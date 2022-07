Los colombianos podrán cantar a todo pulmón 'La Maldita Primavera' este próximo sábado 20 de agosto cuando se suba al escenario del Centro de Eventos Autopista Norte la cantante mexicana Yuri.



Pero Yuri no vendrá sola, su voz se unirá al ‘Inesperado Tour’ de Pandora y Flans. Serán seis voces las que subirán a tarima en el Centro de Eventos Autopista Norte de Bogotá.



La noche del 20 de agosto será mágica para los amantes de la música latinoamericana de los años 80’s que recordarán éxitos de la música de plancha como: 'Soy Libre', 'Obsesiones', 'Espejos del Alma', 'Huellas', 'No Controles', 'Me Vas a Extrañar' y 'Cómo Te Va Mi Amor', entre otros.



Boletería

Para este concierto habrá cuatro niveles de palcos y uno de gradería. El no podrá superar los 1.540 asistentes por localidad, distribuidos así:



Palcos Plancha platino: 1.540

Palcos Plancha VIP: 820

Palcos Plancha Vapor: 1.540

Palcos mesa de planchar: 660

Gradería Lavandería: 1.500



La adquisición de la boletería se podrá hacer a través de la página eticket.co. y los precios inician desde los $190.000 hasta los $490.000, en las localidades de palcos y en gradería cuestan $135.000.

