Napoleón: una figura controversial con un legado en América Latina

Extraña y despreciable para algunos, memorable y solemne para otros: su figura aparece en la urbanidad parisina a los ojos de sus habitantes y turistas. Desde su estatua en la plaza Vendome, o en el Arco del Triunfo, donde se inscriben en letras los nombres de sus campañas militares, hasta en el Palacio Nacional de Los Inválidos, donde descansan sus restos. Allí, el 5 de mayo, el presidente Emmanuel Macron depositó una corona de flores y sonó La Marsellesa. Desde 1969, ningún mandatario había conmemorado la figura napoleónica..

Hacer hincapié en el verbo ‘conmemorar’ en vez de ‘celebrar’ es importante en la memoria histórica del pueblo francés, que se rehúsa a glorificar la idea de uno de sus próceres más emblemáticos y controversiales. A pesar de haberse forjado en una época que reflexionaba en la proclama de ‘libertad, igualdad y fraternidad’, a Napoleón se lo recuerda por su tirano gobierno, el mismo que restableció la esclavitud cuando Francia ya la había abolido en 1794. A pesar de ello, Macron se presentó bajo la cúpula del Instituto de Francia y le dijo al país que debía mirar su historia directamente a los ojos: “Napoleón Bonaparte forma parte de nosotros”



Recordar 200 años después esa figura es pensar en las múltiples aristas de la vida del hombre que murió contemplando las aguas del Atlántico en su exilio en la isla de Santa Elena. Mientras tanto, al otro lado de estas aguas, se ratificaba la Constitución de Angostura, que consolidaba el origen de la llamada Gran Colombia, el ideal de Simón Bolívar por unificar los pueblos de los virreinatos en las tierras andinas. Un ideal que estalló a partir de la invasión napoleónica de la península ibérica, en 1808.

“Arrebatado, resuelto, impetuoso, violento aunque nunca cruel, encantador y lisonjero; sonreía a menudo pero no reía jamás”. Así lo describió el escritor francés Stendhal en su biografía (1817-1818). El novelista es apenas uno de la lista de biógrafos que tuvo Napoleón en estos 200 años: Walter Scott, Yevgeny Tarle, André Maurois, Paul Johnson, Albert Manfred y una larga lista de nombres que dan cuenta de sus múltiples facetas.



En principio se habla del niño y joven Napoleone di Buonaparte, oriundo de la isla de Córcega, cuya influencia italiana la llevó siempre consigo en su singular acento francés. Como si fuese su destino, tres meses antes de su nacimiento el 15 de enero de 1769, la isla había sido invadida por los franceses, y antes de ellos, tras un periodo corto de independencia, estaban integrados a Génova.



Fue en su propia tierra donde lo encontró el estallido de la Revolución francesa en 1789, en medio de su aprendizaje y ascenso militar. Defendió el régimen republicano como comandante artillero contra las fuerzas realistas y llegó a ser general de brigada. En 1792 se creó la Primera República Francesa, que terminó en la creación de un nuevo parlamento denominado la Convención. La fama de Bonaparte se disparó en este tiempo como gran estratega y guerrero.



Pero el inicio de su camino como emperador tuvo lugar en 1799, cuando comandó un golpe de Estado que terminó con la última forma de gobierno establecido por la Revolución francesa. El llamado ‘18 de brumario’, por ser la fecha según el calendario creado por la república, dio origen al Consulado, encabezado por Napoleón. En esos cinco años siguientes se consolidó como cónsul vitalicio, concentrando todo el poder, y es en este periodo cuando dio marcha atrás al estatuto sobre la abolición de la esclavitud por la presión de los esclavistas antillanos. Una acción por la que hoy es repudiado por la población francesa y global.



De ahí en adelante, luego de que en 1804 se declaró emperador, dirigió violentas batallas. Creó el Código Civil francés, que acabó con los privilegios de los estamentos y dio el fin del sistema feudal que había perdurado en Europa desde el siglo V. Y mientras su campaña militar continuaba, el mundo estaba cambiando de manera acelerada.

La invasión

Bajo los ideales del Imperio romano, el emperador avanzó por Europa tomando territorios. Su ascenso militar se expandió desde Austerlitz, hoy la República Checa (1805), hasta Friedland (1807), hoy Rusia.



Con el pretexto de conquistar Portugal, que era aliado de la isla británica –enemigo de los galos–, le solicitó al rey español Fernando VII permiso para atravesar su reino y conquistar las tierras portuguesas. No fue la primera vez que Napoleón traicionó su palabra. Al pisar el suelo español, la invasión fue inminente en 1808 y el rey fue destronado.



Para 1812 ya controlaba toda Europa Occidental, a excepción de Gran Bretaña y Portugal. Francia se había convertido en la idea de una potencia hegemónica en Europa y en el mundo. Y aunque solo duró hasta 1814, la fragmentación europea permitió un nuevo orden.



Por ejemplo, la ausencia del rey Fernando VII en España fue el motor para que los virreinatos americanos pensaran en la soberanía y la independencia. Ya había un descontento en América frente a los reyes borbónicos de España y sus reformas de finales del siglo XVIII. La subida de impuestos y la centralización de un sistema que les quitaba los privilegios de los criollos propiciaron un episodio que en Colombia se conoce como la Revuelta de los comuneros. Dicho malestar se acrecentó cuando la Junta Suprema Central de la Península en España, organizada por los españoles de ese territorio, como representación en ausencia del rey, no tomó en cuenta su participación.

Según François-Xavier Guerra, historiador hispanofrancés, en su obra Modernidad e independencias (1992), en las colonias, “al romper el vínculo con la Península, también se rompía el vínculo con el rey, es decir, con la legitimidad histórica. No quedaba entonces más vía para legitimar el poder que la moderna soberanía del pueblo”.

Si bien las colonias iban adquiriendo mayor autonomía en identidad y asuntos políticos, España era la que autorizaba su participación en el mundo. La nueva legitimidad de independencia está basada en la soberanía del pueblo, pero por su imaginario, por sus valores españoles, la sociedad latinoamericana seguía siendo tradicional. Sin embargo, en todos los casos hay un hecho evidente y fundamental: la ruptura con la teoría absolutista.

El desencadenante de esta discusión fue el anuncio de Napoleón. Este convocó en Bayona la creación de una asamblea que le diera consenso a la carta o estatuto que iba a establecer en España, la cual incluía los representantes de los estamentos españoles y cinco diputados de las colonias americanas. Dicha carta les otorgaba a los habitantes de las colonias una participación igualitaria con los peninsulares españoles, y nuevos derechos que no se habían contemplado bajo la monarquía.



Hay que decir que en las colonias, la fidelidad al rey se mantuvo hasta muy tarde, pero la idea de soberanía e igualdad caló en la mentalidad colonial. Camilo Torres, quien encabezó el movimiento de la primera independencia en la Nueva Granada, escribió en el Memorial de Agravios hacia la Junta Central de España en el año 1809 el descontento que muchos criollos tenían sobre el orden social. “El cabildo de Santa Fe sintió profundamente en su alma, que, cuando se asociaban en la representación nacional (la Junta Central) los diputados de todas las provincias de España, no se hiciese la menor mención, ni se tuviesen presentes para nada los vastos dominios que componen el imperio de Fernando en América”.



Los americanos declararon en todos los tonos su condición de españoles y de patriotas con la fidelidad al rey, pero con el justo reclamo a los mismos privilegios que todos sus súbditos. Y esto ocurrió a partir de una idea concebida por cinco diputados que representaban a América en la junta convocada por Napoleón. Es claro que sus intenciones no eran la independencia de los territorios, sino la expansión de sus dominios.



Y es que Napoleón jamás vio a los territorios americanos como la actual América Latina, sino como territorios de ultramar. Eso no suprime el interés que tenía el emperador en lo que ocurría al otro lado del océano, aunque sus ojos estaban sobre América del Norte. Rubén Torres, investigador de la Unam y doctor en Estudios Latinoamericanos del Institut d’Études Politiques d’Aix en Provence, Aix-Marseille Université, en Marsella, explica: “Entre Francia y Estados Unidos surge una especie de complicidad durante el primer bonapartismo. A los dos países les interesaba una América deshispanizada, más independiente. No por buena voluntad, sino por una necesidad de hacer crecer el imperio francés o en el caso norteamericano, expandir los estados de la federación”. Una evidencia de esto es la carta que Napoleón Bonaparte le dirigió al duque de Bassano, en la cual instruye sobre posibles acciones en las colonias hispanoamericanas (1812). Una intención que busca alentar las independencias americanas bajo el protectorado norteamericano con el fin de establecer alianzas políticas.



En 1814, Napoleón I, como se lo conocerá en la historia, renunció después de la derrota de sus tropas por la coalición organizada entre los reinos y potencias europeos que habían sido invadidos por él en años anteriores. Se exilió en la isla de Elba y regresó un año después sin mucha fortuna. Volvió al destierro, en Santa Elena, donde no pudo ver el nuevo mundo que empezó a forjarse. Para cuando llegó el tercer Napoleón, en 1848, su descendiente, la aspiración de una Francia expandida sobre ambos continentes es una idea acabada. Su legado será fundamental en la conceptualización de la región.

El concepto colonizador

Tratar de definir a la región del sur de América en un concepto parece un proyecto inútil. Pese a ello, la palabra que hoy se usa para referirse a la zona fue una invención política forjada por los proyectos expansionistas de distintas potencias y sus disputas. De acuerdo con Torres, el expansionismo norteamericano, el proyecto de reconquista de la corona española, el plan expansionista de Francia y Napoleón III fueron claves en la creación del concepto. “Paralelamente, esta idea de ‘América Latina’ buscaba combatir y restringir el concepto de ‘Panamérica’ que la llamada doctrina Monroe (1823) pregonaba e impulsaba con el objetivo de que los Estados Unidos de Norte América o América impusieran su influencia y control”, argumenta Torres. Antes de estas campañas del siglo XVIII, la región se reconocía como América Hispánica por su madre colonizadora, el reino español.



Tras la nueva revolución de febrero de 1848 en Francia, que desplazó al rey Luis Felipe I y volvió a establecer una segunda República Francesa, Napoleón III era el siguiente en el linaje del primer emperador. Así, se continuó con la idea expansionista cuando las colonias americanas ya se habían independizado en su mayoría. Varios intelectuales, entre 1850 y 1860, se encargaron de planear el proyecto, entre quienes se destacó Chevalier, principal asesor de Napoleón III, quien en su libro Des intérêts matériel hace énfasis en crear una ‘América Latina’ que fuera contrapeso de la América Hispánica, es decir, de propiedad española. Y, para argumentarlo, “afirma que la Civilisation moderna tiene una doble raíz que es complementaria y contradictoria a la vez: la tradición romana y la tradición germánica”. Una, la sajona protestante de raza blanca, y la otra, latina, católica, un poco barbárica. Por supuesto, el sur de América tendría mucha más relación con esta segunda.



“Se otorga un instrumento de identidad común que no tenga un vínculo fuerte ni con la antigua metrópoli ni con el gigante que en el norte comenzaba a surgir. Compartimos esta idea de tradición latina y tienen estas mismas aspiraciones de civilización y progreso, ‘la ilustración’ ”, explica Torres.



Según el experto, esta idea de la América Latina tiene una base en otros autores como Francisco Bilbao y Torres Caicedo en 1856, o en Benjamin Poucel, un comerciante y escritor que hizo un llamado a Francia para contrarrestar el empuje de Estados Unidos. Este “acude a la idea de latinidad y trata de mostrar que las naciones del sur del continente tienen mucho más en común con los franceses que con los estadounidenses”. Esta idea tuvo resultado factual en la intervención de Francia en México, entre 1862 y 1867, cuando temporalmente el archiduque de Austria reinó en Ciudad de México.



Aunque este concepto surgió bajo uno de sus descendientes, es clave entender que Napoleón I promovió la idea de la expansión, que fue desarrollada ideológicamente por su legado. “Estas reflexiones dan cuenta de que el origen del término surge de una visión colonialista sobre cómo los imperios y grandes potencias se reparten el mundo. América Latina como idea surge a través de la noción del ‘otro’”.



El investigador concluye: “El concepto de América Latina le funciona para encontrar una especie de vínculo identitario. Somos iguales, pero no somos lo mismo. Nos distinguimos de España, de Estados Unidos, incluso de Francia, pero al mismo tiempo compartimos muchas cosas en común”.



Tras 200 años de su muerte, el controversial Napoleón permanece no solo en la memoria del pueblo francés, sino en la construcción del mundo occidental. Hablar del emperador resulta una excusa para entender nuestros orígenes latinoamericanos identitarios, así como para reinterpretar la forma como conmemoramos la historia, una discusión que permanece vigente en la actualidad.

GABRIELA HERRERA GÓMEZ

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO