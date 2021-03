Ocho películas para homenajear a grandes creadoras del cine

En el marco del mes de la mujer, estas son películas para descubrir a directoras

y guionistas que marcaron la pantalla con una mirada feminista en los últimos años.

Esta es una oportunidad para volver a ver o descubrir por primera vez el trabajo de algunas de las realizadoras y guionistas más interesantes de las últimas décadas. Con unos espacios cada vez más amplios, pero aún insuficientes para contar historias desde la perspectiva femenina, los proyectos de este talentoso grupo representan a muchas colegas que con esfuerzo van ganando espacio en el mundo de la producción cinematográfica. Un ámbito creativo que recién en los últimos años y gracias a algunas de las películas de esta lista, empezó a reconocer la necesidad de unos puntos de vista más equilibrados, ya se trate de grandes producciones hollywoodenses o de relatos de corte más personal y presupuestos más acotados. El día que se alcance ese balance, unas recomendaciones como las que siguen ya no harán falta, pero mientras tanto aquí están estos ocho films que demuestran lo diverso, profundo y entretenido que puede ser el cine cuando practica las reglas de la igualdad.

'La voz de la igualdad' (2018)

Ruth Bader Ginsburg fue una de las personas más influyentes en la lucha por la igualdad de género en los Estados Unidos. La jueza, fallecida el año pasado, fue una de las primeras mujeres en ingresar a Harvard para estudiar abogacía. Allí encontró la resistencia de sus profesores y pares. Este film dirigido por Mimi Leder y protagonizado por Felicity Jones como Bader Ginsburg relata el recorrido de Ruth, que luego de la universidad se enfrentó con la discriminación que muchas mujeres experimentaban y peleó para que la igualdad de género fuera reconocida como ley. El film hace especial hincapié en su inteligencia y determinación, características que la transformaron en un ícono del feminismo.

‘Maggie’s Plan’ (2015)

Greta Gerwig como Maggie en ‘Maggie’s plan’ (2015) Foto: Workspace user

Una de las comedias románticas más destacadas de los últimos años. Este film de 2016 dirigido por Rebecca Miller y protagonizado por Greta Gerwig pone patas para arriba todos los clichés del género y le da sentido a las motivaciones de su personaje central. La Maggie del título es una joven intelectual que vive en Nueva York y cuyo reloj biológico empieza a marcarle la hora de la maternidad. Sin pareja estable y bastante desilusionada de las relaciones amorosas, Maggie se decide por la inseminación artificial. Pero sus planes perfectamente trazados se empiezan a desviar cuando se involucra sentimentalmente con Joe (Ethan Hawke), un escritor casado que decide dejar a su esposa e hijos por ella.

‘Un amigo extraordinario’ (2019)

Es probable que el nombre de Marielle Heller no resulte demasiado conocido. En cambio, si se explica que la directora de esta película también es actriz y como tal encarnó a la madre adoptiva de Beth Harmon en Gambito de dama, muchos sabrán de quién se está hablando. Lo cierto es que Heller es una reconocida cineasta del cine independiente norteamericano que debutó en la dirección con la notable The Diary of a Teenage Girl, a la que siguió con ¿Podrás perdonarme? Y esa historia real le sumó otra en su siguiente película basada en la amistad entre el conductor de TV y pastor Fred Rogers (Tom Hanks) y el periodista Lloyd Vogel (Matthew Rhys). Con un trazo suave y siempre evitando el exceso de sentimentalismo en una historia que invita a la mirada edulcorada, Heller se posicionó como una de las realizadoras más prometedoras de los últimos años.

‘Un castillo en Italia' (2013)

El cine de Valeria Bruni Tedeschi está repleto de detalles autobiográficos más o menos distorsionados, de personajes en crisis o en pugna con sus propias neurosis. Este film cuenta la historia de Louise (Bruni Tedeschi), una actriz que decidió retirarse en busca de darle “más vida a su vida”, que debe hacerse cargo de su deseo de ser madre, su incipiente romance con un hombre más joven (Louis Garrel, expareja de la directora) y la decadencia económica de su familia aristocrática. Con humor y algunos toques de dramatismo que aporta, este film cimentó el estilo tan personal de la realizadora.

'La noche más oscura' (2012)

Algunos años después de haberse transformado en la primera mujer en ganar un premio Óscar, en el rubro de dirección, y de haber demostrado, una vez más, que era capaz de dirigir un film con elementos de acción y violencia, Kathryn Bigelow realizó esta película. Con un elenco encabezado por Jessica Chastain, como una agente de la CIA, que luego de los ataques a las Torres Gemelas se dedica a investigar el paradero de Osama Bin Laden. El relato sigue con un ritmo implacable los modos en que las tareas de inteligencia de los Estados Unidos sobrepasaron los límites éticos que algunos de sus integrantes habían creído poder conservar.

‘Las playas de Agnés’ (2008)

La directora fallecida en 2019 no solo fue un ícono del cine francés en general, sino también una autora que en sus últimos años se dedicó a explorar los límites creativos y narrativos del documental biográfico.En este caso, Varda decidió contar su vida y tomar a las playas como el hilo conductor. De las costas de su infancia entre Francia y Bélgica al traslado a Los Ángeles, hasta una calle en París transformada en su última playa, junto con su marido, el director Jacques Demy, Varda hace de la memoria y el arte un todo indivisible. Sus recuerdos y su cine existen en una misma imagen que es siempre evocativa y emocionante.

‘Tully’ (2018)

'Tully' es protagonizada por Charlize Theron Foto: Workspace user

Cuando se estrenó La joven vida de Juno resultó evidente que una nueva voz había aterrizado en Hollywood. La guionista Diablo Cody contaba el mundo con una mirada femenina, joven, cuestionadora y original que luego desarrolló en otros proyectos junto con Jason Reitman, director de Juno, como Adultos jóvenes y también Tully. Es un relato sobre la maternidad, identidad femenina y las expectativas culturales dirigidas a mujeres , protagonizado por Charlize Theron. Su personaje, Marlo, es una madre de tres niños que mucho más allá del colapso y de la depresión posparto intenta reconstruir las piezas de su vida cuando la Tully del título (Mackenzie Davis) comienza a trabajar como niñera en su casa.

‘La niña santa' (2004)

Tras el impacto artístico que generó su ópera prima, La ciénaga, Lucrecia Martel volvió a crear un film que construye una atmósfera fascinante. La mirada de las jóvenes protagonistas enfrentadas al despertar sexual atravesado por las acciones de los adultos y las enseñanzas religiosas, cobra una dimensión casi mágica. Un relato que utiliza las miradas de las protagonistas adolescentes (María Alché y Julieta Zylberberg) como prisma para explorar el cerrado mundo de su vida provincial, los vínculos familiares y la omnipresente sensación de opresión que deriva en delirios místicos y deseos terrenales.