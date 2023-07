Yma Súmac, la última princesa inca descendiente de Atahualpa, conquistó Hollywood con su voz que abarcaba casi 5 octavas; actuó junto a Charlton Heston y Edith Piaf; fue una de las primeras latinas en presentarse en Broadway; se dice que el mismísimo Frank Sinatra fue alguna vez su telonero.



A pesar de residir en Estados Unidos fue tratada como la realeza en la Unión Soviética, donde cantó para casi 20 millones de personas en plena Guerra Fría. Fue la más grande exponente del movimiento musical exótica. Su extraordinaria voz, que entrenó imitando el trinar de las aves, fue una de las mejores en toda la historia del canto; hipnotizaba al público con su interpretación que recreaba epifanías selváticas y antediluvianas. Como ella no ha nacido nadie.

El inicio de una leyenda

Mucho se ha dicho de Yma Súmac, que no era peruana y que su verdadero nombre era ‘Amy Camus’ (Yma Súmac al revés); que el mismísimo Frank Sinatra fue alguna vez su telonero; que no quería a su patria porque había aceptado la nacionalidad estadounidense; que era descendiente directa de Atahualpa, entre muchos otros rumores.



Lo cierto es que Zoila Emperatriz Chávarri Castillo, más conocida por su nombre artístico de Yma Súmac (‘¡Qué linda!’ en quechua), nació el 13 de septiembre de 1922 en Callao (Perú), convirtiéndose en la menor de cinco hermanos.



En mayo de 1946, el cónsul general del Perú declaró: "Por la presente certifico que a mi leal saber y entender, y de acuerdo con las afirmaciones de las autoridades sobre la historia de los incas y sobre la historia del Perú en general, cuyos nombres serán proporcionados a pedido, Imma Sumack es descendiente del Inca Atahualpa siendo su madre Emilia Atahualpa, descendiente directa del último emperador del Perú”.



Esta afirmación pareció legitimar, en primera medida, aquel personaje cubierto de misterio que había creado ella misma, aunque en los registros civiles de su madre nunca figuró el apellido de Atahualpa. No obstante, Yma Súmac se convirtió en una princesa tácita, proclamada por el mundo que, embelesado por su talento divino, adoptó el título como una perogrullada.



Súmac desde muy pequeña mostró su ineludible talento para el canto. Con un registro vocal alucinante, que abarcaba 5 octavas, la peruana hipnotizaba al público: disparaba staccatos con la precisión de una flauta; se movía entre las escalas con la naturalidad de un theremín; aullaba, bramaba y hasta trinaba como las aves. No había nada como escucharla.



Dejaba perplejos a los más escépticos, y alelados a los que se entregaban por completo a su fascinación. Todos la querían en su territorio; así fue como visitó toda América Latina, desde Argentina, Brasil, México e incluso Colombia.

Su fama también mostró la imagen bella de Colombia. Foto: Damon Devine / Official Yma Sumac Archives

Comenzó interpretando ritmos tradicionales del Perú con su esposo, Moisés Vivanco, y poco a poco se atrevió a mezclar el folclore andino con el jazz, el mambo, la ópera e incluso el rock. Osadía que el purismo musical de su país no le perdonaría hasta casi al final de su vida.



Sin embargo, ese atrevimiento la llevó a los Estados Unidos a los 23 años. Allí la peruana logró cautivar con sus atavíos exóticos al sello discográfico Capitol Records firmando un contrato y posteriormente lanzando su primer álbum: ‘Voice of the Xtabay’.



A partir de entonces, la ñusta (princesa del imperio inca), conquistó Hollywood: no sólo lanzó alrededor de siete discos durante sus 60 años de carrera artística, sino que llegó a cantar en Broadway y compartió la pantalla grande con artistas como Charlton Heston y Edith Piaf.



¡Pero la fama de Yma fue omnipresente! Según Damon Devine, su último asistente personal, fue la primera cantante de cualquier género en realizar conciertos en todos los rincones del mundo.



En 1960 fue invitada a la entonces Unión Soviética y su estadía fue todo un acontecimiento: hombres, mujeres, niños, todos querían experimentar esas epifanías selváticas que llevaban a los ‘héroes de guerra’ a arrancarse sus medallas y tirarlas a sus pies.



Así terminó por hacer una masiva gira de seis meses por países como Rusia, Estonia, Armenia, Kazajstán, Rumanía, Polonia, entre otros, donde tocó para 30 millones de personas, presentándose incluso para el mismísimo Nikita Khrushchev.



“En Rusia fue tratada como la realeza. Allí la adoraban. Se suponía que solo actuaría allí durante dos semanas ¡y se quedó seis meses!”, apunta Damon Devine.



Su música, que parecía datar de épocas antediluvianas, su voz insondable y su figura casi mitológica le merecieron, entre muchos honores, ganar una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, siendo la primera en obtener dicho reconocimiento para su país natal.

Una voz para la eternidad

Yma Súmac nació en Perú, en septiembre de 1922, y murió en Estados Unidos, en noviembre de 2008. Foto: Damon Devine / Official Yma Sumac Archives

La gran soprano peruana regresó finalmente a Los Ángeles en 1962, allí tuvo que enfrentar el hecho de que los gustos musicales habían cambiado radicalmente, con la llegada y popularización del rock and roll. A pesar de esto, siguió presentándose en diferentes eventos alrededor del mundo.



En 1972 lanzó su último álbum oficial titulado ‘Miracles’, producido por Les Baxter, el cual se volvió una producción de culto, casi de manera inmediata, para los coleccionistas. De 1976 a 1984 decidió semiretirarse de los reflectores y se dedicó a componer música, ¡por primera vez vivía una vida muy normal!



Tuvo un regreso exitoso en 1987 cuando realizó giras por Estados Unidos, Europa y Canadá, en las cuales muchos jóvenes la redescubrieron y la adoptaron como una musa; rápidamente se convirtió en un símbolo para los sectores sociales LGBTIQ+. Yma daría su último concierto en 1997 en territorio canadiense.

Un resarcimiento que casi no llega

Transcurría el año 2005 cuando el crítico musical y gestor cultural peruano, Miguel Molinari, decidió escribirle al presidente del Perú de entonces, Alejandro Toledo, con el fin de pedirle encarecidamente resarcir a Yma Súmac. Molinari sabía que era una tarea difícil, pues su país había rechazado a la diva durante toda su vida, pero esto no lo detuvo y siguió insistiendo.



Tras varias negativas, recibió por fin un sí a regañadientes, y fue así que la soprano con 84 años de edad viajó a su país natal en 2006, tras décadas sin visitar aquellas tierras que la vieron aprender a cantar con las aves e imitar los sonidos de la selva amazónica.



Aunque sosegada un poco por la edad, Yma estuvo en el Perú durante dos semanas con una energía briosa, recibiendo homenajes, medallas y los máximos reconocimientos del país como la Orden del Sol. “¡Volvió Yma Súmac, la última princesa inca!”, se podía leer en los periódicos de todo Perú; la diva había eclipsado con su mítica figura a toda una nación ingrata, que le había negado por décadas su valía en la cultura e historia del país.

La vida y muerte de una leyenda

Hollywood fue su hogar el resto de sus días. Durante sus últimos años, Yma Sumac prefirió la soledad, era una mujer muy reservada; había sufrido el desprecio de su propio país, las traiciones de su único esposo y, a su avanzada edad, ya casi toda su familia estaba muerta.



A diario se despertaba a las 5 de la mañana, sus empleadas le traían café, tostadas y un banano, entonces le daba un beso en la cabeza a su perrito Cholito y luego llamaba a Damon: la única compañía que parecía apreciar, y quien le mostró su amor y lealtad incondicional hasta el 1 de noviembre del 2008 cuando murió a los 86 años, tras una batalla de ocho meses contra un cáncer de colon.



Papuchka Vivanco, el único hijo de Yma, heredó todo su patrimonio, menos lo más importante para ella que quedó en Manos de Damon: un archivo de trajes, joyas, incontables fotografías y recortes de prensa de todo el mundo; así como sus últimas grabaciones que permanecen inéditas al día de hoy.



Para Damon, su olor, su voz y su grandeza nunca se desvanecieron, seguían allí inspirándolo… Entonces, nunca pudo sacarla de su cabeza y la princesa peruana se volvió su mundo. Tras casi dos décadas de su muerte, Damon Devine sigue trabajando por y para ella, como el albacea de su legado:



“Cuando Yma falleció pensé ‘bueno... el drama terminó. No más conflictos con las pocas personas que permitía a su alrededor, no más actualizaciones en su sitio web, mi vida ahora será tranquila y sobre mí’. ¡Pues eso no pasó! Se ha convertido en un trabajo de tiempo completo, los siete días de la semana. Es agotador pero lo hago por ella. Inmediatamente después de su muerte, pasé dos horas a solas con ella. Lloré y lloré. Le dije, mientras besaba su mejilla por última vez: ‘Siempre haré lo correcto contigo. Siempre mantendré tu nombre y tu dignidad’".

100 años de la princesa inca

Yma Sumac, cantante peruana. Foto: Damon Devine / Official Yma Sumac Archives

Durante los últimos años, la figura de la diva peruana ha conquistado de nuevo gran importancia, su música ha sido incluida en producciones como ‘El gran Lebowski’, ‘Mad Men’, ‘RuPaul 's Drag Race’, el ‘Cirque Du Soleil’, la serie ‘Better Call Saul’, la película de James Bond ‘No Time to Die’, entre otras.



En 2016 Google homenajeó con un doodle a la peruana, en marco al nonagésimo cuarto aniversario de su natalicio; este hecho la llevó a estar por primera vez y de manera póstuma en el top 20 del Artist Chart de Billboard.



En el 2018 su música sonó durante los Juegos Olímpicos de ese año. En octubre del 2020, los fanáticos de Yma Sumac de todo el mundo se llevaron una gran sorpresa al descubrir que su voz era la protagonista del comercial del nuevo iPhone 12.



Así mismo, varias de sus canciones han sido sampleadas: por ejemplo, ‘Bo Mambo’ se usó para el tema ‘Hands Up’ de Black Eyed Peas y ‘Malambo No.1’ fue utilizado en ‘Everything I Can't Have’ de Robin Thicke.



Recientemente, se llevaron cabo diversos homenajes en honor al centenario de la soprano en los EE. UU. y en otros lugares del mundo: conciertos especiales, homenajes periodísticos y culturales, como una función de la película ‘El Secreto de los Incas', remasterizada por Paramount Pictures.



El escultor peruano francés, Martín Espinoza Grajeda, hizo y donó un busto de la peruana que es exhibido de manera permanente en el cementerio Hollywood Forever.



Una famosa calle del Bulevar Hollywood fue nombrada en su honor como ‘Yma Sumac Square’, y la oficina postal de correos del Perú puso en circulación más de 5 mil unidades de sellos postales con el rostro de la leyenda inca.



Yma Súmac es y será, sin temor a exagerar, el epítome del movimiento musical exótica. Una transgresora de los códigos musicales vernáculos, con los cuales eclipsó al mundo y se ganó su corona de princesa inca.



CRISTIAN GALICIA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

