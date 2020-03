Zion da parte de tranquilidad: 'Fue un desgaste físico, estrés'

"Es una enseñanza, no vamos a parar de trabajar, tenemos un show súper lindo, hemos hecho música con el corazón y seguimos", dijo Zion, del dueto Zion & Lennox.

De este modo, Zion les habló a sus seguidores luego de que en la madrugada de este 4 de marzo fue llevado a un hospital de Ciudad de México, tras sentirse mal en el avión en el que viajaban el dueto y su equipo.



Muchos fueron los rumores que se publicaron, desde que podía tener coronavirus hasta que había sufrido un derrame. "No podía respirar ni caminar, los médicos me hicieron muchas preguntas y me aislaron, pensando que era coronavirus, pues en las últimas dos semanas hemos estado viajando a sitios altos y bajos, pero la verdad es que era agotamiento físico, estrés, y ahora les puedo decir que hay Zion para mucho tiempo, para rato", comentó el artista.



Mientras era revisado en el hospital, su compañero de fórmula pidió oraciones a través de las redes sociales y de inmediato sus seguidores se pusieron a la tarea de estar pendientes de la salud de su ídolo.



En los próximo días, Zion & Lennox iniciarán una larga gira por Estados Unidos.