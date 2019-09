Yuri Buenaventura quiere unir las dos costas con su música

“Siempre sueño con esa unión de las dos costas y entender qué somos, porque nuestras costas Pacífica y Atlántica se miran como distantes, nunca hemos podido hablarnos, y resulta que tenemos la misma historia negra y africana, y de indígenas”, dice Yuri Buenaventura, cantante nacido en Buenaventura.

Por eso tiene tantas ganas de hacer su concierto en Mompox este 7 de septiembre, en el Festival de Jazz de esta población de Bolívar.



Buenaventura tiene un camino importante en este género, pues ha participado en grandes festivales del mundo con su grupo, en los que “he sentido la presencia de la diáspora africana, de la improvisación de los músicos de Martinica, Cuba, Puerto Rico y Panamá, con los sonidos de Danilo Pérez, Michel Camilo, Paquito D’Rivera, el jazz de los Estados Unidos (...)”.



También, ha encontrado la hermandad total del jazz con las músicas del mundo, y con la salsa y otros géneros. “Entonces, los festivales, en otros países o aquí, son importantes por los diálogos, porque el público puede observar ese diálogo. El mismo día que yo me presento en Mompox está la Orquesta Aragón, por ejemplo, y ahí hay cosas para conversar con ellos, que tienen tantos años en la música”, manifiesta.

Buenaventura tiene un camino importante en este género, pues ha participado en grandes festivales del mundo con su grupo

Buenaventura, además, fue nombrado padrino del festival. “Yo no conozco Mompox, pero es una escala importante del bicentenario; sin Mompox no se hubiera podido lograr la independencia. Tampoco sin esos poderes de la gente de Boyacá y del pueblo llanero. Menos sin las mujeres. Sin todo esto, no existiríamos como sociedad, tendríamos otros destinos”, dice.



Y en Mompox cantará una versión de Momposina, del maestro José Barros, tema al que le hizo unos arreglos especiales. “Estaré en un pueblo con la musicalidad especial que le da el río, porque eso es otra cosa. Yo que he oído cantar las piedras de los ríos, que asisto a los festivales de las cantadoras de río del Pacífico, pienso que estas corrientes son la conexión de los pueblos con el mundo; por ahí pasa y se va todo”, agrega.



Entonces, espera ser digno de Mompox. “Es un pueblo metido en ese río que dice ‘estamos aquí, aquí hay jazz, cultura, diálogo’. Claro, no es fácil llegar, pero ahí es donde debe actuar la economía naranja, invitando más marcas y empresas a que apoyen”, afirma.



“Es muy importante valorar el emprendimiento cultural. Así como la gente va al Petronio Álvarez en Cali, cuya convocatoria fue impresionante este año. De hecho, la ciudadela Alberto Galindo ya se quedó chiquita y es necesario decirle al Estado que se necesita otro espacio para el festival”.

Es un pueblo metido en ese río que dice 'estamos aquí, aquí hay jazz, cultura, diálogo'. Claro, no es fácil llegar, pero ahí es donde debe actuar la economía naranja

De ahí que valore el esfuerzo que hace el festival momposino llevando a tantos artistas con sus equipos y sus músicos, que deben llegar en avión a este lugar que es patrimonio de la humanidad, según declaratoria de la Unesco.



“Yo he participado en encuentros con 40 artistas en una noche, buses llenos de músicos, y eso me ha enseñado que los latinos no debemos tener miedo. Por eso valoro más este tipo de festivales ahora que estoy como dando la vuelta con mi carrera y estando más en mi país”.



Y como es tan buen conversador, en la música es lo mismo. “Hay que darles espacio a los solos, a los trombonistas, a la descarga y a la improvisación. Tenemos muchos géneros para hacerlo”, comenta Buenaventura mientras espera ser digno de Mompox, su río y sus gentes.

¿Dónde y cuándo?

Festival de Jazz de Mompox.



6 de septiembre: concierto inaugural con el Coro Gospel de Unibac, María Villarroya, Pulcinella, Fonseca, Eddy Herrera y Juan Carlos Coronel.



7 de septiembre: Alfredo de la Fe y la Orquesta Sinfónica de Bolívar, Óscar Acevedo, Tony Boyd Cannon, la orquesta Aragón de Cuba y Yuri Buenaventura.

Informes: www.santacruzdemompos- bolivar.gov.co

