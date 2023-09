El primogénito de Verónica Alcocer, Nicolás Alcocer Petro, cuenta su historia en la Revista BOCAS y defiende a su hermano Nicolás Petro, por el proceso judicial que enfrenta, con quien lo confunden muy a menudo. "No siento que haya sido un engaño. De pronto a mi hermano Nicolás le tendieron trampas, porque uno a veces no está dispuesto a hacer cosas malas, pero cae en las tentaciones", explica.

La portera de la Selección Colombia, Catalina Perez, es la portada de la edición #132 de la Revista BOCAS

Alcocer añade: "Siento que fue por ese lado, alguien cercano a él, no voy a dar nombres, pero alguien cercano sabía que de pronto él podía llegar a caer y lo condujo al error". El hijo adoptivo del presidente Gustavo Petro comenta que no ha tenido comunicación con su hermano hace meses ni con Daysuris. "Nosotros teníamos un grupo entre hermanos y a raíz de todo lo que pasó él cambió de celular, porque había muchas cosas que se estaban filtrando", señala.

Nicolás estudió Derecho en la Universidad Externado de Colombia del 2017 al 2019.

Asimismo, considera que Nicolás Petro "no es una mala persona" y espera que ninguno de los miembros familiares caiga. Los dos Nicolás siempre han tenido buena relación, según comenta en entrevista con BOCAS. "Cuando yo vivía con mis papás en nuestra casa en Chía, él siempre iba los fines de semana cuando podía, porque él vivía en Barranquilla", señala.



Respecto a la confusión en redes sociales, dice que no le molesta que lo confundan con su hermano. "La verdad no le paro bolas a lo que hablen en redes. Lo que sí es que a veces es un poco fastidioso que como no saben quién es quién, a mí me aparecen treinta mil notificaciones insultándome, pensando que yo soy el otro", señala.



Finalmente, Nicolás comenta que le parece injusto y violento que usen la relación de padre e hijo con un fin político. "Es cruel. Yo tampoco tuve la oportunidad de que mi papá biológico me cuidara y es duro. No creo que no lo haya criado, simplemente no tuvo el tiempo como lo ha tenido con Antonella o Sofía. De pronto no estaba pasando por una etapa lo suficientemente fácil para criar a un niño". Lea la entrevista completa acá