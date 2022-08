Hace seis meses los rumores sobre el nuevo romance entre la cantante Olivia Rodrigo y el Dj Zack Bai empezaban a inundar los principales portales de chismes en las redes sociales.



Todo empezó cuando se conocieron en la tradicional fiesta para celebrar el Super Bowl, que se llevó a cabo el pasado mes de febrero. Desde entonces, los paparazzi constantemente captaban a las celebridades compartiendo momentos juntos y mostrando evidentes señales de cariño.

Olivia Rodrigo, en la alfombra roja del Met Gala 2021. Foto: Justin Lane. EFE

Sin embargo, en las última horas uno de los informantes anónimos del periodico ‘Us Weekly’ comentó que por temas laborales la pareja tuvo que distanciarse: “Su relación se esfumó. Estaba saliendo casualmente, pero no han pasado tiempo juntos en mucho tiempo”.



Ante la situación, la fuente afirmó que su separación se dio en buenos términos: “ No hubo problemas, ambos tienen diferentes horarios de trabajo y diferentes grupos de amigos”.



En abril la misma persona comentó a la revista ‘People’ que ellos “realmente se gustaban”, luego de que salieran a la luz algunas imágenes de Rodrigo y Bia en lo que parecía ser una cita; no obstante, hay que aclarar que preferían mantenerse al margen de la palestra mediática.



Unas Carreras prometedoras

Todo parece indicar que lo mencionado por la fuente del medio estadounidense tiene sentido, pues Rodrigo se encuentra creciendo en la industria musical de manera exponencial. La nacida en California, Estados Unidos, en este momento se encuentra realizando su gira denominada ‘Sour on Tour’ en la que ha tenido lleno total en todos los escenarios.



La artista, de 19 años, fue mundialmente conocida tras protagonizar a ‘Nini’ en la serie de Disney+ ‘High School Musical: The Musical’. Según reportan algunos portales, ella dejará la saga debido a que su papel ya no es tan fundamental en la trama, y , además, los tiempos de rodaje no se acoplan a su agenda artística.



Por su parte, Zack Bai es un famoso DJ que se hizo conocer por su trabajo en los clubes más prestigiosos de California tocando para artistas de alto calibre, como Drake y para personalidades de la socialité estadounidense, como las hermanas Jenner, con quienes tiene una estrecha relación de amistad que lo ha catapultado rápidamente al mundo de la fama.



