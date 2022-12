La pólvora sigue estando presente en las celebraciones decembrinas, a pesar del riesgo que representa para quienes la manipulan y del efecto que causa en algunos animales.



Ejemplo de ello es la historia que contó en sus redes sociales Carlos Alberto Díaz Colmenares, conocido por su cuenta 'La Granja del Borrego'.



El 'niño granjero' como también le llaman, narró cómo la noche del 24 de diciembre fue una pesadilla para los animales de su granja.



Lea también: (Bruno, el cachorro que murió debajo de la cama huyendo de estallido de pólvora)

Simplemente quería contarles mi experiencia y que se genere un poquito de empatía con los animales y con las personas que los cuidamos y no queremos verlos así. Ahora esperar a ver qué pasa el 31 FACEBOOK

TWITTER

"Mis animales pasaron el peor 24 de diciembre gracias a la pólvora. Dos de los cinco perros que tenemos no aparecían. De hecho Fortachón se lastimó con algo", cuenta el adolescente en un video que ya supera los 11 millones de visualizaciones en TikTok.



Allí también muestra como las cabras dejaron rasguños en la pared y afirma que saltaban y pateaban por el sonido de la pólvora. Las gallinas también se agruparon y él trataba de calmarlas.



"Pero los caballos, ellos sí que sufrieron. Yo llegué corriendo al establo cuando veo que del susto ellos rompen y doblan esa puerta como si fuera plastilina", asegura 'El Borrego'.



Lea más: (Cómo cuidar a las mascotas de los efectos de la pólvora)



A la historia se le suman videos en los que se aprecia a los caballos alterados, sudando y reaccionado a los fuertes sonidos. Incluso se salieron de la granja y llegaron hasta la autopista.

"No lo hago para decir qué está bien o qué está mal, ni es una crítica, ni nada de eso. Simplemente quería contarles mi experiencia y que se genere un poquito de empatía con los animales y con las personas que los cuidamos y no queremos verlos así. Ahora esperar a ver qué pasa el 31", concluyó el creador de contenido.



El video también fue publicado en su cuenta de Instagram, donde supera los 188 mil me gusta y tiene más de 2 mil comentarios.



Uno de ellos del cantante de música popular, Yeison Jiménez, quien le hizo una recomendación.



"A la próxima, como la gente no entiende, compras aceite Johnson y algodón y les pones en las orejas. Así me toca a mí en el criadero y ellos duermen con más tranquilidad", le aconsejó.



Otros usuarios han aprovechado esta historia para compartir sus experiencias, especialmente con los perros, que suelen sufrir con la pólvora.

Más noticias