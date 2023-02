Los cantantes de música popular colombiana Yeison Jiménez y Jessi Uribe se unirán por primera vez en un "duelo musical" que llegará a doce ciudades del país suramericano en la gira 'Titanes Tour 2023', anunciaron los artistas en una rueda de prensa.

Este espectáculo llevará al ring que plantean como escenario algunos de sus temas más conocidos como 'Dulce pecado', 'OK', 'La culpa' o 'El aventurero', así como algunos títulos de otros artistas de este género que ambos admiran.



Pese a que es la contienda el nuevo formato que dará vida al show, Uribe aseguró que se trata de algo más "musical", de "canción contra canción y no de persona contra persona. Con esta gira queremos romper los esquemas, proponer nuevos formatos dentro de la industria, pero sobre todo, sorprender a nuestro público y ofrecerles un espectáculo de alto nivel", adelantó Uribe.

Entre las ciudades confirmadas para el tour están Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta, Montería, Villavicencio, Yopal, Pereira, Soacha, Bucaramanga, Ibagué y Pitalito. No obstante, el presidente ejecutivo de Arceyut Producciones, Ernesto Arceyut, manifestó su intención de que la gira salga de las fronteras colombianas, al tiempo que Uribe reivindicó el formato como algo fácilmente exportable a países como Ecuador o México.



Seguros de que es el momento de la música popular, los artistas destacaron como una de las claves del éxito del género la escritura de temas que "llevan un mensaje diferente" y que, al mismo tiempo, son "muy universales" y llegan a todo el mundo.



"Yo me dediqué a conquistar corazones, a sembrar en la gente”, reconoció Jiménez tras reiterar la importancia de que se haga "música que no se parezca a la de nadie".

Asimismo, el artista admitió que "en todo Latinoamérica" les queda "mucho camino por recorrer" en la medida en que, para él, hasta hace poco no se los miraba "con respeto" en otros países porque se los veía "como maquetas" de pequeño tamaño.



Por su parte, Uribe señaló como uno de los grandes retos de las nuevas generaciones de artistas de la música popular colombiana el lograr que esta se convierta en un "género unido" a nivel regional, como sucedió con la música urbana.



Sin dar demasiados detalles, los artistas anunciaron que el próximo 3 de febrero harán el lanzamiento de 'Me tiré al alcohol', su primera colaboración musical y un desgarrador sencillo "de despecho", de "pura tusa", según precisó Jiménez. "Irá directo al corazón y al hígado", concluyó Uribe tras ambos asegurar que el video correspondiente ya está terminado.



EFE