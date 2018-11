Youtube estrenará el largometraje 'Maluma: el arte de soñar'

Cuando Maluma (Juan Luis Londoño) podía ir tranquilamente -sin asedios- por los centros comerciales y aún cuando siendo ya artista hacía conciertos pequeños, ya estaba en el ojo de productores como Sergio Pizzolante, productor televisivo que ha estado detrás de espacios como 'Latin American Idol' (canal Sony), 'Fashion Police' México, en el canal E! o de la biopic 'Nicky Jam: El ganador', emitida por Netflix.

Así que Pizzolante, consciente del potencial del cantante colombiano, empezó a trabajar en su entonces temprana carrera musical, siguiéndolo, en busca del lado más humano del artista paisa.



El rodaje -que aún tiene escenas pendientes- se hizo a lo largo de tres años, justo en los que Maluma pasó de ser un artista local con todo por demostrar a un ídolo internacional que se codea con Madonna, es perseguido por las marcas de moda y llena conciertos de 40.000 personas.



Así se dio forma al largometraje 'Maluma: el arte de soñar', con Pizzolante ocmo productor ejecutivo, que se verá a través de YouTube, plataforma de la que será una de sus primeras producciones en español.



Citado por el diario El Universal de México, Pizzolante relató. "Cuando iniciamos sus conciertos (los de Maluma) eran para 3 mil o 4 mil personas, ahora hace sold out de 40 mil. No tuvimos suerte, vimos el artista global que iba a ser".

Maluma en los Latin American Music Awards, en octubre pasado. Foto: Rich Fury / AFP

Todo lo que hizo Maluma en estos decisivos años, el antes y después de su éxito internacional 'Felices los 4', su paso por países de Europa, América Latina y Estados Unidos quedaron documentados.



El artista, que actualmente está nominado al Grammy Latino en la categoría de Mejor álbum vocal contemporáneo, por su álbum 'F.A.M.E', protagonizará un filme cuyo título da cuenta de sueños artísticos cumplidos, aunque, según lo dijo en entrevista reciente con EL TIEMPO, aún tiene sueños por cumplir, como por ejemplo, hacer un dueto con Justin Timberlake o "impulsar a otros artistas a través de una compañía independiente".

