El día de la posesión presidencial de Gustavo Petro, el pasado 7 de agosto, hubo un hecho que no pasó desapercibido para la opinión pública. El periodista Mauricio Arroyave mostró su alegría en Twitter tras el nombramiento del abogado Néstor Iván Osuna Patiño, su esposo, en el Ministerio de Justicia.



(Lea la entrevista completa aquí: Minjusticia Néstor Osuna: 'El mundo fuera del clóset es bello')



"Orgulloso de mi esposo", escribió Arroyave en un tweet que, horas más tarde, el propio Osuna respondió: "No estaría aquí sin ti. Gracias por tanto".



(Siga leyendo: ¿Quién es Mauricio Arroyave, esposo del nuevo ministro de Justicia Néstor Osuna?)

Desde entonces, no ha sido un tema menor que el ministro Osuna hable abiertamente de su orientación sexual y de su relación con Arroyave, con quien lleva cuatro años de casados y 16 de haberse conocido. Recientemente, en una entrevista para la revista Bocas, el ministro de Justicia le contó detalles de su vida personal al periodista Gustavo Gómez.



(Vea también: Ministro Néstor Osuna a su esposo: 'No estaría aquí sin ti')

'Supimos que la relación iba para largo'

"Mauricio y yo tenemos una relación armónica, fluida y amorosa", dijo Osuna, quien narró quién enamoró a quién: "Él a mí, porque lo veía en televisión, presentando el noticiero CM&, y decía “¡guau, qué tipazo!” Cuando nos conocimos, él tenía novio y me tocó aplicar una sólida estrategia de conquista".



El ministro contó, además, cómo se conocieron:



"Quería conocerlo y, de hecho, alguna vez nos habíamos visto fugazmente en una reunión llena de gente. Luego, cuando se celebraban los 15 años de la Constitución, el Externado quería hacer un evento con presencia del expresidente César Gaviria. Como yo dirigía el área de derecho constitucional, el rector, Fernando Hinestrosa, me dijo que viniendo un expresidente necesitábamos alguien de postín que presentara. Por pura coincidencia me sugirió que buscara a Mauricio Arroyave, que lo hacía muy bien, y si no, a Judith Sarmiento, que solía colaborarnos en estas cosas. Lo ubiqué, conversamos, nos tomamos un café y ahí comenzó nuestra historia. ¡Esta relación también es hija de la Constitución!".



(Le recomendamos: Juan Daniel Oviedo: 'Mi mamá no me perdona que yo sea gay')



Osuna siguió su relato: "Él me llama a hacerme una consulta del seguro para un amigo común que había tenido un accidente automovilístico. Y nos fuimos haciendo cada vez más cercanos, aunque fue difícil porque, aparte del accidentado, no compartíamos un grupo de amistades. No existía esa excusa de la fiesta de fulano o el cumpleaños de zutana. Tuvimos que labrar los dos la relación con empeño".

Facebook Twitter Linkedin

Desde febrero del 2002, Néstor Osuna es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Foto: Ricardo Pinzón

El ministro contó en la entrevista que, un par de meses después de estar saliendo con Arroyave, tuvo un viaje.



"Como iba a estar una semana fuera de Bogotá le mandé unas flores, y ese fue el momento en que quedó claro lo que teníamos. Supimos que la relación iba para largo. Nos conocimos ya grandecitos, hace 16 años, y tengo 58; él es dos años menor que yo. En esa época no había la posibilidad legal de casarnos, pero al año de salir nos fuimos a vivir juntos y cuando se pudo, nos casamos".



También habló del popular tweet que escribió su esposo el día de la posesión de Petro, y de cómo decidió responderle públicamente en esa red social:



"El presidente acababa de decretar la suspensión del acto de posesión para que le trajeran la espada de Bolívar. Me dio tiempo para revisar Twitter y vi el trino de Mauricio. Como todo estaba siendo tan simbólico, tan emocionante, me salió del corazón contestarle, casi como si estuviéramos en una charla privada por WhatsApp. Mi hermana me llamó y me dijo: “Tu nombramiento vale tres pesos, lo importante fue el trino de Mauricio, y tienes que tener en cuenta eso siempre”".



(Lea también: Me maltratan por ser miembro de la comunidad LGBTIQ ¿Qué puedo hacer?)

No estaría aquí sin tí. Gracias por tanto. — Néstor Osuna (@osunanestor) August 7, 2022

'El mundo fuera del clóset es bello'

En la entrevista, Osuna también habló de su proceso con su orientación sexual. Dijo que "(vivir dentro del clóset) fue horroroso".



"Cuando era niño, eso era casi como un delito. Asumo que mi mamá se dio cuenta desde el parto que yo era homosexual, pero del asunto no se hablaba y ella se ponía nerviosa cuando comenzaba a tener una especial cercanía con algún amigo del colegio. No me dejaba ir a la casa de él y se las arreglaba para que las reuniones fueran en grupo o en nuestra casa. Podía perder materias o volarme del colegio, pero lo realmente grave era este asunto. Incluso cuando entré al Externado seguía siendo un tema nada fácil, algo oculto, clandestino", relató.



(Además: Nas Mohamed, el 'primer qatarí en salir públicamente del clóset)



También, contó cómo decidió hablar públicamente de su orientación sexual. Dijo que fue en 1987, cuando estudió en México, "ya abogado, becado en investigaciones jurídicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM".

Me decían que en el pasado no hubiera podido Mauricio escribirme, como lo hizo en Twitter, y hacer pública la relación conyugal entre dos hombres. Esta vez causó reconocimiento, apoyo y aprecio FACEBOOK

TWITTER

En sus palabras, "lejos de la presión familiar, por primera vez fui a bares y fiestas gay. Me prometí nunca volver a entrar al clóset". Y afirmó: "Es terrible, es una situación de angustia permanente, de deterioro de la autoestima. Eso destruye al ser humano. El mundo fuera del clóset es bello, libre".



Y, además, dio su opinión sobre si Colombia es un país homofóbico: "Ahí vamos avanzando. A veces veo una sociedad abierta, plural, progresista. Pero hay otra con la que no tengo mayor cercanía, que no va por ese sendero, y ojalá los procesos de transformación fueran más rápidos. Algunas personas, por ejemplo, me decían que en el pasado no hubiera podido Mauricio escribirme, como lo hizo en Twitter el día de la posesión, y hacer pública la relación conyugal entre dos hombres. Esta vez causó reconocimiento, apoyo y aprecio".



(Siga leyendo: El duro relato de una colombiana sometida a una terapia de conversión gay)