Alberto Linero, quien ya no oficia como sacerdote, y Jesús Hernán Orjuela, quien es más conocido como el padre 'Chucho', son los prelados más famosos en Colombia. El primero ejerció el ministerio sacerdotal durante cerca de 25 años hasta que colgó la sotana en el 2018. El segundo aún ejerce el sacerdocio. Los dos tienen presencia activa en los medios de comunicación, ¿pero son amigos?

“No somos amigos, entonces no tenemos una comunicación fluida. Fuimos hermanos en el ministerio y no hubo ningún problema”, le reveló Linero a 'Juanpis' González, a quien no le molesta que lo sigan tratando como padre a pesar de que en la actualidad convive con una mujer.

Linero dejó claro que con el padre Chucho' no tuvo conflictos cuando los dos ejercieron el sacerdocio simultáneamente.



“La relación es formal: si nos encontramos, nos saludamos, hablamos, pero no somos amigos”, precisó Linero, quien es escritor y hace de la mesa de Blu Radio y aparece en el programa ‘Día a día’ de Caracol T.V.



El 'padre Chucho' sigue siendo uno de los sacerdotes con más fieles en Bogotá y hace unos años de él se conoció una faceta poco conocida, es exorcista.



En medios de comunicación del padre 'Chucho' se recuerda sus participaciones en diferentes programas de televisión, como 'Cura para el alma'. También se ha adaptado a las redes sociales y en su canal de YouTube publica las misas diarias que predica en la iglesia de Castilla, en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.



El padre 'Chucho', además, combina su labor sacerdotal con su gusto por cantar. Ha sacado varios sencillos de música religiosa, tales como 'Te amo', 'Rey de reyes' y 'Resistiré', entre otros, canciones que están disponibles en plataformas como Spotify, en categoría gospel.



