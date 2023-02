¿Cuál sería la respuesta de Clara Chía a la canción que Shakira les dedicó tanto a ella como a Gerard Piqué? Las referencias hacia ambos eran evidentes. Incluso menciona el nombre de Clara en varias estrofas con el juego de la plabra 'Clara-mente'.



"Tienes fama, de cantante buena. Y esta letra, va a ser tu condena. No me nombres, no es como me pinta. Me estoy cansando y no puedo más con tu actitud", esta sería la letra de la canción respuesta de Clara a la 'Session #53' de la barranquillera con el productor argentino Bizarrap.

Gerard Piqué y Clara Chía ya se demuestran cariño públicamente. Foto: Capturas de pantalla video de 'CHANCE', de Europa Press

Pues estas líneas las escribió el equipo del canal español Telecinco, que se dio a la tarea de crear su propia letra en respuesta a la intérprete de 'Monotonía' como si fueran la nueva compañera de Piqué.



"Las dos amamos la mermelada pero hace días que está caducada. Yo contigo nunca me meto ni aunque me cantes o me dediques. No sabía que pa' ti era tan inspiradora. Sorry, Piqué y yo somos la pareja de moda. Nos dejaste con la bruja a la vista, con portas' de revistas y la canción en las listas", interpreta la presentadora María Verdoy, quien se puso en el papel de Clara Chía.



Con la misma pista de fondo y una réplica del video, el programa 'Fiesta' de la mencionada cadena hace mofa de la canción de Shakira.

.@maria_verdoy interpreta la que podría ser la respuesta de Clara Chía a Shakira, y #FiestaT5 la pone a todo volumen frente a la casa de Shakira 😳 https://t.co/jT2mGvCVms pic.twitter.com/ZxriX3I8nq — Fiesta (@fiestatelecinco) February 11, 2023

En el programa dijeron que son 'Team Shakira' y que están de su lado, pero en una búsqueda de hacerse virales incluso viajaron hasta Barcelona para poner a todo volumen la canción frente a la casa de Shakira esperando que la artista saliera o les diera una respuesta.

