Para conmemorar los 50 años de la muerte de Picasso, su nieto Olivier Widmaier relanzó el documental Picasso, el inventario de una vida, en el que se refiere al genio español como el Minotauro, aquella figura mitológica que el artista representó en muchas de sus obras. Charla sobre las intimidades del genio español.

La portada de Bocas lleva a Leonor Espinosa. Iván Duque encabeza la versión digital. Foto: Revista BOCAS

Han pasado cincuenta años desde que el 8 de abril de 1973, Olivier Widmaier Picasso –quien tenía once años– descubrió la genialidad de su abuelo el día de su muerte.



Nacido en Marsella (Francia), Olivier era tan sólo un niño cuando acompañó por primera vez a su madre al reencuentro familiar en el que descubrió que tenía tíos y primos que eran, a su vez, herederos como él. Fue testigo del descubrimiento de una familia recompuesta y de un proceso legal realizado por parte del Estado francés para calcular cuántas obras existían, así como el valor real del legado artístico del gran pintor Pablo Picasso. Aquella sucesión, que comenzó en la casa de Cannes del genio español, duró siete años, entre 1974 y 1981.



Es precisamente a partir de este inventario que Olivier produjo el documental Picasso, el inventario de una vida (2014), en el cual cuenta la historia de su abuelo desde su nacimiento, pasando por su obra, hasta llegar al legado como un diario íntimo. A través del audiovisual, Olivier se refiere a veces a Picasso como el Minotauro, aquella figura mitológica que el artista representó en muchas de sus obras. Para el productor, este personaje representa la fuerza imponente de un hombre que conquistó al mundo al romper todos los esquemas de su época.



Widmaier también ha escrito libros como Picasso: retratos de familia (2002) y Picasso: la real historia familiar (2004). Este año, ha sido parte fundamental de la celebración del Año Picasso. Desde la sala de juntas de la oficina de comunicaciones del Museo Picasso París (que tiene más de 5.000 obras del genio del cubismo), Olivier Widmaier Picasso recibió a la revista BOCAS.

Exposición Celebración Picasso, la colección se llena de color en el Museo Picasso París estará hasta el 6 de agosto de 2023. Foto: Museo Picasso París

¿Por qué decidió hacer Picasso, el inventario de una vida?

Decidí contar la vida de Picasso pasando por diferentes momentos: el encuentro con sus mujeres, el Guernica, la Segunda Guerra Mundial, con un intervalo alrededor de cada diez minutos para volver al inventario del patrimonio de Picasso a su muerte con las entrevistas de Maya –la hija mayor de Picasso y madre de Olivier–, Claude –su tercer hijo– y las personas que hicieron parte del proceso de dación. La idea era que fuera fácil de entender.

El documental comienza con una escena de la única entrevista que dio para televisión Picasso. ¿Podría decirme en qué año fue?

La entrevista se hizo en 1966. Pablo Picasso tenía 85 años, la hizo para la televisión belga en Saint Tropez. La razón por la que hay muy pocos documentos filmados de Picasso es porque no le gustaba explicar su obra y tenía miedo de los montajes, ya que sabía que cuando alguien hacía una entrevista podía cortar pedazos, y él temía que transformaran lo que quería decir. Por eso no le gustaban los micrófonos, pero ese día, en 1966, estaba de buen humor y le respondió al periodista belga.

¿Qué fue lo que más le asombró de Picasso?

El hecho de que Picasso era un artista solitario, que era consciente de que tenía un talento excepcional, pero al mismo tiempo les daba mucha atención a su familia, amigos, a víctimas de problemas políticos o de guerra. Era muy humano.

¿Cuál es la anécdota del cuadro La mujer flor?

Françoise Gilot, madre de Claude y Paloma, contó que en un encuentro entre Pablo y Henri Matisse, este último le dijo a Françoise: “Me gustaría hacer su retrato y creo que lo haría en tonos verde y azul”. Cuando Pablo y Françoise volvieron a casa, Pablo pintó un retrato en verde y azul para molestar a Matisse. Esta es la famosa obra La mujer flor. Ahora sé que en la relación de amistad profunda entre Picasso y Matisse existía un montón de observación y tal vez un poco de miedo.

¿Qué decía su abuela María Teresa de Picasso?

Mi abuela decía que Pablo era maravillosamente terrible, y creo que se refería al hecho de que él era un seductor, era un hombre que adoraba a María Teresa, pero también a otras mujeres. Lo conoció cuando ella tenía diecisiete años y él cuarenta y siete, fue el único amor de su vida y cuando él la veía, le decía: “Tú sabes que eres la mejor de todas. Siempre fuiste la mejor”.

Retrato de Dora Maar (1937) Museo Nacional Picasso-París Foto: Museo Nacional Picasso-París

¿Maya, su madre, era cercana a Picasso y a sus medios hermanos?

Sí, muy cercana. Ella es la única persona del mundo que conozco que llamaba a Pablo Picasso “papá”. Los otros hijos le decían Picasso. Cuando iba al Museo, decía: “voy al museo de papá”. Siempre fue una relación muy personal; para ella incluso su legado eran recuerdos de familia, no sus obras de arte. Era la más cercana a él, porque cuando Pablo se separó de Olga, Paul, su hijo, se alejó y al mismo tiempo María Teresa dio a luz a Maya. Después de la guerra, Pablo presentó a Paul, Maya, Claude y Paloma, y Maya asumió en ese momento que tenía una familia. Ella adoró a su hermanastro Paul porque ambos eran de la misma generación de antes de la guerra, pero también amaba a Claude y Paloma porque los conoció de niños; era la niñera durante las vacaciones.

¿Por qué Maya, Claude y Paloma no fueron aceptados en el funeral por Jacqueline, la última esposa de Picasso?

Porque ella no los consideraba legítimos. En el momento del nacimiento de Maya, Claude y Paloma, un hombre casado no podía reconocer a sus hijos, y en ese tiempo Pablo estaba en proceso de divorcio con Olga, que nunca concluyó y por eso no pudo reconocerlos. Pero se mostró mucho con ellos en público, en revistas y de esa manera afirmó a su familia recompuesta. A la muerte de Picasso, Jacqueline estaba muy confundida y en efecto reaccionó mal al no aceptar a sus hijos en el funeral. Fue muy difícil para ellos porque eran jóvenes. Después de la muerte de Picasso fueron reconocidos como hijos legítimos.

Hace poco murió su madre, Maya. ¿Qué edad tenía?

Maya falleció el veinte de diciembre del año pasado a los 87 años por problemas pulmonares. Tuvo una vida plena, y lo que es increíble es que fue enterrada el 31 de diciembre en el Cementerio de Montparnasse, barrio donde vivió Pablo Picasso, y también el mismo día que la exposición dedicada a Maya y Picasso –que venía desde abril del año pasado– terminó. Fue como si hubiera decidido irse el 31 de diciembre y dejar el 2023 a su padre.

Hombre con guitarra (1911) Foto: Museo Nacional Picasso-París

¿Cómo ha sido el manejo entre Francia y España con respecto al legado de Picasso?

En el momento de su muerte, España quiso la sucesión, pero Pablo Picasso había muerto en Francia con una descendencia francesa, por lo que estaba vinculado a este país. Lo que sí había era la cuestión del retorno de Guernica y después de la muerte de Franco, la obra llegó a Madrid, expuesta, como quiso Pablo, cuando el país fuera un país libre y democrático. Como siempre lo he dicho, Pablo era español y Picasso era francés o más bien del mundo entero, pero nunca olvidó a España, que siempre fue parte de su inspiración hasta el final.

¿Cuáles son sus cuadros favoritos de su abuelo?

Es complicado. Obviamente tengo una ternura particular por el período de María Teresa y por mi madre, porque Pablo hizo muchos retratos de ellas y cuando mi abuela murió, dejó obras de arte. Pude recibir un cuadro que había elegido cuando tenía 16 años, es el hermoso retrato de Maya con muñeca (1938) y El caballo de madera. Por supuesto, me gustan otras pinturas de los períodos azul, rosa y cubista, pero esta obra es la mezcla entre mi abuela y mi madre hecha por Pablo.

¿Cómo surgió la idea de celebrar los cincuenta años?

Creo que a la gente le gustan las celebraciones. Normalmente se diría conmemoración, pero hay un sentimiento de alegría porque es un hombre que cincuenta años después de su muerte, nunca ha estado tan presente. Creo que la idea del Museo Picasso París con la exposición Celebración Picasso, la colección se llena de color es recordar el color que Picasso utilizó y celebrar un poco a la manera latina la idea de la muerte que mi abuelo odiaba tanto, pero que de alguna manera sobrevivió, se volvió inmortal y hoy hablamos mucho más de él que antes.

¿Cómo organizaron las exposiciones para este año?

Cada museo tiene sus propios curadores y cada uno concibió de una manera diferente cómo evocar a Picasso en el 2023. Se creó además el comité de coordinación en el que participa mi primo Bernard Ruiz-Picasso. Habrá exposiciones itinerantes también.

¿Cómo le ha parecido al público la exposición del Museo Picasso París?

El resultado es divertido. Paul Smith decoró de una forma original y llenó de vida los muros de colores pensando que tenía los Picasso más bellos del mundo. Las críticas son excelentes y al público le encanta porque encuentran un ícono del arte con un ícono de la moda de la cultura pop que modernizó a Picasso a través de la explosión de color. Casi en todos los museos se ve siempre una pared blanca, y Paul Smith imaginó el fondo con colores que contrastan con las obras. El problema para el creador era no ser absorbido por Picasso, pero gracias a su personalidad, Paul Smith logró existir rindiéndole un homenaje a Picasso.

¿Cuál es la próxima exposición de Picasso?

Será en Málaga en este mes de mayo, dedicada a la escultura de Picasso, y yo estaré presente para la inauguración. Creo que estará también el rey de España, ya que es la celebración más importante del país en la ciudad natal de Pablo.

El joven pintor (1972) Foto: Museo Nacional Picasso-París

¿Qué viene para la familia Picasso?

Las cosas han ido cambiando porque mi madre murió el año pasado y los primeros herederos ya son mayores. Hoy reflexionamos mucho sobre el futuro para poder proteger y ayudar a promover el legado de Pablo Picasso, que es un legado cultural, artístico e incluso político, haciendo todo lo posible para que el siglo XXI acoja a Picasso a su manera y siga aportando.

¿Qué llega como novedad para este año?

Vamos a abrir el Centro de Investigación Picasso, que va a explorar y conservar más de 200.000 archivos del artista que van a servir a investigadores y estudiantes.

¿Qué le hubiera gustado decirle a su abuelo si estuviera vivo?

Le daría las gracias porque creo que vivió un siglo muy convulsionado y duro para la sociedad y el mundo. Vivió el antiguo régimen y la nueva sociedad. Se las arregló para pasar todas esas tormentas, tener una familia y ser un artista, así que solo quiero decirle simplemente: ¡Gracias!

Esta entrevista fue realizada por Carolina Niso (@caroniso)

Edición #128 Mayo/Junio 2023



