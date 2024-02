'Zorra', polémica canción española en Eurovisión, es una de las más virales del mundo

La canción 'Zorra', interpretada por el dúo Nebulossa y seleccionada para representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2024, se posicionó como la tercera canción más viral a nivel mundial en Spotify.



Este logro se destaca en la clasificación de Spotify que registra las canciones que están generando mayor sensación, ya sea por su notable aumento de reproducciones, su frecuente compartición o el crecimiento de su audiencia.

Es importante señalar que son escasas las ocasiones en las que canciones de origen español logran colarse en esta lista de eventos musicales emergentes. En esta ocasión, 'Zorra' se sitúa sólo por debajo de 'Praise Jah In The Moonlight' de YG Marley y 'Home' de Good Neighbours.



Este notable incremento en la atención mediática hacia la canción coincide con la presentación por parte de la radiotelevisión pública española (RTVE) de la traducción oficial al inglés de la letra, utilizando el término 'Vixen' como equivalente al título de la canción.



El primer verso de la canción, "Sé que para ti sólo soy una zorra" ahora se presenta en inglés como "I know I'm just a vixen to you". Esta composición, que se alzó con la victoria en el Benidorm Fest 2024, obtuvo así el derecho de representar a España en el Festival de Eurovisión que se llevará a cabo el próximo mes de mayo en Malmö, Suecia.

María Bas, integrante del dúo Nebulossa, compartió su perspectiva sobre el tema con 'EFE': "Me he sentido muchas veces marginada y maltratada, y esa palabra ha estado presente en mi vida durante mucho tiempo, hasta que decidí empoderarme y expresar todo lo que llevaba dentro".



La elección de 'Zorra' como canción representante generó algunas preocupaciones respecto a si la Unión Europea de Radiodifusión (EBU), entidad organizadora de Eurovisión, podría exigir modificaciones en la letra debido a su potencial contenido ofensivo.



Sin embargo, la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, aclaró que la RAE define claramente 'zorra' como la hembra del zorro, y que la canción fue considerada apta para participar en el concurso de Eurovisión, dadas las diferentes interpretaciones y el contexto de la letra.

Finalmente, RTVE y el equipo de Nebulossa optaron por utilizar el término 'vixen' como traducción de 'zorra', considerando su significado en inglés, que además de referirse a la hembra del zorro, puede tener connotaciones negativas aplicadas específicamente a las mujeres, según diversos diccionarios como el de Cambridge, que la define como una "mujer desagradable", y otros que la equiparan con términos como "arpía o víbora".

