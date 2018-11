Yuri trae de nuevo 'La maldita primavera' a Bogotá 

La música de La maldita primavera está tan asociada con Yuri en el mundo hispano que pocos recuerdan que la canción original, en italiano, había sido lanzada antes en el Festival de San Remo (1981). Ese mismo año llegó a México para convertir a la vocalista nacida en Veracruz en una estrella internacional.

“En ese momento –recordó la artista–, la canción italiana estaba por todos lados. Llegaba mucho material a México y mis productores, que eran españoles, decidieron que yo la grabara. Me enteré de que era un cover después, cuando ya era un éxito. Marcó mi carrera internacionalmente. También grabé otras canciones italianas como Te amo, te amo o El amor ya no se toca”.



Ahora, 37 años después, con un arreglo musical nuevo, Yuri trae a Bogotá esa canción y otros éxitos suyos, en un concierto que ella describe como muy parecido al que ambientó su DVD más reciente, titulado Primera fila.



“En ese show me acompañaron muchos artistas, Pandora, Mijares, Carlos Vives –con él hicimos un homenaje a Juan Gabriel–, describió la cantante. Se renovaron canciones como Te amo, te amo o La maldita primavera. Será un espectáculo muy padre”.

¿Qué extraña de los 80?



Me gustaba mucho hacer promoción. A los artistas jóvenes casi no les gusta. Fui famosa desde los 15 años y me pegaba mis jornadas de promoción. Salía de la casa y volvía casi al mes y medio, después de pasar por España y Suramérica. Era también más fácil hacer duetos.



¿Por qué?

Si no tienes diez millones de seguidores, los millennials te tratan como si te hicieran un favor. Es feo porque si haces un dueto, lo haces por compañerismo, por gusto. Todos tenemos una carrera, para mí era más fácil hacer duetos en mi época. La gente nueva pone muchos peros.



Sin embargo, hicimos varios con artistas como Matisse, por ejemplo, y el grupo empieza a conocerse en Latinoamérica. Grabamos Cómo le hacemos, una canción nueva. Otra novedad fue Perdón.

¿Cómo la escogió?



Era un regreso a la música que me dio un respeto, a esas baladas que llevaron adelante mi carrera, del corte de ¿Es ella más que yo? Quise ajustar ese estilo a algo nuevo. Esta canción habla de una mujer empoderada que no va a rogar que no la dejen, sino que le cuenta a un hombre por qué ya no está en su vida y sigue adelante. Me gustó porque no es una letra común. Normalmente, las mujeres somos las rogonas, pero ahora estamos tomando otro papel. En esta canción, ella dice: ‘Perdón, porque ya no te quiero, ya te olvidé’.



Usted regresó a sus canciones, menos a una, después de un alto en su carrera...



Me retiré por cinco años. La carrera de un artista trae soledad, mucho alcohol y mucha droga. Pocos tienen el valor de hablar de eso. A mí, la fama me trajo soledad y cosas que no ayudaban. Así que decidí retirarme y buscar a Dios. Lo busqué de muchas maneras, en muchas filosofías, y ninguna me funcionaba.



Al final me dije: ‘No puedo seguir como artista si no soy feliz’. Así que paré y me fui a cantar música cristiana. Entonces decidí que habría canciones, que no cantaría más. Las demás siguen porque los cristianos también tenemos amor y desamor, somos gente terrenal. No es que te acerques a Dios y te salgan alas o levites. Pero había una canción, Me tienes que querer, en la que una mujer le pide a un hombre que deje a su mujer. No la volví a poner en mi repertorio.

¿Cómo surgió el dueto con Carlos Vives?



A Carlos lo conozco desde que éramos jóvenes los dos y estábamos en Puerto Rico haciendo promoción: él, de una telenovela y yo, de un disco. Nos hicieron una entrevista juntos. Desde entonces nos hemos encontrado varias veces.



Él es costeño, yo también soy costeña, nací en Veracruz. La música costeña tiene un ritmo distintivo. Y además, siempre quise cantar un vallenato. Le dije a la compañía (Sony) que quería cantar con él, y lo contactaron.



Juan Gabriel había muerto hacía cuatro meses, y tanto Carlos Vives como yo habíamos tenido la suerte de cantar con él. Me dijo: ‘¿Por qué no hacemos un vallenato con la música de Juan Gabriel?’. Así salió la versión de No tengo dinero.



Usted también actuó en telenovelas. ¿Qué pasó?

La actuación me gustó mucho. Hice una novela, Volver a empezar, en la que actué con Chayanne. Obviamente, no tenía vida, porque los fines de semana salía a hacer conciertos y el resto del tiempo estaba grabando. A veces iba al hospital a que me inyectaran vitaminas. Me volvieron a llamar tres o cuatro veces para otras producciones, pero no podía hacerlo todas las veces, porque tenía mucho trabajo. También fui conductora de un programa. Entonces, pues, ni modo, no hice más. Y después me casé.



Necesitaba tiempo para su casa...



Sí, pero también la pensé porque se habla tanto de las parejas de la ficción, que los actores están tanto tiempo juntos y se comparte más con el otro actor que con la familia. Y yo entraba a Volver a empezar a las 7 a. m. y salía a las 2 a. m., dormía cuatro horas. Ya es mucho amor al arte. Y al estar todos los días con alguien, pues uno no es de palo.



Así que decidí no meterme en camisa de once varas, porque uno es débil y acepto que soy coqueta. Me dije: ‘No voy a botar por la borda mi matrimonio tan bonito por una actuación’. Porque esos besos no son de mentira, no estás actuando para nada. Un beso se siente. Podrás sentir cosas feas o bonitas, pero se siente. Y a mí me pusieron a Chayanne, a besuquearlo casi un año y dos meses. ¡Jelou!, no te puedo decir que no sentí nada.

