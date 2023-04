Un hacha goteando sangre, un marcador que señala el cuello que será tajado, la pistola con el cañón caliente aún: detalles que podrían anunciar una película de Quentin Tarantino, pero que en realidad son escenas de un estreno de Netflix, filmado en Corea por un admirador de Tarantino.

En efecto, Byun Sung-Hyun es un cineasta de 42 años que estrenó su quinta película nada menos que en el Festival de Cine de Berlín, uno de los más prestigiosos del mundo. El título, 'Kill Boksoon' (en español, 'Boksoon debe morir') no solo es un tributo al cine que le gusta sino que da un giro al nombre de su heroína, Gil Boksoon, una veterana asesina a sueldo que afronta los retos familiares de su hija adolescente.



“Su apellido, Gil, es real en Corea –dice el director– y suena mucho a ‘Kill’ (matar), por lo que hay un juego de palabras. También es una parodia de una de mis películas favoritas, Kill Bill, del director Quentin Tarantino. Es, además, un apodo que Boksoon usa entre sus compañeros. Y la razón por la cual ves un cuchillo atravesando las palabras Kill y Boksoon en el afiche es para retratar la dualidad de la vida de Boksoon, como asesina y como madre”.



Byun Sung-Hyun es un cineasta de 42 años cuya quinta película, ‘Kill Boksoon’, se estrenó en Netflix. Foto: Netflix

El director Byun no revela su edad ni su ocupación si uno se fija en su apariencia. Sentado en las oficinas de Netflix en Seúl (a las cuales llegó EL TIEMPO por invitación de esta plataforma) parece un estudiante de filosofía o un joven colegial aventajado. De hecho, podría pasar por compañero de la hija de Boksoon, la protagonista de esta trama de acción y suspenso.



“La película sigue la historia de una asesina letal que también es madre de una hija adolescente –agrega Byun–. Y a medida que su hija comienza a crecer y no le ha revelado completamente los detalles de su vida, ella comienza a sentir una distancia cada vez mayor. También se enfrenta a una renovación de contrato con su empleador. En términos de la línea de tiempo, es una semana en su vida. Quería retratar la historia de una madre y una hija, cuyas vidas están llenas de secretos, que la madre quiere ocultar a su hija y viceversa. Quería seguir la historia de la comunicación o la falta de la comunicación”.

La nueva película de Netflix es parte del ‘aluvión’ de contenidos coreanos que estrenará este año la plataforma. No en vano, según Don Kang, vicepresidente de contenido de Netflix Corea, esta empresa ha invertido más de un billón de wones coreanos (cifra descomunal equivalente a 3,5 billones de pesos) en producción de contenidos de Corea del Sur durante los últimos 15 años. No es de extrañar que para esta película, el director Byun haya podido reclutar a varios de sus actores favoritos, incluyendo a la estrella Jeon Do-Yeon, quien tiene más de 40 premios a su haber, incluyendo el de mejor actriz en el Festival de Cannes de 2007. La historia fue casi que escrita para ella, ya que la crianza materna era justamente su mayor preocupación al momento de rodar.



“Creo que el elenco con el que trabajamos son los mejores artistas que uno podría encontrar en la industria, y quería asegurarme de que aprovecháramos eso –prosigue Byun–. Con cada secuencia de acción, quería un concepto particular para cada una. También quería asegurarme de que las escenas de acción mostraran tanto el carácter de los involucrados en la secuencia como el drama”.



Estética propia de la protagonista

Ese fue apenas el primer desafío del cineasta, pues luego quiso imprimirle una estética propia al personaje protagónico y diferenciarlo tanto de los demás como de sí misma en sus dos facetas: “Boksoon tiene su color principal y hay paletas de colores particulares que usamos para retratar su perspectiva de qué tipo de persona quiere criar a su hija. Y nos aseguramos de que hubiera un contraste definido entre esos dos. No sé si se dieron cuenta en el tráiler, pero cuando queríamos retratar al personaje de Boksoon como la madre, se ve el lado derecho de su cara. Y cuando se la muestra como asesina, aparece principalmente el lado izquierdo. Para hacer eso, tuvimos que ser muy calculadores con el trabajo de cámara y el bloqueo”.

Facebook Twitter Linkedin

Hachas, cuchillos y armas de fuego abundan en 'Kill Boksoon'. Foto: Netflix

Las escenas de pelea recuerdan también algunas imágenes de Tarantino, no solo por los litros de sangre que se derraman, sino por el humor negro que desprenden, casi rozando el cinismo. Esta visión despreocupada llamó la atención de los programadores de la ‘Berlinale’, en donde fue exhibida en tres funciones, desde el 18 al 22 de febrero pasados.



“Fue realmente inesperado. No es que hubiera estado siguiendo todas las películas invitadas a Berlín, pero había pensado que nuestra película era muy diferente de las que normalmente se exhiben allí en cuanto al estilo o la textura de la película, por así decirlo. De manera que me sorprendió y me alegró mucho recibir la invitación. Personalmente espero con ansias que se vea en la pantalla grande y en el extranjero”, dijo el director.

Byun no es un novato en el mundo de la cinematografía. A los 7 años debutó en el celuloide como actor. A partir de esa experiencia, decidió estudiar actuación en el Instituto de Artes de Seúl. En sus trabajos previos cosechó buenas críticas, y por la cinta Kingmeikeo obtuvo los premios Baeksang Art y Daejong Film, como mejor director en Corea del Sur. Su nueva película ya está disponible para más de 200 países en Netflix, con el gancho de un tráiler muy sugestivo. “Revisé ese video y no sé si es la esencia, pero les puedo asegurar que la película real es aún más impresionante”, concluyó el cineasta.



JULIO CÉSAR GUZMÁN

En Twitter: @julguz

Editor de la Mesa Visual de EL TIEMPO

Seúl (Corea del Sur)

Este año, lluvia de títulos coreanos en Netflix

Luego del éxito de 'El juego del calamar', la serie de zombis 'All of us are Dead' y el romance 'Extraordinaria abogada Woo', Netflix decidió apostar fuerte por contenidos de Corea del Sur este año.



En la conferencia K-Immersion, realizada en Seúl, el vicepresidente de contenido de Netflix Corea, Don Kang, anunció 34 nuevos títulos, con especial énfasis en América Latina. Las cifras de la plataforma indican que el año pasado el 85 % de los usuarios de nuestro continente vieron al menos una serie o una película coreana.

Facebook Twitter Linkedin

Don Kang, Vicepresidente de contenido de Netflix Corea. Foto: Netflix

Por ejemplo, luego de 'Kill Boksoon' continuará el ‘reality show’' Physical 100' y llegarán la cinta de suspenso 'Emergencia en el aire', la serie de comedia 'Bronca' (con Steven Yeun, protagonista de la galardonada 'Minari') y en mayo, la serie de ciencia ficción 'Black Knight'.



“Cuando veo o escucho a personas que viven al otro lado del mundo –dijo Kang–, riendo y llorando con el mismo contenido coreano, eso me da una sensación de conexión. Yo creo que es prueba real de que, aunque vivimos a miles de kilómetros de distancia, estamos a solo un piso emocional entre nosotros. Es un sentimiento muy cálido”.



Uno de los estrenos más esperados es la serie 'Gyeongseong Creature', drama de época situado en Seúl, a mediados del siglo pasado, cuando el nombre de la capital coreana era justamente Gyeongseong. “Tiene lugar en la Corea de 1945 –detalló Kang–, que fue un tiempo muy turbulento pero también muy romántico y glamoroso. Es una serie de ‘criaturas’ (monstruos), así que hay un giro. Estamos trabajando con algunos de los equipos más talentosos para llevar la visión creativa a la pantalla”.

El ejecutivo también anunció nuevos realities de concurso como 'The Devil’s Plan', en el cual no se sobrevive por la fortaleza física, sino por el ingenio y la aptitud ‘cerebral’. Así mismo, el drama juvenil 'Nineteen to Twenty', con algunas nuevas estrellas de ese mercado.



Las estadísticas demuestran que los contenidos coreanos llegaron al ‘top 10’ semanal en más de 90 países el año pasado. En los últimos cinco años, la audiencia de contenido proveniente de ese país se duplicó año contra año, y pasó del 0,9 % en 2018 a casi el 5 % en 2022, por lo cual se convirtió en la tercera nacionalidad de origen más vista en América Latina, después de Estados Unidos y el Reino Unido.



Justamente, Kang recordó que desde hace años nuestro continente ha sido un mercado propicio para series y películas del Lejano Oriente: “Yo solía distribuir contenido coreano al mundo, incluida la región de América Latina. Tuvimos un momento difícil para poner los programas en televisión tradicional, pues muchos canales operaban ilegalmente. Simplemente no había una salida real para mostrar programas coreanos, pero sé que la demanda siempre ha estado ahí, así sea como mercado de nicho. No me sorprende que en México, Brasil y el resto de Latinoamérica adoren el contenido coreano”.