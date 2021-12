“No te quiero más en mi vida”, le dijo Yolanda Ruiz al despertador cuando le sonó en la madrugada de este 6 de diciembre, su último día como directora de Noticias de RCN Radio, cargo que ejerció desde el 2012.

De sus 36 años de carrera, contó, lleva 20 madrugando, más de la mitad. “Como dije, aunque no descarto nada y seguiré en el periodismo, como analista, como comentarista, con lo que llegue porque aún no hay nada, es hora de que asuma alguien más joven tener la responsabilidad inmensa de dirigir un equipo”, afirmó.



“Creo en el relevo generacional y es bueno que sean los jóvenes quienes asuman los cargos de dirección. Los jóvenes retan, cambian paradigmas, no siguen dogmas por principio y eso necesita el mundo para avanzar. Los que llevamos tiempo podemos ayudar, orientar, reflexionar, caminar a su lado, pero no ser obstáculo en las transformaciones”, dijo en su despedida en la emisora, un documento que leyó con la sencillez que la caracteriza y también con su gran voz de radio.



Agregó que quería una vida "más suave, un descanso y ver qué puertas se abren”. Por lo pronto, agregó, seguirá con su columna de El Espectador y en el consultorio ético de la Fundación Gabo.



Periodista de la Universidad Externado, Yolanda Ruiz nació en Pasto en 1964. Su paso por el periodismo ha estado lleno de reconocimientos. Fue galardonada con el premio Simón Bolívar en 1987 y 2008, entre otros.



Su comienzo fue en RCN Radio y también estuvo en Todelar, Caracol Radio, Revista Cromos, el desaparecido Noticiero Nacional y en En vivo. Fue directora de noticias de Caracol Televisión.

Los que llevamos tiempo podemos ayudar, orientar, reflexionar, caminar a su lado, pero no ser obstáculo en las transformaciones FACEBOOK

TWITTER

(Tal vez quiera leer: Andrés Calamaro: El rock y su ‘Brutal honestidad’)



Y dice, con pesar, que “desde el día uno hasta el último tuve que contar hechos violentos, unos más que otros, con esa desazón que producen y tratando de entender por qué sucedían”.



Pero, en su opinión, “particularmente, los más retadores fueron los cubrimientos electorales y desde la dirección mucho más. El papel de los medios es crucial para garantizar los derechos democráticos y dar resultados es una responsabilidad muy grande. También, los temas de género, recordando que empezando mi carrera vi el cadáver de una joven de 16 años asesinada y eso me golpeó mucho. Además, entender el porqué de esta guerra, con su violencia impactándome a impactándonos, y los dramas ocultos de la gente de este país, historias que debía contar para darles voz a quienes no tienen voz”.



Este 6 de diciembre, sus compañeros de RCN Radio improvisaron cartelones de agradecimiento colgados en la sala de redacción a la que llegó sin que amaneciera. Y en las redes sociales tuvo muchos mensajes de seguidores que le dijeron que su mesura a la hora de informar, sus explicaciones, su buen juicio, los llevaron a entender de otra manera lo que estaba pasando.

Facebook Twitter Linkedin

Yolanda Ruiz ha ganado tres veces el Premio Simón Bolívar de Periodismo. Se define como conciliadora y dice que sueña con dedicarse a escribir. Foto: Santiago Salazar

(Le puede interesar: ‘Busco que ese término ‘líder social’ no nos sea tan lejano’: Diana Pardo)



“Los periodistas no nos debemos a nadie distinto que a la comunidad. No a los poderes ni a los gobiernos, ni a los dueños. Nos debemos a la sociedad. Por eso debemos hacer un trabajo responsable. He insistido mucho en lo que pasa con el medioambiente, en luchar contra los siglos de inequiedad de género y de injusticia social, en la batalla contra la corrupción, contra la banalidad. Hay que entender antes de contar, tener contexto. Ese es el servicio público. Nosotros somos el veedor de todos los poderes”.

Los periodistas no nos debemos a nadie distinto que a la comunidad FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, su día uno en esta carrera fue difícil. “Lo recuerdo perfectamente. Sentí, como en esta despedida, muchas mariposas en la barriga. Llegué a RCN Radio en 1985, a hacer mis prácticas, porque esta cadena me dio la oportunidad. Estaba muy asustada y no tenía claro cómo era trabajar en una redacción. Me senté y me sentí perdida y desamparada. Los colegas que me dieron la mano me hicieron entender que no me había equivocado, pero que había que trabajar duro. Por eso admiro tanto a los periodistas que salen a la calle, pasan largas horas esperando la fuente, que montan en burro y chalupa para llegar a la noticia. Eso fue lo que yo aprendí”.



Por lo pronto se dedicará “a los humanos que me acompañan y a mis animales: cuatro perros y una gata. Estaré rodeada de los amores de mi vida, mi familia, que me ha respaldado. Y con un agradecimiento infinito a mi mamá. Soy lo que soy por ella”.

Más noticias de Cultura