'Hay un tabú muy grande hacia los tratamientos de fertilidad'

Muchas personas en el mundo no pueden cumplir su sueño de ser padres por razones que se salen de las manos, como lo es la infertilidad. La frustración que genera para algunos de ellos no poder crear y amar a ese diminuto ser que llevaría sus rasgos físicos, ha permitido que la ciencia avance en este campo hasta el punto de crear alternativas que ayuden en la conformación de nuevas familias.



Parece mentira que existan tantos métodos reproductivos alternos, sin embargo, aún el campo es bastante inexplorado y algunos grupos sociales lo catalogan de antinatural y demás prejuicios que crean miedos en aquellos que están considerando la opción.

Con el fin de poner este tema sobre la mesa y generar discusión al respecto, National Geographic estrenó el viernes 10 de mayo -ya disponible en Nat Geo App- el documental 'Bebé on demand' que reúne distintas historias en las que el amor por un hijo fue más fuerte que cualquier otro impedimento y recurrieron a métodos de reproducción asistida que hicieron realidad su sueño de convertirse en padres.



Este documental muestra cómo el avance de la tecnología ha generado nuevas perspectivas acerca de la concepción y el papel de las nuevas familias que se enfrentan a preceptos culturales y religiosos.



Según Fernando Semenzato, responsable de producción de National Geographic & Nat Geo Kids en América Latina, este documental ayudará a que el tema se discuta y, espera que, "aquellos que tengan una mirada más conservadora entiendan que esto está pasando a nuestro alrededor".

NatGeo y la periodista argentina Luciana Mantero, recorrieron diferentes países de América Latina y en su búsqueda encontraron interesantes historias en Argentina, México y Colombia. En poco tiempo (40 minutos), el documental muestra testimonios a favor y en contra de métodos como el alquiler de vientre, inseminación in vitro, entre otros.



Casos como el de un hombre transexual que quedó embarazado, es una muestra de que el concepto de familia ha cambiado notablemente y que la reproducción asistida funciona de maneras increíbles.



"La historia del hombre embarazado es sin duda, pero sin duda, la que más me impactó. Es una muestra de ese gran amor y deseo por tener un hijo, ya que a pesar de que a causa del embarazo tuvo que dejar de tomar ciertas cosas y está perdiendo su barba y su pelo, tiene el coraje de hacerlo y de contar su historia", comenta Semenzato.



Agrega, además, que le pareció un acto de valentía que se atreviera a contar su historia aunque pidiera que no se revelara su identidad por temor a represalias de la sociedad.



En el documental también se relatan casos de familias monoparentales, que siempre han soñado con tener un hijo y no les hace falta una pareja que los ayude a criar a ese bebé. Casos de parejas infértiles que han logrado quedar en embarazo e, incluso, el caso de una persona inválida que gracias a la inseminación artificial pudo ser padre.



Así mismo, también se muestran las opiniones de aquellos que se oponen a estos métodos de reproducción, ya que, según Semenzato, trataron de ser lo más neutrales posibles con el fin de que nadie se sintiera ofendido con un tema tan polémico.

En Colombia solamente 3 de cada 10 familias son mamá y papá FACEBOOK

TWITTER

Los testimonios de quienes se oponen a estos tratamientos se centran, principalmente, en que dañan la figura clásica de familia (madre, padre e hijos), pues a raíz de estos métodos, parejas homosexuales y familias homoparentales pueden traer un hijo al mundo, lo que rompe esa estructura 'natural'.



Por este motivo, algunas de las críticas a las ayudas de reproducción se enfocan en que es irresponsable que no exista tanto la figura masculina como la femenina en una familia.



Sin embargo, frente a este tema, Elizabeth Castilla, abogada y activista de la comunidad LGBT asegura que en Colombia solamente 3 de cada 10 familias son mamá y papá, el restante está conformada de distintas maneras.



Para Semenzato, "la ciencia va más rápido que la sociedad y en un periodo de tiempo, tal vez no muy lejano, nos acostumbraremos a que este tipo de familias no tan tradicionales existen y obviamente tienen el derecho de ser igual de felices".



Actualmente en Latinoamérica estos métodos alternos no son tan utilizados, ya sea por el alto costo de los tratamientos o por los prejuicios que los rodean. Sin embargo, en Colombia el gobierno aprobó una ley en el 2019 que busca que los tratamientos de infertilidad se lleven a cabo con recursos públicos.



De igual manera, el principal objetivo del documental, según Semenzato es que más personas se sientan seguras de contar su historia y de probar otros métodos que les permitan hacer realidad su sueño de convertirse en padres. "Existe muchísimo tabú frente al tema y nos va a tocar debatirlo con las próximas generaciones para ver cómo avanzamos como sociedad", agrega.



De hecho, el documental ya ha permitido que más personas cuenten su historia. Alexandra Montoya, periodista colombiana y quien también cuenta su historia en este, asegura que por compartir su experiencia allí, más personas se le acercaron para comentarle su situación o sus deseos de llevarlo a cabo.



"No pretendo ser un modelo, pero sí es una realidad en la que cada vez más mujeres están decidiendo ser madres solas", añade la periodista.



A raíz de tantas historias que encontraron durante la investigación, Semenzato asegura que están pensando hacer una segunda parte en la que no solo incluirán historias de Latinoamérica sino de diferentes partes del mundo.



Entre esas, comenta que encontraron un caso de una familia homoparental en la que la madre a los cuatro meses de embarazo decidió pasarle su bebé a su esposa, con el fin de que ambas pudieran vivir la experiencia de ser mamás.



La próxima transmisión del documental será el sábado 18 de mayo a las 8:20 p.m.

También se encuentra disponible en la aplicación de Nat Geo.



MARIA CAMILA BOTERO CASTRO

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO