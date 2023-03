La sala del Teatro La Candelaria la recibió con el amor de siempre, así como el grupo teatral, ese colectivo que ha hecho grande este arte nacional y que ella fundó con el maestro Santiago García.

“El almuerzo está servido”, le dijeron sus compañeros del grupo, y era la manera de manifestarle que todos estaban sentados nuevamente en la mesa para hacer teatro, “mi trinchera vital”, como afirma Patricia Ariza.



Habla tranquila, con su fuerza de siempre. Pide unos minutos para abrir el documento en el que tiene la relación de sus logros en cinco meses como cabeza de Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Dejó andando muchos proyectos y en algunos de ellos seguirá ya desde su quehacer como activista y defensora de la cultura y los derechos humanos.



En últimas, sus trincheras son muchas y su paso por la cartera cultural fue un momento de su vida para aprender del otro lado y cambiar cosas que afectaban a los gestores y hacedores nacionales.



La exministra Patricia Ariza habló con EL TIEMPO.

¿Qué cree que pasó? ¿Por qué salió usted del ministerio?

Creo que en esto hay muchos intereses, ambiciones, chismes. A esto último no le paré bolas, pero tras mi salida entendí muchas cosas, como que hubo personas que construyeron un imaginario falso y otras que se dejaron convencer de ese imaginario. Pero, aclaro, los chismes que se cuentan en algunas instancias no me definen.

¿Defiende su trabajo en estos cinco meses?

Absolutamente, porque además la comunidad artística ha respaldado los cambios reales. Hicimos una estructura para el cambio.

Hay muchos comentarios sobre que el hoy ministro (e), el maestro Jorge Ignacio Zorro, tuvo algo que ver con su salida…

No hablo contra la gente, le deseo un éxito total, si él tiene preguntas, que me las haga. Tuvimos divergencias, que son normales en el trabajo. Lo antagónico dinamiza la vida y el ministerio no es una secta. Tuve discusiones con el máximo respeto y pese a las miradas distintas, al final del día lo importante era construir el gran proyecto de música, que sigue. Sin mí ya se hizo una reunión con el gremio musical. Él merece todo mi respeto y espero que lo que yo dejé no se vaya a desbaratar.

Un titular de este diario dice: ‘Petro: 'De mis ministros solo exijo lealtad con el programa de gobierno'’. ¿Qué opina?

Que me duele que no se reconozcan los cambios que hice. Tengo un gran agradecimiento con el presidente, pero también mucha angustia, no quiero que se pierda mi trabajo y el del gran equipo del ministerio. Ha sido un esfuerzo colectivo de todos y con lealtad por el programa de gobierno. Y espero que el presidente Petro me oiga, me dé una audiencia para hablar con él.

Ahora sí, hablemos de sus logros.

Fueron muchas cosas, pero empecemos por el nombre del ministerio, que no fue algo cosmético. Llamarlo Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes es de gran importancia, porque de ese modo se hace incluyente con todas las culturas las artes y los saberes que tiene este país, que son tantos y tan importantes.

(Tal vez quiera leer: El cómic 'Dilbert' se cancela en diarios por comentarios racistas de su autor)



Y el aumento presupuestal…

Sí, nunca se había contado con una suma tan alta: 702 mil millones de pesos, que logramos trabajando en conjunto con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y con el apoyo del presidente. Este último adicionó recientemente 100.000 millones para el programa de música.



También se disminuyeron los requisitos para para poder aplicar a los estímulos, ¿verdad?

En estímulos, el incremento fue del 51 por ciento y se hizo con criterios territoriales y poblacionales. En las ciudades grandes como Bogotá, Medellín y Cali, la gente tiene más instrucción y facilidad. Logramos que participara gente de 850 municipios de los 32 departamentos. A los restantes, había pensado mandar personas a repartir formularios para que todos tuvieran oportunidad.



¿El presupuesto para salas concertadas también tuvo incremento?

Sí, y tengo que decir que esas salas son el pulmón cultural del país, lugares donde trabajan grupos y personas todo el año no solo en teatro, sino en danza y música. Le dimos 14.000 millones de pesos, casi tres veces más que el año pasado.



Usted ha contado que tuvo que volver a meter el área de teatro en el organigrama del ministerio. ¿Qué pasó?

Cuando yo llegué, en agosto del año pasado, no estaba. Pensé que había un error pero no, fue sacado. Tuvimos que crearlo de nuevo y ahora está teatro con circo, que fue otro logro, incluir a estos últimos, con tantos grupos en el país que recorren ciudades intermedias y pueblos. Su presupuesto este año es de 3.700 millones de pesos y hay una persona que los atiende y les soluciona sus inquietudes.

(Le puede interesar: Del comportamiento en taquillas dependerá la supervivencia de 'Shazam')



¿Esa desaparición fue porque alguien pensó que teatro estaba incluido en salas concertadas?

No sé cuál fue la razón. Lo que sí se demostró es que este apartado es muy importante. Fíjese que en el estallido cultural del año pasado, en las salas concertadas se presentaban dos funciones: una del grupo local y una de un invitado, y fueron muy exitosas.



Al estallido cultural le fue muy bien.

Sí, nosotros pensábamos que se iban a hacer 100 actividades culturales de todo tipo y resultaron más de 3.000 en 280 municipios colombianos y en ocho países. En esto último logramos generar un trabajo de reconocimiento con esa Colombia extendida que trabaja por la cultura, para que no los miremos solo como los que envían remesas sino también por sus artes. En París y Nueva York tuvimos apoyo de artistas franceses y estadounidenses, que se nos unieron.



¿También va a continuar como gestora y promotora de iniciativas?

Claro, como ciudadana tengo la obligación de apoyar el estatuto del artista en la agenda legislativa. Y voy a hablar con la alcaldesa Claudia López para estar en un proyecto que también hicimos, que es llevar educación artística a las cárceles para formar grupos de teatro, música, danza y arte. Es que la paz son muchas cosas y lo mío siempre será en ese sentido. Por supuesto, tiene que haber una columna vertebral para la paz total, pero hay que ponerle mucho activismo y amor al cambio social. Además, por supuesto, volver a hacer teatro.

Tras su salida, la solidaridad con usted ha sido, por decirle de alguna manera, un gran estallido de amor y agradecimiento.

Estoy abrumada con la cantidad de mensajes, que no son solo para mí, sino para ese gran equipo que me acompañó.



¿Algo más?

Sí. Algo que quiero repetir: que el presidente Petro, a quien admiro y respeto, me dé una audiencia.