Aitana y Sebastián Yatra congregaron a tres generaciones de asistentes en sus conciertos del 16 de junio en el estadio Metropolitano de Madrid: ambos recitales pusiero a bailar a niños de en torno a la década acompañados de sus padres junto a grupos de veinteañeros, demostrando que su éxito no entiende de edades.

Encuadrado dentro del evento La Liga Music Experience, que celebró su segunda edición, la unión de ambos artistas en el cartel de la jornada coincide con uno de los momentos de mayor atención mediática en la carrera de los cantantes, quienes se encuentran inmersos en una relación de pareja.



Con un estadio aún sin rozar el lleno, Yatra abrió la recta final del evento, cerrado por Aitana, con el tema 'La pareja del año' acompañado de su flamante cuerpo coreográfico:.



Tambiénse oyeron los éxitos 'Sutra' y la coreada 'Traicionera' han caldeado el ambiente para sumir al estadio en la gran fiesta que el colombiano promete cada vez que se sube sobre las tablas.



"No importa el show que esté haciendo, siempre disfruto mucho cantando estas canciones", dijo Yatra, que resaltó el lujo de compartir cartel con "grandes artistas" como Aitana, cuya mención por parte de Yatra desató los gritos de euforia de los asistentes. Un interludio acústico en el que el intérprete tuvo tiempo para colgarse la guitarra y sentarse el piano para interpretar temas como 'Cristina', que algunas parejas del público bailaron abrazados; 'Devuélveme el corazón' o la celebradísima 'Un año', cantada bajo la luz de los móviles, dieron paso a la segunda parte de la fiesta, introducida por 'A partir de hoy', su primer éxito en España.

"Él no puede estar aquí esta noche pero me ha pedido que les pregunte cómo están los máquinas" bromeó antes de interpretar 'A partir de hoy', canción grabada junto con David Bisbal en su versión original, para continuar con 'Runaway' y 'Robarte un beso', la que dedicó a Colombia.



Tras Yatra, fue el turno de Aitana que abrió con 'En el coche', mientras los niños se acomodaban en los hombros de sus padres: sonriente y agradecida, la cantante ha encadenado '11 razones' y 'Berlín' para desatar el griterío de los más pequeños al seguir la letra de 'Tu foto del DNI'.



"Tengo que deciros que es mi primera vez en un festival", dijo la cantante, quien cree que acertó con la elección de éxitos: de ellos estuvo plagado la primera y más extensa mitad del concierto, con canciones con '-(Menos)', 'Mon amour' o 'Más de lo que aposté', en las que, uniformada de Levi's junto con su elenco de bailarines, demostró su habilidad para la danza.

El pasaje más emotivo de la noche corrió a cargo de 'Vas a quedarte', de la que el público madrileño cantó a capella el estribillo entre las lágrimas de la artista, quien aseguró que se llevará consigo ese momento "para toda la vida".



Efe