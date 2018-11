Este viernes se lanza ‘Manigua’, de Yuri Buenaventura y la Sinfónica

“La manigua es la zona de la jungla adonde el hombre no puede acceder. Esa manigua encierra desde el origen de la creación misma, la energía principal de la humanidad... ¡la vida! Mis composiciones vienen de allí exactamente, del mito que vive en la manigua, esa flor delicada y luminosa que ‘satelita’ nuestra existencia”.

Así define Yuri Buenaventura su nuevo álbum, Manigua, que se lanza este viernes al mercado y en el cual canta acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.



Son 15 canciones: 'Vuelo', 'No estoy contigo', 'El guerrero', 'Como la manigua', 'Mi patria', 'Dónde estás', 'Ne me quitte pas', 'Banano de Urabá', 'Guajiro del monte', 'Amor eterno', 'Salsa', 'La quiero a morir', 'Vagabundo', 'Ho capito che ti amo' y 'No lo puedo recordar'.

Todos los temas tienen el sentimiento pleno de Yuri Buenaventura, el intérprete nacido en Buenaventura, hijo de un pescador, que un día se fue a París –donde empezó a cantar y se ha convertido en un referente de la salsa y el jazz– y también de su recorrido por otras músicas. Es el director artístico y musical de la producción.

La codirección es del maestro belga Paul Dury, y también participan José Aguirre Ocampo y Juan Andrés Otálora.



La mezcla se hizo en Argentina y estuvo a cargo de Eduardo Bergallo, quien ha trabajado con Gustavo Cerati y Natalia Lafourcade, entre otros artistas.

La producción, ha dicho Buenaventura, “es el fruto de 30 años de trabajo en la música, donde se les da importancia a los tambores del Pacífico y del Atlántico, y aparecen elementos de la música negra de este continente, así como el lirismo que desembarcó en América en el siglo XVII”.



Doce de las canciones son de autoría de Buenaventura, a excepción de 'Ne me quitte pas', 'Ho capito che ti amo' y 'La quiero a morir'.



El álbum fue grabado en julio pasado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y contó con el apoyo del Ministerio de Cultura y la participación de 120 músicos.



El disco compacto sale a la venta en 30 supermercados Carulla de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Pereira y Manizales, y tiene un costo de 14.900 pesos. También se puede adquirir con puntos de la tarjeta de esta entidad. A partir del 30 de noviembre estará en las plataformas digitales.



