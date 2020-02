‘Yo tengo un sueño’, la proeza de Martin Luther King

Nacido como Michael King en Atlanta, Georgia, el 15 de enero de 1929, Martin Luther King dedicó su vida a predicar y fue un reconocido pastor estadounidense de la iglesia bautista.

Desarrolló una labor crucial en su país al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses y fue activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general.



Llevó a cabo movilizaciones que pretendían acabar con la segregación y la discriminación racial a través de formas no violentas y por su trabajo recibió el Premio Nobel de la Paz en 1964.



Cada una de las acciones realizadas lo convirtieron en uno de los personajes más importantes del siglo XX.



Durante toda su vida, este superhéroe no toleró el maltrato que recibían en su país los afroestadounidenses, por lo que sus acciones empezaron cuando era muy joven.

Las diversas actividades que lideró fueron pacíficas y lograron, entre otros, la no discriminación, la no humillación y tener derechos civiles y laborales básicos que no se recibían por el color de piel.



Algunas de sus acciones más recordadas son: el boicot de autobuses en Montgomery, en 1955; su apoyo a la fundación de la Southern Christian Leadership Conference (SCLC), en 1957 (de la que sería su primer presidente), y el liderazgo de la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad, en 1963, al final de la cual pronunciaría su famoso discurso ‘I Have a Dream’ (‘Yo tengo un sueño’), que se extendió por todo el país, generó conciencia pública y lo consolidó como uno de los más grandes oradores de la historia estadounidense.



Lastimosamente, Martin Luther King fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis (Tennessee).



Conociendo su historia, los niños podrán aprender la importancia de saber que siempre se podrán cumplir los sueños.

