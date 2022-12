“Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la la la la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la la la la”. Este estribillo de la canción de Marc Anthony, su novio, podría resumir la actual vida de la modelo y reina paraguaya Nadia Ferreira, quien a los 23 años se siente absolutamente plena y realizada.



Su existencia fue la de una niña bendecida y con estrella que creció para convertirse en una mujer bellísima, desparpajada, pero absolutamente disciplinada, que ha forjado su carrera a pulso y con mucho esfuerzo.

De pequeña sufrió una tortícolis congénita, por lo que tuvo que ser operada con tan solo ocho meses de edad, y años después perdió parcialmente el oído, la vista y la capacidad de movilizarse. Sin embargo, nada logró derrumbarla, ya que este desafío la impulsó a seguir adelante y hoy goza de una óptima salud.



Su ejemplo de lucha, además de su belleza y carisma, la llevó a convertirse en una reconocida modelo que desfiló en grandes pasarelas como la de la Semana de la Moda de Nueva York, de Catar, México, Milán y París, y después ganó la corona como la segunda mujer más bella del universo.



Esta entrevista la contesta desde un estudio fotográfico ubicado en Bogotá, tierra tricolor que pisa por primera vez.

Un importante motivo la llevó a hacer esta travesía intercontinental: acompañar a su novio, el cantante Marc Anthony, a sus conciertos en el país. Sí, esta preciosa paraguaya se robó el corazón del salsero boricua.

​

Ferreira conoció al cantante siendo una fanática más en el año 2016, cuando el artista estaba dando uno de sus conciertos en Paraguay y se hospedaba en el Hotel Bourbon, donde la modelo hacía algunas pruebas para la Fashion Week, con apenas 16 años. Pero el destino los volvió a juntar tiempo después, cuando fue elegida primera finalista en Miss Universo 2021, hace un año.



Todo se volvió público gracias a un video de ellos dos tomados de la mano caminando por una calle de Ciudad de México, donde ella residía después del concurso. A las pocas semanas, su vida dio un giro de 180 grados, y actualmente están comprometidos en matrimonio y viven en medio de una felicidad infinita en la ciudad de Miami.

Nadia Ferreira y Marc Anthony anuncian su compromiso. Foto: Instagram: @marcanthony

A punto de cumplirse un año de su participación en Miss Universo, ¿cómo analiza lo que han sido estos meses luego de la coronación como la segunda mujer más bella del universo?

Han sido meses increíbles y espectaculares. Dios tiene planes para cada uno y todo va de maravilla en mi vida. He crecido como persona y como profesional. Me siento supersatisfecha y feliz por todo lo que he logrado en el 2022 y emocionada por comenzar un nuevo capítulo en mi vida.

¿Qué significó para usted este título y cuánto le cambió la vida?

Significó muchos cambios y desafíos, fue un gran compromiso conmigo misma, con mi país y con todos los latinos que estuve representando en Miss Universo. También fueron meses de mucho aprendizaje, concentración, confianza y entrega para cumplir este sueño.



Es una mujer muy espiritual, ¿cómo cultiva su interior?

Siempre he considerado que lo que hay en el interior de las personas se refleja en su exterior y lo más importante es lo que somos como seres humanos. Para cultivar mi interior me conecto con Dios por medio de la oración, cuido mis pensamientos y emociones, me dispongo a escuchar, aprender y crecer cada día, atendiendo a mis valores y principios.

¿Qué fue lo más retador de no haberse llevado esa corona de Miss Universo que todos veíamos puesta en su cabeza?

Nadia Ferreira y su muñeca. Foto: Instagram: @grace_panisara

No lo he visto como algo retador; por el contrario, me siento muy satisfecha con los resultados obtenidos y, como siempre lo he dicho, los planes de Dios son perfectos y sin duda han pasado cosas en mi vida que no cambiaría por nada ni nadie en el mundo. Creo que, teniendo la responsabilidad de ser Miss Universo, probablemente las cosas no se estarían dando de esta manera. Hoy me siento inmensamente bendecida al verme comprometida, feliz y con ganas de seguir creciendo a nivel profesional.

¿Qué fue lo más lindo de haber puesto a Paraguay en la escena mundial?

Uno de los objetivos que me propuse al presentarme al certamen de Miss Universo fue dar a conocer al mundo las costumbres y la cultura de mi país. Me sentí muy orgullosa de poder lograr este objetivo.

Hoy en día, ¿cómo describe su hoy?

Increíble, me siento muy feliz, agradecida con la vida y con Dios por tantas bendiciones.

¿Cómo vive este día a día al lado de una estrella de talla mundial como lo es Marc Anthony?

Normal, feliz y enamorada, como viven todas las personas sus relaciones

¿Sueña con tener hijos con él? ¿Qué tipo de madre cree que sería?

Me encantaría tener una familia numerosa, educar a mis hijos, darles mucho amor y enseñarles los principios y los valores que mi madre me enseñó a mí.



¿Cómo vislumbra su futuro?

Me veo como una mujer emprendedora, líder, portavoz y con una familia numerosa.

¿Qué le gusta hacer cuando nadie la ve?

Me gusta orar para conectarme con Dios.

¿Cuál es ese círculo cercano que la abraza?

Mi pareja y mi familia.

¿Cómo se sintió visitando Colombia?, ¿le gustó?

Me encantó la cultura, la calidez de las personas, la comida, el clima y sentirme como en casa. Lo más importante es que todo colombiano es paraguayo y todo paraguayo es colombiano. Yo siento que somos uno solo.

¿Cuál es su canción favorita de Marc Anthony?

Mi canción favorita es 'Mala'.

¿Qué planes tiene para cerrar este año?

Pasar las fiestas de fin de año en familia para mí siempre ha sido una tradición. Este año celebraré con mi prometido y algunos miembros de nuestras familias.

¿Un sueño por cumplir?

Mi sueño es cantar.

¿Junto a Marc Anthony?

Claro que sí.

¿Qué se dice hoy en día cuando se mira al espejo?

Todos los días al mirarme al espejo tengo pensamientos positivos, declaro que va a ser un gran día, que voy a conquistar todos mis sueños, a cumplir todas mis metas y que con trabajo y persistencia puedo lograr todo lo que me propongo.

Fotos: Luis Egurrola.

Producción y styling: Jorge Malavé.

Maquillaje y pelo: Lety González

SANDRA PAOLA REAL M.

Directora de la revista ‘ALÓ’