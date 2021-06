'Yonagui', lo nuevo de Bad Bunny

El artista urbano puertorriqueño Bad Bunny lanzó su nuevo sencillo, Yonagui, que, asegura, "tiene un toque de baile suave", según dijo en una entrevista con Apple Music.

El artista había lanzado el pasado 28 de mayo su tema 100 Millones, junto a su compatriota puertorriqueño y colega Luar La L.



En la entrevista, Bad Bunny indicó que Yonaguni, tema que escribió hace tres semanas, no sigue la misma línea de 100 Millones, pero está convencido de que a sus seguidores les gustará también. La canción tiene palabras en japonés.



"Es un balance que la gente aceptará. Es lo que la gente quiere. Pero esa es la idea, tener un balance, y darle a la gente lo que quiere escuchar, desde el puro fuego de la calle, pero también lo tranquilo, el ritmo cadencioso para bailar y disfrutar del verano", detalló.



"Cuando lo grabamos, supimos que sería mágico. Algunos de mis sentimientos no sé cómo explicarlos, pero hay algo dulce dentro de ellos. Fue, además, la primera vez que hacía algo similar en mucho tiempo. Es una canción que tiene un toque de baile suave", puntualizó.



Bad Bunny presenta estas dos canciones a pesar de que no tenía planificado publicar música este año, según admitió en la entrevista.



EFE