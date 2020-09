Yolanda Reyes ganó el XVI Premio Iberoamericano SM de Literatura LIJ

La colombiana Yolanda Reyes fue reconocida este lunes con el XVI Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, uno de los más prestigiosos en esa categoría en lengua española.



"La escritora colombiana fue reconocida por la versatilidad de su obra y por su trayectoria caracterizada por una literatura profundamente humana", informó la Editorial SM.

Reyes, fundadora de la librería y centro de lectura infantil Espantapájaros, es una de las escritoras más destacadas en el campo de la literatura infantil, cuya obra abarca e ensayo, el cuento y la novela; pero también las facetas de editora, promotora de lecturas, librera, bibliotecaria y conferencista.

De esta manera, Reyes se une a otros dos colombianos que han recibido este galardón: Gloria Cecilia Díaz, en 2006, e Ivar Da Coll, en 2014.



El jurado, que escogió el nombre de Reyes de manera unánime, estuvo conformado por: Carola Martínez, representante del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc); Cutzi Quezada, en representación de IBBY México; Enrique Lepe, representante de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI); Mónica Volonteri, representante de Fundación SM, y Rodrigo Morlesin, en nombre de la Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).



En su acta, ellos destacaron “la versatilidad de su obra”, además que “su literatura es profundamente humana, pues es espejo reflejo de su realidad”.



Reyes, quien nació en Bucaramanga, es una consagrada investigadora en pedagogía de la lectura desde la primera infancia, un tema sobre el cual ha publicado ensayos y dictado conferencias en seminarios nacionales e internacionales. Es asesora, también, de diversas organizaciones nacionales e internacionales en el diseño de programas y lineamientos sobre políticas de infancia, lectura y literatura.



Además, es columnista de EL TIEMPO y obtuvo Mención Especial en el Premio Simón Bolívar de Periodismo, 2009.



En esta edición, este galardón recibió once candidaturas de ocho países de Iberoamérica (Argentina, Honduras, Brasil, Colombia, Cuba, México, Chile y Uruguay).



La ganadora, quien recibirá 30 mil dólares -unos 116 millones de pesos- como premio, fue postulada por Fundalectura, sección colombiana del International Board on Books for Young People (IBBY), que tiene el propósito de contribuir al desarrollo social y cultural de Colombia.



Entre los escritores que han sido reconocidos antes con este galardón, se encuentran Juan Farias (España, 2005); Montserrat del Amo y Gil (España, 2007); Bartolomeu Campos de Queirós (Brasil, 2008); María Teresa Andruetto (Argentina, 2009); Laura Devetach (Argentina, 2010); Agustín Fernández Paz (España, 2011); Ana María Machado (Brasil, 2012); Jordi Sierra i Fabra (España, 2013); Antonio Malpica (México, 2015); María Cristina Ramos (Argentina, 2016); Marina Colasanti (Brasil, 2017); Graciela Montes (Argentina, 2018) y María Baranda (México, 2019).



