interpretado, desde obras teatrales de Shakespeare hasta películas esenciales de la saga de Star Trek, todos esos personajes han quedado igualmente con una esencia de mí, así como algo de ellos ha quedado en mi memoria, y eso es en gran medida algo muy satisfactorio como actor, al menos para mí.



¿Hay algún personaje del que se haya sentido interesado por aprender algo más?

En cada uno de los personajes que se desempeñen siempre hay algo que se aprende, de eso no hay duda. Hace pocos años interpreté a Walter Blunt en una serie de comedia llamada Blunt Talk (Sin rodeos), sobre un periodista británico que llega a Estados Unidos a tratar de conquistar la audiencia de este país con irreverencia. Me pareció interesante que no hay nada como sentarse detrás de un escritorio, leer un teleprónter y debatir sobre temas de actualidad metiendo la cucharada con opiniones propias. Eso pasa cada día en todas partes, ¿no? Pues eso lo encuentro mucho mejor que estar aprendiendo diálogos y guiones [risas].



¿Acaso le hubiera gustado ser presentador de noticias, o tuvo esa idea en algún momento de su carrera?

No tuve un televisor hasta que cumplí 27 años. No tuvimos uno en la casa de mi familia y siempre trabajaba todas las noches en el teatro, por lo que no había necesidad de un televisor. Mi primer trabajo después de dejar la escuela fue en un periódico cuando era muy, muy joven. Creo que los llamaban “reporteros cachorros”. Era mi periódico local, un semanario y tenía mi propio distrito geográfico que yo cubría, a menos que allí sucediera algo realmente importante, en cuyo caso mi superior lo tomaría. Y me encantó la interacción con la gente que eso me dio. Yo tenía 15 años y no abandoné la escuela. Ese trabajo duró aproximadamente un año, porque no estaba siguiendo las reglas [risas].

(Le sugerimos: Rossy de Palma, una de las grandes figuras de la cultura mundial de nuestros tiempos, habló en BOCAS)

Facebook Twitter Linkedin

Ha sido nominado dos veces a los premios Globo de Oro. Foto: Getty



¿Alguna anécdota de esa época de reportero?

La razón por la que me despidieron [risas] fue que estaba trabajando en varias compañías de teatro amateur al mismo tiempo, así que tenía ensayos la mayoría de las noches durante la semana. Como sabrás, los periodistas suelen trabajar mucho por las noches. Así que me daban trabajos, me asignaban cosas que tenía que atender e intentaba ir, pero a menudo no podía. Así que pedía a alguien que me sustituyera y luego me daba su cuadernillo de notas. Y una noche sonó el teléfono en la sala de redacción, hubo un gran incendio en una ciudad vecina a Londres que estaba cubriendo. Y sucedió muy rápido y había 15 brigadas de bomberos diferentes allí, y en el periódico decían “no hay problema, Patrick está justo en el lugar. ¡Está asistiendo a una reunión del consejo en el edificio de al lado!” “¡Esto es fantástico!”, dijeron los editores, pero no, yo no estaba. Y fui a la mañana siguiente con mi texto y el editor lo miró y dijo: “¿qué es esto?” Y dije, “es la reunión del consejo de anoche”. Y él dijo, “¿y el incendio?” [risas]. Entonces, mi editor me dio un ultimátum en el que decía: “O dejas completamente de ser un aficionado al teatro y dedicas tu tiempo para este periódico o te vas de mi oficina ahora y nunca regresas”. Y subí las escaleras y hablé con amigos, quienes dijeron, “¡estás loco, no hagas esto!, ¡nunca tendrás otro trabajo como este!” Y fui a casa y les dije a mis padres que me iba a dedicar de lleno a ser actor.



Periodismo, actuación, ¿algún otro oficio con el que haya coqueteado en la vida?

Definitivamente otro sueño medio frustrado es no haber aprendido algo de música, porque es otra de mis pasiones.



Cuando llegó a Norteamérica desde el Reino Unido por primera vez, ¿cómo fue esa experiencia?

La primera vez que viajé a los Estados Unidos fue a Los Ángeles. Vine aquí en 1968 y 1969 con The Royal Shakespeare Company e hicimos cuatro producciones y me enamoré del Armisen Theatre y Tommy's Hamburgers [risas]. Y la amabilidad de todos y la forma maravillosamente fácil de conducir por esta ciudad, pero eso era en 1968 [risas]. La ciudad la viví durante 17 años y luego me fui a casa. Pero la primera impresión estuvo en mis fosas nasales durante mucho tiempo, pero por alguna razón ahora se ha ido. Fue salir al aire libre en LAX y respirar la escena de los azahares, la gasolina y el calor al final de un día largo y caluroso. Y si hubiera podido embotellar ese perfume, lo habría hecho. Llámalo LAX [risas]. Pero dos años después fui a Nueva York para hacer un espectáculo y me pusieron en un apartahotel y cuando entramos en el vestíbulo del hotel había dos mujeres discutiendo violentamente y gritando entre ellas. Esto ciertamente ya no es Londres [risas]. Y Dios, acabo de pensar, nadie está haciendo nada al respecto. Y a la noche siguiente, a la misma hora, había salido y regresé, y allí estaban de nuevo. Así me di cuenta de que no era una discusión, ¡eran dos neoyorquinos conversando! [carcajada]. Y luego fui a Israel. Allí hice una película y fue una experiencia maravillosa, una experiencia fantástica. Pero el set era tan ruidoso, tan ruidoso que le dije al director: “¿no puedes, por favor, bajar el volumen?” Y él dijo, “oh, oh, según los estándares israelíes, ¡este es un set tranquilo!” [risas]. Unos días después, cuando me acostumbré a eso, le dije: “de verdad, ¿por qué es tan fuerte?” Y él me dijo: “En Israel, si no gritas, nunca serás escuchado”. Y tiene sentido.





¿Qué tan importante ha sido la música tanto personalmente como en su profesión?

Hoy estoy mucho más consciente, porque estoy casado con una mujer que vive en el mundo musical. Y su mundo ahora se ha convertido en mi mundo y es una de las mejores cosas que me han pasado: encontrarme en compañía de músicos. Compositores, cantantes, bajistas, guitarristas, tecladistas, son fantásticos. Cuando finalmente comencé a actuar profesionalmente, estaba tan obsesionado con este trabajo, con haberme dado la oportunidad de hacer una carrera de lo que era un pasatiempo muy querido. Pero la música pasó a mi lado. Te daré dos ejemplos de lo mal que me fue. Trabajé en Liverpool durante un año, y viví en Birkenhead y cruzaba el Mersey en ferri todas las mañanas para ir al teatro a ensayar, y tomaba un atajo por un callejón, y todas las mañanas pasaba caminando por este lugar llamado La Caverna; esto fue en 1963. Y no significó nada para mí, pero para toda Inglaterra y el mundo sí, por ser el lugar donde nacieron los Beatles, pero yo no tenía ni idea [risas]. Y la segunda historia es que cuando fui a México a filmar Dune, en 1985, la gente comenzó a emocionarse mucho y escuché este nombre: Sting.



¿Qué pasó con Sting?

A eso voy. Sting había sido elegido para unirse al elenco de Dune y llegaba en unas semanas, dos semanas… lo que sea. Y bueno, finalmente llegó este tipo realmente agradable, un tipo realmente relajado y agradable. Y muy guapo [risas]. Y un día estábamos sentados y bebiendo una taza de té, y dije, “entonces eres músico, ¿verdad?” Y él dijo, “oh sí”. Y yo dije, “¿y qué tocas?” Y dijo que el bajo. Y dije, “ya sabes, nunca entendí por qué ustedes quieren tocar un instrumento que tienen que transportar, es enorme” [risas]. Y él dijo que “no, yo toco el contrabajo, pero toco el bajo”. Y dije “oh, lo entiendo. ¿Y tocas con un grupo?” Y él dijo, “sí, toco con la policía [The Police]”. Y yo dije, “¿tocas en una banda de la policía?” [risas] ¡Por la vida de mis hijos, lo juro por Dios, así fue exactamente como transcurrió esa conversación! Así que eso es lo que significa la música para mí. No sabía que estaba sentado al lado de uno de los grandes íconos del mundo musical, pues para mí hasta ese entonces era solo un tipo agradable del noreste de Inglaterra [risas].

(Puede leer también: Will Smith: 'Es muy importante quién está a tu lado cuando te caes')

Facebook Twitter Linkedin

En 1994, fue nominado como Mejor actor de televisión - Drama en los Premios del Sindicato de Actores Foto: Getty

¿Qué nos puede contar sobre su esposa?

Mi esposa, su nombre es Sunny Ozell, también es Lady Stewart, pero ese no es un nombre que le guste usar. Ella es de Reno, Nevada, y nos conocimos en Brooklyn en el 2008. Ha hecho dos álbumes, el primero titulado Take it With Me, y Overnight Lows, y es simplemente fantástica.



¿Qué tipo de música interpreta?

Canta jazz y algo de soul, un poco de country, blues y algo de música nueva. Trabaja con un par de chicos que escriben para ella. Y lo que hace, que me parece muy interesante, es mirar el catálogo anterior de compositores realmente geniales y buscar canciones que nunca lo lograron, que simplemente no lograron captar la emoción de los fanáticos. Y ella graba estas canciones, y hay algunas bellezas. Así que la música es ahora una gran parte de mi vida.





Entiendo que Ian McKellen los casó. ¿Cómo fue que su amigo celebrara este evento?

Esa fue la idea de mi esposa. Muy pronto después de que Sunny y yo comenzamos a salir, comencé los ensayos de Waiting For Godot en Londres. Y ella vino y conoció a Ian y a mi compañero. Solo había otros tres miembros del reparto, y ella se enamoró de sir Ian y de nuestro director, Sean Mathias, y se han convertido en grandes amigos. Y un día ella dijo, “quiero preguntarle a Ian si realizará la ceremonia para nosotros”. Y ya sabíamos quién iba a ser el padrino y ese sería John Gray, porque fue el responsable de unirnos; él no sabía que lo era, pero lo hizo. Pero eso no sucedió porque él estaba trabajando. Ian accedió de inmediato y se convirtió en calificado para realizar matrimonios en California, en línea [risas]. Y es perfectamente eficiente y legal. Y hubo cierta discusión sobre si el lugar real donde nos casamos estaba en California o Nevada. Y fue en California. Toda mi vida he conocido a Ian McKellen y es una estrella. Antes de salir de la universidad, era brillante y muy hermoso. La prensa escribía sobre él cuando aún era estudiante. Y vi sus actuaciones y todo lo que pude pensar fue que no podía hacer eso. Esto es actuar mucho más allá de mi nivel. Y luego trabajamos en una compañía de teatro, pero nunca estuvimos en el escenario. Y luego nos eligieron para X-Men, y fue entonces cuando comenzó nuestra amistad, porque teníamos remolques de lujo contiguos en los que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en el estudio.



¿Compartieron mucho tiempo en el set para entablar una amistad?

No en el set, sino en nuestros tráileres, donde nos conocimos y también me pareció un gran tipo. Y fue lo más perfecto tener a este hombre maravilloso que no solo es un actor fantástico, sino que lideró una campaña, llevada con tanta fuerza y ​​coraje, por la tolerancia hacia todos los hombres y las mujeres homosexuales del mundo, por el matrimonio y la diversidad en la sociedad. Yo soy un gran admirador suyo. Y pronunció un discurso al comienzo de la ceremonia de la boda, que se supone que son ocasiones alegres, pero miré alrededor de la congregación y la gente estaba sollozando. Su discurso fue muy emotivo y conmovedor.



Hablando de la importancia de la diversidad en la sociedad, Star Trek fue pionera en este tema…

Efectivamente, ver al capitán Kirk y a su tripulación en el USS Entreprise en los sesenta, para luego estar mi personaje Jean-Luc Picard al mando del USS Enterprise en una nueva generación posterior es algo que el público constantemente aclama, y no deja de ser un punto importante por el que hay que luchar por preservar todo el tiempo.



¿Aún tiene su traje de uniforme original de Jean-Luc Picard?

Sí, el uniforme original de Jean-Luc Picard lo tengo colgado en un armario de mi casa. Y no va a ir a ninguna parte. Creo que en realidad irá a mi testamento. Es mi patrimonio y será preservado.

La portada de la edición #121 de la Revista BOCAS es el cocinero e influenciador Tulio Zuloaga. Foto: Revista BOCAS La portada de la edición #121 de la Revista BOCAS es el cocinero e influenciador Tulio Zuloaga. Foto: Revista BOCAS

Gracias por leer.

Esta entrevista fue realizada por Mario Amaya.

Fotos de Getty.



Le recomendamos esta entrevista de nuestra más reciente edición: Polo Polo: 'María Fernanda Cabal es inteligente y sensual. Es mi amor platónico'. El representante a la Cámara confesó que quiere ser presidente.