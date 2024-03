‘Obra maestra’: ¿cómo hacer desaparecer una escultura de 38 toneladas?

Desapareció. En el 2006 el Museo Reina Sofía de Madrid sufrió el mayor robo de una obra de arte de toda su historia y fue (es) un caso que dejó a los investigadores con la boca abierta y a toda España con la sensación de ser una república del tercer o del cuarto mundo. Hay un largo historial de robos espectaculares de obras de arte, incluso la Mona Lisa y El Grito de Munch estuvieron en manos de cacos, traficantes y estafadores, pero lo que le pasó al Reina Sofía no tiene comparación: perdió una escultura de hierro de 38 toneladas.

En 1986, el museo le encargó una obra a uno de los artistas vivos más importantes del mundo, el estadounidense Richard Serra. La pieza, Equal-Paralle / Guernica-Bengasi, estuvo en una sala completa durante 4 años. En algún momento, por desidia, por aburrimiento, porque era hora de mostrar otras obras o porque el peso de la pieza estaba destrozando el mármol piso y estaba dejando goteras abajo, decidieron que era hora de archivarla.

¿Qué hacer con 38 toneladas de hierro? Fácil, se dijeron, hay una prestigiosa empresa que almacena obras de arte. La contrataron. Apareció una grúa y un camión con un logo que daba toda la confianza del mundo y se la llevaron. Y en 2006 estalló el escándalo: la pieza se había perdido, ¿la robaron?, ¿la fundieron? La empresa que la almacenaba había quebrado y el museo le debía varios años de almacenaje, en medio de la quiebra dejaron la escultura a la intemperie de sus viejas instalaciones y un día... ¡paf! Desapareció, ¿Y dónde demonios se esconde una pieza de ese tamaño?

El escritor Juan Tallón narra la historia en su novela Obra maestra, una pieza de ficción y no ficción, donde recupera las voces de los implicados en la trama y en el drama: la periodista que tuvo la exclusiva, los ministros de Cultura, los curadores y directores del Reina Sofía, los investigadores, los jueces, el propio Richard Serra, “en total son 72 voces”, dice Tallón. Su método de trabajo fue recopilar juiciosamente todo el material periodístico, hacer entrevistas, hablar con artistas y policías y lograr tener entre sus manos el archivo judicial.

“Deliberadamente no quise buscar a Serra”, dice Tallón, “habría sido una entrevista de una hora y media y me habría estancado el personaje; además me habría dicho lo mismo que ha dicho todos estos años sobre la desaparición de la pieza: nadie sabe nada”. Y, justamente, en el personaje de Serra, Tallón logra momentos increíbles como el traslado de una pieza desde su acería en Alemania hasta un puerto de Nueva York para llevarla al Moma. O una aventura en el desierto donde se interna sin GPS en las arenas de Catar para decidir dónde instalar un conjunto de esculturas monumentales. O su encuentro con Oteiza. O la pelea en Manhattan con un juez que decidió retirar una de sus esculturas de una plaza, porque la pieza era propiedad del Estado y podían hacer con ella lo que les diera la gana y los empleados del edificio tenían que caminar más de la cuenta. O su amistad con Philip Glass y los conciertos que organizaban en museos y galerías para que su música conviviera y se comunicara con sus esculturas.

Obra maestra es una mezcla de novela policiaca, crónica de arte y una pieza periodística digna de un premio Pulitzer. Todas las partes encajan de maravilla; cada voz lanza un aporte y teorías que, lejos de ser desfachatadas, tienen algún tipo de lógica en un caso imposible. El escritor argentino César Aira aventura una hipótesis intachable: Serra fue el culpable del robo. Se sintió humillado cuando el Museo envió su obra a un depósito y, con su conocimiento de la manipulación de piezas tan extravagantemente grandes, logró sacarla del polígono industrial, fundirla o lanzarla al fondo del mar y generar un escándalo mayor. El gran beneficiado fue él: su nombre apareció durante un año largo en todos los medios de comunicación y el museo quedó en deuda eterna con él. Se convirtió en un mártir del arte.

Hay otras voces, como la de un coleccionista español que cree que la pieza está escondida en los depósitos suizos donde los millonarios de todo el mundo, para especular con los precios de sus piezas, o por enfermos, tienen “secuestrados” cientos del Picassos, algunos Da Vincis o los mejores Matisses bajo las más estrictas medidas de seguridad. Es, probablemente, el mayor museo del mundo escondido. En alguno de esos depósitos, en total oscuridad, puede vivir la pieza de Serra. La policía, cada tanto, sufre un “falso positivo” y celebra la aparición de un montón de fierros que resultan solo eso: chatarra. También existe la posibilidad de que un grupo de gitanos hambrientos haya robado la pieza por pedazos y la haya vendido a diferentes fundiciones. La policía incluso buscó la pieza con detectores de metal en el sitio donde fue vista por última vez y con un ti ti ti por poco mueren de la dicha por un tesoro que todavía no aparece.

El escándalo se cerró, en la vida real, con una solución de vergüenza: el Reina Sofía le pidió a Serra una nueva pieza, una pieza idéntica, creada para la sala en la que estaba destinada originalmente.

Serra, animado por el ruido, aceptó el trato, hizo de nuevo la obra en su taller en Alemania y luego de mostrarla victoriosa en el Moma de Nueva York, hoy, por puro morbo, es una atracción del Reina Sofía. Una atracción que no deja indiferente a nadie, ¿cuál es la pieza original?, ¿la nueva obra puede considerarse verdadera?, ¿qué pasaría si después de tanto tiempo apareciera Equal-Parallel / Guernica-Bengasi en el jardín de una casa de descanso de Bill Gates o de Vladimir Putin? ¿Fundirla otra vez?

